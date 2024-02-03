Украина и Франция приблизились к финализации соглашения о гарантиях безопасности, - ОП
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В Киеве в ходе визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента.
В сообщении отмечается: "В ходе встречи стороны подробно обсудили широкий спектр актуальных вопросов международной и двусторонней повестки дня. Основное внимание уделили ситуации безопасности и первоочередным потребностям Сил обороны Украины для противостояния российской агрессии.
Руководитель Офиса Президента поблагодарил Францию за мощную оборонную помощь Украине во время российской агрессии.
"Франция демонстрирует неизменную поддержку Украины и таким образом приближает нашу общую победу и укрепляет безопасность в Европе. Наше стратегическое партнерство продолжает усиливаться", - подчеркнул Андрей Ермак.
"Стороны подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества оборонных предприятий двух стран. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по имплементации Формулы мира и подготовке к проведению Саммита мира в ближайшее время", - отмечается в сообщении.
"Украинская формула мира – это реальный алгоритм обеспечения справедливого мира, преодоления последствий войны и недопущения новой агрессии. Мы ценим поддержку Франции в реализации Формулы и ее продвижении среди стран Глобального Юга", – отметил руководитель Офиса Президента.
В рамках визита французской делегации также состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности.
Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.
"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – подчеркнул замруководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.
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Гарантия первая - позвонить к *****, по3,1415здеть "о мире",
гарантия вторая - поговорить на другой стороне длинного стола,
гарантия третья - слетать на поклон к союзникам ***** в Китай!