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Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

франція,безпека

В Киеве в ходе визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.

В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны подробно обсудили широкий спектр актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Основное внимание уделили ситуации безопасности и первоочередным потребностям Сил обороны Украины для противостояния российской агрессии.

Руководитель Офиса Президента поблагодарил Францию за мощную оборонную помощь Украине во время российской агрессии.

"Франция демонстрирует неизменную поддержку Украины и таким образом приближает нашу общую победу и укрепляет безопасность в Европе. Наше стратегическое партнерство продолжает усиливаться", - подчеркнул Андрей Ермак.

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"Стороны подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества оборонных предприятий двух стран. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по имплементации Формулы мира и подготовке к проведению Саммита мира в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

"Украинская формула мира – это реальный алгоритм обеспечения справедливого мира, преодоления последствий войны и недопущения новой агрессии. Мы ценим поддержку Франции в реализации Формулы и ее продвижении среди стран Глобального Юга", – отметил руководитель Офиса Президента.

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В рамках визита французской делегации также состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.

Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.

"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул замруководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.

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Топ комментарии
+3
ОПа- ви наблизились до фіналізації своїх повновпжень, тому зважайте на це
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03.02.2024 21:17
+3
ОП працює згідно рекомендацій фсб 3,14дерації,підмінюючи необхідність вступу України в НАТО,для захисту Укрїни і її народу від скаженого рашистського пса ,на "якусь куйню гарантій безпеки.котра ніяк не убезпечить Україну від нападів рашистської 3,14дерації...від слова "взагалі"
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03.02.2024 21:21
+2
Та ти шо? І хвормула миру зільоними буквачкамі
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03.02.2024 21:20
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Правила форума Совет форумчан
ОПа- ви наблизились до фіналізації своїх повновпжень, тому зважайте на це
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03.02.2024 21:17 Ответить
Та ти шо? І хвормула миру зільоними буквачкамі
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03.02.2024 21:20 Ответить
ОП працює згідно рекомендацій фсб 3,14дерації,підмінюючи необхідність вступу України в НАТО,для захисту Укрїни і її народу від скаженого рашистського пса ,на "якусь куйню гарантій безпеки.котра ніяк не убезпечить Україну від нападів рашистської 3,14дерації...від слова "взагалі"
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03.02.2024 21:21 Ответить
якщо тисячу раз сказати "гарантії", вони ними не стануть. меморандум про взаємні забов'язання.
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03.02.2024 21:29 Ответить
гарантії у чому...- необхідну зброю і ту не хотять поставляти....
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03.02.2024 21:29 Ответить
Чи можна це назвати "гарантії безпеки"? Навряд. Скоріше, безпекова допомога. Але Зеко-***** буде казати, навіщо нам те НАТО? У нас і так зі всіма його членами договір про "гарантії безпеки".
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03.02.2024 21:37 Ответить
Ці "гарантії безпеки" - це гарантії ненападу зі сторони підписантів, а не зі сторони реальних ворогів - РФ, Китаю.
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03.02.2024 21:40 Ответить
Це марення! На яке країни йдуть назустріч, щоб дитина не плакала
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04.02.2024 07:01 Ответить
Черговий ''будапешт'' тільки з багатьма ''хєрантами''
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03.02.2024 21:56 Ответить
Ага!
Гарантия первая - позвонить к *****, по3,1415здеть "о мире",
гарантия вторая - поговорить на другой стороне длинного стола,
гарантия третья - слетать на поклон к союзникам ***** в Китай!
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03.02.2024 22:35 Ответить
"фіналізація"... яке класне слово, майже як "меморандум"
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04.02.2024 05:04 Ответить
Марення продовжується !
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04.02.2024 06:58 Ответить
 
 