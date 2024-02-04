Оккупанты обстреляли Торецк: один человек погиб, двое получили ранения

Днем 4 февраля российские захватчики ударили по Торецку на Донетчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии - попали в жилую застройку", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13.35 известно, что 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения. Их доставили в больницу.

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