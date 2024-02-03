Керівник ОБСЄ Борг відвідав Бучу, Гостомель та Бородянку

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг під час візиту до України відвідав Гостомель, Бучу та Бородянку, щоб на власні очі побачити руйнівні наслідки російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у суботу в соцмережі Х.

"Російська агресія принесла страждання Гостомелю, Бучі та Бородянці в Україні. У якості чинного голови ОБСЄ я зустрівся з цими громадами, щоб висловити солідарність. Мальтійське головування в ОБСЄ нагадуватиме світові про звірства, яких вони зазнали", - йдеться у повідомленні.

Борг також провів зустріч із сім'ями трьох незаконно утримуваних Росією українських співробітників СММ ОБСЄ.

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