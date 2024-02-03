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Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

франція,безпека

У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс президента.

У повідомленні зазначається: "Під час зустрічі сторони докладно обговорили широкий спектр актуальних питань міжнародного та двостороннього порядку денного. Основну увагу приділили безпековій ситуації та першочерговим потребам Сил оборони України для протистояння російській агресії.

Керівник Офісу Президента подякував Франції за потужну оборонну допомогу Україні під час російської агресії.

"Франція демонструє незмінну підтримку України і таким чином наближає нашу спільну перемогу та зміцнює безпеку у Європі. Наше стратегічне партнерство надалі посилюється", – наголосив Андрій Єрмак".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина провели черговий раунд переговорів щодо двосторонніх безпекових зобов’язань

"Сторони підтвердили зацікавленість у посиленні співпраці оборонних підприємств двох країн. Крім того, співрозмовники обмінялися думками щодо імплементації Формули миру та підготовки до проведення Саміту миру найближчим часом", - зазначається у повідомленні.

"Українська формула миру – це реальний алгоритм забезпечення справедливого миру, подолання наслідків війни та недопущення нової агресії. Ми цінуємо підтримку Франції в реалізації Формули та її просуванні серед країн Глобального Півдня", – зазначив керівник Офісу Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки, - Жовква

У межах візиту французької делегації також відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій.

Сторони обговорили доопрацьований проєкт відповідної угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

"Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди", – підкреслив заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+3
ОПа- ви наблизились до фіналізації своїх повновпжень, тому зважайте на це
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03.02.2024 21:17
+3
ОП працює згідно рекомендацій фсб 3,14дерації,підмінюючи необхідність вступу України в НАТО,для захисту Укрїни і її народу від скаженого рашистського пса ,на "якусь куйню гарантій безпеки.котра ніяк не убезпечить Україну від нападів рашистської 3,14дерації...від слова "взагалі"
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03.02.2024 21:21
+2
Та ти шо? І хвормула миру зільоними буквачкамі
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03.02.2024 21:20
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ОПа- ви наблизились до фіналізації своїх повновпжень, тому зважайте на це
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03.02.2024 21:17 Відповісти
Та ти шо? І хвормула миру зільоними буквачкамі
показати весь коментар
03.02.2024 21:20 Відповісти
ОП працює згідно рекомендацій фсб 3,14дерації,підмінюючи необхідність вступу України в НАТО,для захисту Укрїни і її народу від скаженого рашистського пса ,на "якусь куйню гарантій безпеки.котра ніяк не убезпечить Україну від нападів рашистської 3,14дерації...від слова "взагалі"
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03.02.2024 21:21 Відповісти
якщо тисячу раз сказати "гарантії", вони ними не стануть. меморандум про взаємні забов'язання.
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03.02.2024 21:29 Відповісти
гарантії у чому...- необхідну зброю і ту не хотять поставляти....
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03.02.2024 21:29 Відповісти
Чи можна це назвати "гарантії безпеки"? Навряд. Скоріше, безпекова допомога. Але Зеко-***** буде казати, навіщо нам те НАТО? У нас і так зі всіма його членами договір про "гарантії безпеки".
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03.02.2024 21:37 Відповісти
Ці "гарантії безпеки" - це гарантії ненападу зі сторони підписантів, а не зі сторони реальних ворогів - РФ, Китаю.
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03.02.2024 21:40 Відповісти
Це марення! На яке країни йдуть назустріч, щоб дитина не плакала
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04.02.2024 07:01 Відповісти
Черговий ''будапешт'' тільки з багатьма ''хєрантами''
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03.02.2024 21:56 Відповісти
Ага!
Гарантия первая - позвонить к *****, по3,1415здеть "о мире",
гарантия вторая - поговорить на другой стороне длинного стола,
гарантия третья - слетать на поклон к союзникам ***** в Китай!
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03.02.2024 22:35 Відповісти
"фіналізація"... яке класне слово, майже як "меморандум"
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04.02.2024 05:04 Відповісти
Марення продовжується !
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04.02.2024 06:58 Відповісти
 
 