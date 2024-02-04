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Новости Война в Украине
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Оккупанты бьют по энергообъектам в прифронтовых регионах, - Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,електроенергія

Российские захватчики сосредотачивают свои усилия на обстрелах и ударах по энергоинфраструктуре в прифронтовых районах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы Минэнерго Ярослав Демченков.

"В этот отопительный сезон, конечно, мы все видим, что не было столь массовых обстрелов энергоинфраструктуры. Враг сосредоточился преимущественно на прифронтовых регионах", - сказал чиновник.

Демченков уточнил, что в прифронтовых районах враг бьет по объектам генерации и распределения, системах газоснабжения. Также в этом сезоне зафиксированы попадания в угольные шахты. По словам заместителя главы Минеренго, сейчас проводятся работы по оценке последствий вражеских атак и экономического ущерба, в частности для энергетических компаний. Для этого в министерстве была создана специальная рабочая группа, чтобы "потребности компаний в энергооборудовании были максимально быстро удовлетворены".

Также Демченков отметил усиление подготовки к устранению последствий атак противника по энергообъектам, и высказались о полученном Украиной опыте из-за массированных российских ударов во время прошлого отопительного сезона.

Читайте также: Украина стабильно проходит отопительный сезон, дефицита в энергосистеме нет, – глава Минэнерго Галущенко
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Так кто там торжественно обещал из ОП ответный удар по энергосистеме Москвы?
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04.02.2024 08:48 Ответить
Ані дня без новин про енергетику..як все погано...ще у два рази ціну піднімуть?
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04.02.2024 09:54 Ответить
лідор ********** казав що ні....
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04.02.2024 09:59 Ответить
В три??))

Цьому Лідору Найвеличнішому віри немає давно.

З 1 квітня ціни на воду підіймають. А ще, вже анонсували підвищення на продукти харчування, бо здорожчали електрика та паливо мастильні.
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04.02.2024 10:41 Ответить
хіба нема енергоінфраструктури в прифронтових районах кацапстана ?
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04.02.2024 10:16 Ответить
ЖДУНИ! роблять свою криваву «роботу»! Без коригувальників не обходиться!!
Слава Україні!
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04.02.2024 10:25 Ответить
-ППО "Кацаппсина" завдала удару по Лисичанську.Путінські терористи знали, куди спрямовують свої ракети. На жаль, підлі методи ведення війни знову призвели до загибелі мирних жителів
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04.02.2024 12:32 Ответить
 
 