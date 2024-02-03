Руководитель ОБСЕ Борг посетил Бучу, Гостомель и Бородянку
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Йен Борг во время визита в Украину посетил Гостомель, Бучу и Бородянку, чтобы своими глазами увидеть разрушительные последствия российской агрессии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в субботу в соцсети Х.
"Российская агрессия принесла страдания Гостомелю, Буче и Бородянке в Украине. В качестве действующего главы ОБСЕ я встретился с этими громадами, чтобы выразить солидарность. Мальтийское председательство в ОБСЕ будет напоминать миру о зверствах, которые они испытали", - говорится в сообщении.
Борг также провел встречу с семьями трех незаконно удерживаемых Россией украинских сотрудников СММ ОБСЕ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий03.02.2024 18:32 Ответить Мне нравится 7
govtva
показать весь комментарий03.02.2024 18:43 Ответить Мне нравится 5
Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий03.02.2024 18:45 Ответить Мне нравится 3
Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий03.02.2024 19:21 Ответить Мне нравится 3
иван гонта e2e9660b
показать весь комментарий03.02.2024 20:08 Ответить Мне нравится 1
Григорич 3719c178
показать весь комментарий04.02.2024 03:59 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...