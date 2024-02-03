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Керівник ОБСЄ Борг відвідав Бучу, Гостомель та Бородянку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,борг,обсє

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг під час візиту до України відвідав Гостомель, Бучу та Бородянку, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у суботу в соцмережі Х.

"Російська агресія принесла страждання Гостомелю, Бучі та Бородянці в Україні. У якості чинного голови ОБСЄ я зустрівся з цими громадами, щоб висловити солідарність. Мальтійське головування в ОБСЄ нагадуватиме світові про звірства, яких вони зазнали", - йдеться у повідомленні.

Борг також провів зустріч із сім'ями трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ ОБСЄ.

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Автор: Роман Свиридович
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Впродовж 10 років, в Україні, воєнний злочинець прутін-***** убиває Українців, під спостереженням та бездіяльністю ОБСЄ та ООН!!
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03.02.2024 18:32 Відповісти
ОБСЕ- (Общество бесполезных слепых енотов).
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03.02.2024 18:43 Відповісти
Думаете только за бездияльностью ООН? В Израиле уже поймали ООН на прямой помощи и террористам и даже участие в терактах членов ООН. Абсолютно не удивлюсь если скоро всплывет что и в войне с Украиной ООН и ОБСЕ приложили руку к окупации Украины
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03.02.2024 18:45 Відповісти
Треба їх у Авдіївку чи під Бахмут возити.
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03.02.2024 19:21 Відповісти
100 %. Бучу вже більш-менш відновили. Треба на передок цих діячив возити.
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03.02.2024 20:08 Відповісти
Віддайте нам голову ОБСЄ. Так і напишите - ОБСЄ віддало Борг Україні.
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04.02.2024 03:59 Відповісти
 
 