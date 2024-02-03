РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4856 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
1 596 6
война (47249) ОБСЕ (4795) Буча (419)

Руководитель ОБСЕ Борг посетил Бучу, Гостомель и Бородянку

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буча,борг,обсє

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Йен Борг во время визита в Украину посетил Гостомель, Бучу и Бородянку, чтобы своими глазами увидеть разрушительные последствия российской агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в субботу в соцсети Х.

"Российская агрессия принесла страдания Гостомелю, Буче и Бородянке в Украине. В качестве действующего главы ОБСЕ я встретился с этими громадами, чтобы выразить солидарность. Мальтийское председательство в ОБСЕ будет напоминать миру о зверствах, которые они испытали", - говорится в сообщении.

Борг также провел встречу с семьями трех незаконно удерживаемых Россией украинских сотрудников СММ ОБСЕ.

Также читайте: Руководители ОБСЕ осудили ракетные удары РФ по Украине
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впродовж 10 років, в Україні, воєнний злочинець прутін-***** убиває Українців, під спостереженням та бездіяльністю ОБСЄ та ООН!!
показать весь комментарий
03.02.2024 18:32 Ответить
ОБСЕ- (Общество бесполезных слепых енотов).
показать весь комментарий
03.02.2024 18:43 Ответить
Думаете только за бездияльностью ООН? В Израиле уже поймали ООН на прямой помощи и террористам и даже участие в терактах членов ООН. Абсолютно не удивлюсь если скоро всплывет что и в войне с Украиной ООН и ОБСЕ приложили руку к окупации Украины
показать весь комментарий
03.02.2024 18:45 Ответить
Треба їх у Авдіївку чи під Бахмут возити.
показать весь комментарий
03.02.2024 19:21 Ответить
100 %. Бучу вже більш-менш відновили. Треба на передок цих діячив возити.
показать весь комментарий
03.02.2024 20:08 Ответить
Віддайте нам голову ОБСЄ. Так і напишите - ОБСЄ віддало Борг Україні.
показать весь комментарий
04.02.2024 03:59 Ответить
 
 