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Отражены 5 штурмов на плацдармах на левобережье Днепра, враг применяет большое количество дронов и бьет КАБами, - Силы обороны Юга

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія,лівобережжя

В зоне ответственности сил обороны Юга продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Враг продолжает настойчиво штурмовать наши позиции на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны. За прошедшие сутки зафиксировано 5 таких попыток. Понеся потери, вражеские штурмовики отошли.

"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.

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Потрібно утримувати і розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра. Це найважливіше на сьогодні у війні. Якщо ЗСУ повернуться на правий берег, може трапитися щось жахливе.
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04.02.2024 10:56 Ответить
Утримувати лопатами і відосиками?Жахливе вже трапилось двічі:2019р-вибір мудрого наріду,2022р-залишили зрадника при владі
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04.02.2024 11:00 Ответить
Не може бути , Гуменючка казала що і не підлітають і не застосовують .
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04.02.2024 11:02 Ответить
Тяжко там хлопцям в протоках...
Дрони КАБи, артилерія...

Треба авіація...
Вильотів серія...

Бомбезне прискорення оркам...
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04.02.2024 11:02 Ответить
Навіть паритету нема -- вони по нас 10 снарядів - ми по них 2
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04.02.2024 11:13 Ответить
Це відповідь дронамимосковитів на сьогодні щодо балачок привладних від оману про млн дронів для ЗСУ, колись збудованих притулками та федоровими на КУХНЯХ!!!
За 2 останні роки, вкрадені з України, десятки млрд дол…, шмигаль із Стефанішиною та іншими чЛЄнами уряду, добре знають про це, як і Західні Партнери!! Дякуємо волонтерам та небайдужим Українцям, за підтримку Захисників України!!
(Попередні результати інспекційної поїздки генеральних інспекторів США передані в держдепартамент США. Інспектори радять виконавчій владі США обмежити прямі фінансові платежі Україні, замінивши їх прямим постачанням озброєння і техніки, закупленої за ці кошти. Потрібні кошти на підтримку соціальних виплат рекомендовано реалізовувати через систему Світового банку.) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html


СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАІЇНИ ТА ЇХ СІМЯМ !
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04.02.2024 11:21 Ответить
Кто-то может толком объяснить смысл захвата и удержания этого плацдарма? Или это продукт "гениальности" зеденка?
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04.02.2024 12:19 Ответить
 
 