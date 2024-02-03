Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7
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У Канаді розглядають можливість передачі Україні ракет CRV7 класу "повітря-земля", які канадський уряд планував утилізувати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CBC.
Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.
"Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав він.
Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.
У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає в тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.
Ракети CRV7
У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.
CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.
Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.
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Для сил специального назначения был разработан вариант ракеты CRV7-PG, запускаемый из ПУ трубчатого типа, монтируемой на автомобиле повышенной проходимости. Пуск такой ракеты предусматривается из укрытия в заданном направлении, а наведение на конечном этапе полета обеспечивается передовым целеуказателем.
давайте шось із буби-шмигаля, ну шо би правда
Любые боеприпасы сейчас очень ценная вещь, а уж ракеты тем более.
при рабочей дальности в 4-6км, это расстояние полёта ракеты игла на 5-6км,
то есть их даже на вертолёт сложно поставить, они просто будут в радиусе действия пво,
а для ссо ставить на машину можно, но это не управляемая ракета, куда полетит туда и полетит, попал не попал,
плюс дым от неё будет, то есть возможно она даже заметнее града, но град извините меня бьёт на 40км.
даже если у половины ракет есть боеголовка массой около 3кг, то это уже 120.000тыс. кг взврывчатки, но не известно какой силы.
но опять же время на их разборку, опасность, утилизацию уже в Украине.
Кто получил награду "за доблестный труд" в туле как Вы думаете? завод по производству градов.
А де був наш військовий аташе 2 роки? Може час провести ротацію та в окопи?
який тоді у всьому сенс ? Як завжди, попіаритись та здобути політичних дивідендів , що щось там наобіцяли чи розглянули можливість .
Хоча блаЗЄнські -- покидьки.
Тепер серйозно: що в Україні чи то при совку чи після виготовлялося щось конкурентне на світовому ринку?
ku*wa, пральну машинку не могли виготовити пристойну, не кажучи вже про авто. Бодай для внутрішнього споживання, бо на Заході на це лайно ніхто не глянув би.
Навіть, якби воно було виготовлене в Харкові з його технологіями ХІХ-го сторіччя.
Підтримувачі України проводять онлайн-кампанію зі збору пожертв нa CRV7 та 12 відставних систем оборони від ракет, артилерії та мінометів (C-RAM)
Цим підтримувачам було повідомлено, що до 8 000 ракет все ще мають бойові наконечники в гарному стані та можуть бути пожертвовані негайно, тоді як решта може бути використана як запасні частини.