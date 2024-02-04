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Отражены 5 штурмов на плацдармах на левобережье Днепра, враг применяет большое количество дронов и бьет КАБами, - Силы обороны Юга
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В зоне ответственности сил обороны Юга продолжается мощная ежедневная контрбатарейная борьба.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
Враг продолжает настойчиво штурмовать наши позиции на левобережье Днепра, пытаясь выбить оттуда подразделения Сил обороны. За прошедшие сутки зафиксировано 5 таких попыток. Понеся потери, вражеские штурмовики отошли.
"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, продолжают наносить удары управляемыми авиабомбами и неуправляемыми авиационными ракетами", - говорится в сообщении.
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За 2 останні роки, вкрадені з України, десятки млрд дол…, шмигаль із Стефанішиною та іншими чЛЄнами уряду, добре знають про це, як і Західні Партнери!! Дякуємо волонтерам та небайдужим Українцям, за підтримку Захисників України!!
(Попередні результати інспекційної поїздки генеральних інспекторів США передані в держдепартамент США. Інспектори радять виконавчій владі США обмежити прямі фінансові платежі Україні, замінивши їх прямим постачанням озброєння і техніки, закупленої за ці кошти. Потрібні кошти на підтримку соціальних виплат рекомендовано реалізовувати через систему Світового банку.) https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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