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Новости За рубежом
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граница (4759) Финляндия (776) Орпо Петтери (13)

Мы не можем открыть границу с Россией, готовятся меры против незаконного проникновения, - премьер Финляндии Орпо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Східний кордон Фінляндії

Восточная граница Финляндии с Россией пока остается закрытой, поскольку безопасность границ страны - на первом месте.

Об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам главы финского правительства, на российской территории в разных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают, чтобы нелегально попасть в Финляндию. В такой ситуации речи не может быть об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

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"Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет. Но главный принцип состоит в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте", - заявил он.

Согласно решению правительства, пока граница с РФ остается закрытой до 11 февраля.

Ранее конституционный комитет парламента постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период в исключительных обстоятельствах.

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В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.
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Вас кто-то заставляет?
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03.02.2024 18:09 Ответить
От і блукайте по своїй пітьмі. А далі - зась.

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03.02.2024 18:19 Ответить
Финны готовьте побольше снайперов и закупайте у соседей шведские гранатометы и самоходки с БМП и никто к вам не полезет.
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03.02.2024 18:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eK1TWTSeDR4
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03.02.2024 18:31 Ответить
Це тільки Зеля, все намагався з 2019 року, кудись прутіну-***** зазирнути, акакаяразніца куди, аби ЗАЗИРНУТИ …
А фіни, ті одразу ***** послали, не чекали Оманських зустрічей на лижах…
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03.02.2024 18:37 Ответить
Друзі фіни, чим більше ви з партнерами по НАТО передасте зброї ЗСУ, тим менше буде у вас проблем. Включно з кордоном. Ви ж ,наче, вже давно обізнані ?
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03.02.2024 20:31 Ответить
Да, вообще, лучше построть бетонную стену с колючей проволокой и конрольную минную полосу этак лет на 75-100, пока за паребриком не сменится три-четыре поколения!
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03.02.2024 22:05 Ответить
 
 