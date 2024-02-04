Оккупанты бьют по энергообъектам в прифронтовых регионах, - Минэнерго
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики сосредотачивают свои усилия на обстрелах и ударах по энергоинфраструктуре в прифронтовых районах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Минэнерго Ярослав Демченков.
"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было столь массовых обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах", - сказал чиновник.
Демченков уточнил, что в прифронтовых районах враг бьет по объектам генерации и распределения, системах газоснабжения. Также в этом сезоне зафиксированы попадания в угольные шахты. По словам заместителя главы Минеренго, сейчас проводятся работы по оценке последствий вражеских атак и экономического ущерба, в частности для энергетических компаний. Для этого в министерстве была создана специальная рабочая группа, чтобы "потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены".
Также Демченков отметил усиление подготовки к устранению последствий атак противника по энергообъектам, и высказались о полученном Украиной опыте из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.
Пожалуйста, подождите...
Цьому Лідору Найвеличнішому віри немає давно.
З 1 квітня ціни на воду підіймають. А ще, вже анонсували підвищення на продукти харчування, бо здорожчали електрика та паливо мастильні.
Слава Україні!