Керівник ОБСЄ Борг відвідав Бучу, Гостомель та Бородянку
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг під час візиту до України відвідав Гостомель, Бучу та Бородянку, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки російської агресії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у суботу в соцмережі Х.
"Російська агресія принесла страждання Гостомелю, Бучі та Бородянці в Україні. У якості чинного голови ОБСЄ я зустрівся з цими громадами, щоб висловити солідарність. Мальтійське головування в ОБСЄ нагадуватиме світові про звірства, яких вони зазнали", - йдеться у повідомленні.
Борг також провів зустріч із сім'ями трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ ОБСЄ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показати весь коментар03.02.2024 18:32 Відповісти Мені подобається 7
govtva
показати весь коментар03.02.2024 18:43 Відповісти Мені подобається 5
Alex Nosov dd1cb531
показати весь коментар03.02.2024 18:45 Відповісти Мені подобається 3
Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар03.02.2024 19:21 Відповісти Мені подобається 3
иван гонта e2e9660b
показати весь коментар03.02.2024 20:08 Відповісти Мені подобається 1
Григорич 3719c178
показати весь коментар04.02.2024 03:59 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...