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Канада розглядає можливість передачі Україні ракет CRV7

Новини Цензор.НЕТ Події

канада

У Канаді розглядають можливість передачі Україні ракет CRV7 класу "повітря-земля", які канадський уряд планував утилізувати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CBC.

Лідер опозиційної Консервативної партії Канади П'єр Пуальєвр вимагав відправити ракети CRV7 Україні на засіданні парламенту 2 лютого. Він наголосив, що краще віддати боєприпаси Україні, ніж утилізувати.

"Замість того, щоб змусити канадців платити мільйони доларів за виведення з експлуатації цієї зброї зброю слід віддати Україні, яка може використовувати її для захисту суверенітету", - сказав він.

Також читайте: Україна працює із Канадою над отриманням систем ППО та іншої зброї, - Кулеба

Речник міністра оборони підтвердив, що канадський уряд розглядає можливість надання ракет. Але у відомстві вважають, що перш ніж відправити ракети в Україну, потрібно дізнатися потреби української армії та ефективність ракет.

У Канаді наголошують, що проблема з постачанням цих ракет полягає в тому, що країна має десятки тисяч таких ракет та двигунів до них, але не всі вони з боєголовками.

Ракети CRV7

У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.

Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+61
Даваите -- ми іх тут утилізуєм навіть з наваром
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03.02.2024 10:14
+35
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03.02.2024 10:23
+33
всі розповідають що зброї немає , а потім утилізують ракети ,гвинтокрили .
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03.02.2024 10:19
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Розглядати треба розхерачених кацапів, а не можливість...
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03.02.2024 11:11 Відповісти
Читайте Вікі. Найкраща ракета 70мм. І давно є запуск землі
Для сил специального назначения был разработан вариант ракеты CRV7-PG, запускаемый из ПУ трубчатого типа, монтируемой на автомобиле повышенной проходимости. Пуск такой ракеты предусматривается из укрытия в заданном направлении, а наведение на конечном этапе полета обеспечивается передовым целеуказателем.
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03.02.2024 11:17 Відповісти
це хлам 50-х років, що був списаний ще на початку 2000-х і зараз підлягає утилізації.
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03.02.2024 11:27 Відповісти
Читайте ВІКІ!!!
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03.02.2024 12:09 Відповісти
Пацаку не потрібно читати , йому потрібно накидувати на вентилятор лайно
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03.02.2024 12:29 Відповісти
А тобі кацапи поставили завдання розводити срач, особливо там, де пропонуються якісь інженерні рішення
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03.02.2024 13:22 Відповісти
то сам прочитай, а не неси куйні. не треба в купі лайна шукати перемогу, її там немає. Це новина для дібілів, що дивляться телемарафон і вам туди.
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03.02.2024 14:00 Відповісти
RWCS Nanuk можна вже за свої гроші замовити. Якщо по 40 ракет в залпі то більше 2 тис. залпів. Можна й зусилля прикласти . Звісно якщо не виникне бажання щось намутити та вкрасти.
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03.02.2024 11:18 Відповісти
вважаю це іпсом...
давайте шось із буби-шмигаля, ну шо би правда
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03.02.2024 11:21 Відповісти
Хорошая тема - пойдет.
Любые боеприпасы сейчас очень ценная вещь, а уж ракеты тем более.
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03.02.2024 11:21 Відповісти
Та розглядайте, не поспішайте. ***** веде затяжну війну, тому ви ще встигнете, передумати та знову почати розглядати.
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03.02.2024 11:29 Відповісти
Оця сциклива натура, невпевнена чі давать чі не давать, тут війна , нічого не вистача а Канада думає, так ви шо за кацапів чі за Сі в нього запитайте що він дума))))
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03.02.2024 11:42 Відповісти
Непогано було б утилізувати їх на кацапчиках.
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03.02.2024 11:57 Відповісти
це називається "На тобі, Боже, що мені негоже",
при рабочей дальности в 4-6км, это расстояние полёта ракеты игла на 5-6км,
то есть их даже на вертолёт сложно поставить, они просто будут в радиусе действия пво,
а для ссо ставить на машину можно, но это не управляемая ракета, куда полетит туда и полетит, попал не попал,
плюс дым от неё будет, то есть возможно она даже заметнее града, но град извините меня бьёт на 40км.
даже если у половины ракет есть боеголовка массой около 3кг, то это уже 120.000тыс. кг взврывчатки, но не известно какой силы.
но опять же время на их разборку, опасность, утилизацию уже в Украине.
Кто получил награду "за доблестный труд" в туле как Вы думаете? завод по производству градов.
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03.02.2024 12:08 Відповісти
AGM-114 Hellfire кращі, але їх не дають
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03.02.2024 12:27 Відповісти
То іншого класу виріб. Звичайно класна річ.
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03.02.2024 12:36 Відповісти
Зараз прочитав що вже 2,5 років їх утилізують. Залишилось 8 тис.
А де був наш військовий аташе 2 роки? Може час провести ротацію та в окопи?
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03.02.2024 12:51 Відповісти
А він раніше думав, що ми будемо воювати тільки Джавелінами і Ескалібурами, яких нам будуть безплатно давати мільонами штук
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03.02.2024 13:24 Відповісти
НУРСы это мусор для атаки диких племен
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03.02.2024 13:14 Відповісти
І тим не менш у нас постійно на гвинтокрилах використовують НУРС
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03.02.2024 15:17 Відповісти
Тобто москалів!
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03.02.2024 22:44 Відповісти
Прихотится..
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03.02.2024 13:27 Відповісти
та нічого не передадуть. скажуть, що якийсь папірець Україна не підписала .

який тоді у всьому сенс ? Як завжди, попіаритись та здобути політичних дивідендів , що щось там наобіцяли чи розглянули можливість .
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03.02.2024 13:39 Відповісти
І це гарна допомога хоча для індустріальної країни це образа але Зе влада зуміла привести Україну до рівня аграрних країн Південої Америки.
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03.02.2024 18:05 Відповісти
Якщо чесно, то ніколи Україна не була навіть у першій тридцятці індустріяльних країн. Ніколи!

Хоча блаЗЄнські -- покидьки.
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03.02.2024 21:33 Відповісти
Як що замість Харкова жити десь в селі, то воно може з виду так і є.
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04.02.2024 02:39 Відповісти
Отакої Ти диви, який "ґарацкой"

Тепер серйозно: що в Україні чи то при совку чи після виготовлялося щось конкурентне на світовому ринку?

ku*wa, пральну машинку не могли виготовити пристойну, не кажучи вже про авто. Бодай для внутрішнього споживання, бо на Заході на це лайно ніхто не глянув би.

Навіть, якби воно було виготовлене в Харкові з його технологіями ХІХ-го сторіччя.
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04.02.2024 19:54 Відповісти
То ти часом не плутаєш технологічну відсталість з відсутністю індустріалізаці.
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04.02.2024 21:13 Відповісти
CBC

Підтримувачі України проводять онлайн-кампанію зі збору пожертв нa CRV7 та 12 відставних систем оборони від ракет, артилерії та мінометів (C-RAM)

Цим підтримувачам було повідомлено, що до 8 000 ракет все ще мають бойові наконечники в гарному стані та можуть бути пожертвовані негайно, тоді як решта може бути використана як запасні частини.
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03.02.2024 19:25 Відповісти
Это маленькие ракетки для вертолетов. У нас вертолеты то есть?
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04.02.2024 03:46 Відповісти
No rush! Do hurry! Think long! Take you time!
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04.02.2024 07:40 Відповісти
Не спішать вони розглядати свої допомоги. Певно чекають поки всі чоловіки тут вимруть на фронті, жінки з дітьми виїдуть в Європу щоб взяти шлюб там з варягами, а Україну заселити потім емігрантами, на кожній площі поставить свої менори і т д. Ними легше командувати різним залітним Арахаміям - створіння яке не народилось, не навчалось в Україні, ні краплі нашої крові, зато на високу посаду його посадив клоун Йокша, якому в крісло президента допоміг сісти інший Йокша, який зібрав кошти зі Всієї України через свій Приват..
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04.02.2024 11:01 Відповісти
CRV7 это приветаСС 8х, увы неуправляемая....
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04.02.2024 12:11 Відповісти
Є і керовані
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04.02.2024 15:19 Відповісти
Канада рассматривает , она не не видит что происходит каждый день гибнут люди.
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04.02.2024 13:51 Відповісти
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