Энергопитание критической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровщины возобновлено, - Укрэнерго
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В Кривом Роге и близлежащих районах возобновлено энергопитание критической инфраструктуры, поврежденной в результате российских обстрелов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил в фейсбуке.
"Работы по восстановлению питания потребителей Кривого Рога и прилегающих районов продолжаются, сегодня был на всех поврежденных объектах. По состоянию на сегодняшний день главную задачу - как можно быстрее заживить критическую инфраструктуру и бытовых потребителей - ремонтные бригады выполнили, за это им огромная благодарность, так же как и нашим коллегам из распределительных сетей и местной электростанции", - отметил Кудрицкий.
По его словам, работа продолжается круглосуточно, Укрэнерго продолжает восстанавливать высоковольтное оборудование, тестируется работа уцелевшего оборудования, для уничтоженного подбирается замена из аварийного запаса, который компания формировала в течение всего 2023 года.
"В ближайшие дни обязательно будем здесь еще раз, имеем конкретные планы по увеличению надежности электроснабжения", - подчеркнул Кудрицкий.
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До цього часу цієї зими вони не били по наших - боялися відповіді, бо стояли сильні морози, а крім електрики грітися було нічим. А це вже насмілились.
Пора скотів поставити в стійло.
Дивина.
Скоро буде світло…