Мы не можем открыть границу с Россией, готовятся меры против незаконного проникновения, - премьер Финляндии Орпо

Восточная граница Финляндии с Россией пока остается закрытой, поскольку безопасность границ страны - на первом месте.

Об этом сообщил премьер-министр Петтери Орпо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам главы финского правительства, на российской территории в разных приграничных районах тысячи граждан третьих стран ожидают, чтобы нелегально попасть в Финляндию. В такой ситуации речи не может быть об открытии пропускных пунктов на границе с Россией.

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"Очевидно, что мы не можем открыть границы. Одновременно с этим нам нужно подготовить меры против любого нелегального проникновения. Этим сейчас активно занимается правительство. Легких решений не будет. Но главный принцип состоит в том, что мы позаботимся о безопасности границ Финляндии, о национальной безопасности. Это стоит на первом месте", - заявил он.

Согласно решению правительства, пока граница с РФ остается закрытой до 11 февраля.

Ранее конституционный комитет парламента постановил, что восточная граница может быть полностью закрыта на короткий период в исключительных обстоятельствах.

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В январе по пересеченной местности границу Финляндии и России перешли несколько десятков человек, которые впоследствии попросили убежища в Финляндии.