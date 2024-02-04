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Днепропетровщина (2926) Кривой Рог (1144) Укрэнерго (443) Кудрицкий Владимир (38)

Энергопитание критической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровщины возобновлено, - Укрэнерго

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика

В Кривом Роге и близлежащих районах возобновлено энергопитание критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в фейсбуке.

"Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сегодняшний день главную задачу - как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру и бытовых потребителей - ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции", - отметил Кудрицкий.

По его словам, работа продолжается круглосуточно, Укрэнерго продолжает восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируется работа уцелевшего оборудования, для уничтоженного подбирается замена из аварийного запаса, который компания формировала в течение всего 2023 года.

"В ближайшие дни обязательно будем здесь еще раз, имеем конкретные планы по увеличению надежности электроснабжения", - подчеркнул Кудрицкий.

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Прийшов час вдарити по підстанції у БНР.
До цього часу цієї зими вони не били по наших - боялися відповіді, бо стояли сильні морози, а крім електрики грітися було нічим. А це вже насмілились.
Пора скотів поставити в стійло.
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04.02.2024 21:55 Ответить
Візит маркіза ******* звичайно викликає зворотній ефект...
Дивина.
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04.02.2024 22:00 Ответить
Мабуть він вже і на такі дрібниці не впливає.
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04.02.2024 22:03 Ответить
нажаль, це ще не вечір. треба зачекати. інколи, швидко тільки коти народжуються.
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04.02.2024 22:11 Ответить
Зеленський особисто відновлював?
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05.02.2024 00:29 Ответить
Мабуть, поки Зеля наради проводив на родінє, єрмак із своїм оточенням, провода тягнули на стовпах???
Скоро буде світло…
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05.02.2024 01:28 Ответить
 
 