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Оккупанты обстреляли Торецк: один человек погиб, двое получили ранения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Днем 4 февраля российские захватчики ударили по Торецку на Донетчине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии - попали в жилую застройку", - говорится в сообщении.
По состоянию на 13.35 известно, что 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения. Их доставили в больницу.
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С одной стороны "серой зоны" Торецк, с другой Горловка. От въезда в Торецк(восточная граница города) до самой западной точки границы Горловки(на широте н.п. Шумы) примерно 5,2 км по прямой.
Это во-первых. Во-вторых, сначала хотел тоже нахамить, но потом решил, для особо одаренных, просто задать вопрос - А в Марьинке чего такого супер ценного было, что ее с землей сравняли?
Притула