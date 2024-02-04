РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15197 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
735 7
обстрел (20434) Донецкая область (7177) Торецк (150)

Оккупанты обстреляли Торецк: один человек погиб, двое получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Обстріл Торецька

Днем 4 февраля российские захватчики ударили по Торецку на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии - попали в жилую застройку", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13.35 известно, что 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения. Их доставили в больницу.

Читайте также: Оккупанты ударили по Торецку в Донецкой области: 3 человека погибли, еще 5 получили ранения. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Наполеон", де наші снаряди?
показать весь комментарий
04.02.2024 14:21 Ответить
Торецк, ***, там же вообще ничего интересного нет, я там жил полтора года в конце 90х (тогда Дзержинск был). Что там обстреливать? Депрессивный городок где ну нихрена интересного нет
показать весь комментарий
04.02.2024 14:29 Ответить
"Карту купи[DeepStateMAP], лапоть!" (с) "Джентльмены удачи"

С одной стороны "серой зоны" Торецк, с другой Горловка. От въезда в Торецк(восточная граница города) до самой западной точки границы Горловки(на широте н.п. Шумы) примерно 5,2 км по прямой.
показать весь комментарий
04.02.2024 17:47 Ответить
Чуваг, я жил в том городке, а ты знаешь о нём только по гуглкартам
показать весь комментарий
04.02.2024 19:47 Ответить
Ключевое слово - жил.
Это во-первых. Во-вторых, сначала хотел тоже нахамить, но потом решил, для особо одаренных, просто задать вопрос - А в Марьинке чего такого супер ценного было, что ее с землей сравняли?
показать весь комментарий
04.02.2024 20:37 Ответить
Зе обстрелял по спутнику притулі масковию.
показать весь комментарий
04.02.2024 14:49 Ответить
Где деньги?
Притула
показать весь комментарий
04.02.2024 14:50 Ответить
 
 