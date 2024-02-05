Зеленский: Если США снизят помощь Украине, то "будет новый геополитический расклад"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".
Как информрует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Tg1
"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины – ред.) останется такой же", - подчеркнул украинский президент.
Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.
"У Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад. Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", – отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
зменшаться продажі американських товарів по всьому світу від автомобілів до джинсів, похитнеться вплив Голлівуду, і американської культури, включно з МакДональдсом
та його гидотним меню.
Американці ж ділові люди - повинні розуміти що й до чого ....
Может ещё Венгрию со Словакией присоединим к Закарпатью, ото смеха будет.
А тепер, «я ваш вирок», таке несе… Коли ві правду каже?
Він вже приготувався здавати нашу краіну з потрохами , бо йому
мало грошей від ЄС для дерибана !🙁
В мене шок і це дуже серйозна заява для України від Зеоманського !!
Тепер ясно для чого йому потрібно прибрати генерала Залужного ,
щоби він не перешкоджав міняти геополіьтичний розклад 🙁
Поки два основних питання: чи буде виділено Конгресом США 60 млрд доларів на підтримку України і чи знайде Путін чергову партію у 0,5 млн смертників?
1) грошей від США не буде (відморожених кацапських активів теж), Трамп переможе;
2) після "виборів" нового х/йла мобілізують, скількі надо.
Рішення є, але п.1 - усування зеленого ОЗУ від влади, без цього нічого не вийде.
Рашка за ресурсами й територією в десятки разів більша. (оце відкриття!)
Відповідно у війні на виснаження рано чи пізно виграє. Причому нас всіх вб'є, а в них дехто все ж залишиться.
Отже, логічно припустити, що дехто з нас не захоче вмерти, а якось такось "худий мир", з часом тайожний союз і т. п.
Багато хто образився на Захід, адже щось з допомогою не фонтан, в НАТО взяти - Хутіна стидаються, Трамп Хутіна любить і т. п. Чим так Захід ліпший від Росії? Росія хоч прямо каже "ми вас вбивати хочемо", а ті західні ********* " ми з вами" й нічого не роблять кардинально. Все в межах "занепокоєння" на максималках.
Далі, якщо огризок України не беруть в НАТО за 3-4 роки війна з виходом по юпівдню до придністров'я план мінімум. В 22 му план мінімум був коридор до Криму.
собираем лучших конструкторов украины, и запад нам помогает своими конструкторами. сша выделяют финансирование. запускаем в производство дальнобойные ракеты и накапливаем их.
обстреливаем ракетами все нефте-газо-добывающие предприятия россии. путину не будет за что вести войну. олигархи увидят как разрушаются их предприятия, они поймут, что до конца войны все их предприятия будут уничтожены - и они задавят путина.
от отсутствия нефтедоларов зарплаты в россии упадут до 100 долларов - россияне снесут путина.
обстреливаем российские военные обьекты: заводы, склады, флот. берем у запада все необходимое вооружение - и выбиваем его группировку на юге. россияне возмутятся проиграшу путина на южном направлении - и снесут его.
украина своместно с сша создает мощную антипутинскую пропаганду на территории запада, которая будет транслироваться на россию. задействует всех выехавших оппозиционных политиков и журналистов. Нельзя заниматься оппозиционной деятельностью на территории россии - так они за границей это будут делать! Ато путин думал, что всех можно убить, посадить, выкурить за рубеж. путин вкладывает 2 млрд в про-путинскую пропаганду, будем вкладывать 2 млрд в антипутинскую. используем ютуб, телеграм, тикток, мобильные приложения, рекаму контента в интернете. Показываем информацию, как путин с дружками разворовали всю россию и записали российские заводы на себя. Показываем выехавших артистов, которые против войны: пугачеву, галкина, гребенщикова, земфиру, би-2, делаем с ними интервью. Показываем писателей, акунина, глуховского. Профессоров: Дмитрия Муратова. А то путин показывает россиянам продавшихся певцов, писателей, профессоров, которые высказываются за войну. И пытается сделать картинку, что все знаменитости за войну.
создаем в украине информационные войска (10 000 человек. столько у путина кремлеботов), которые будут писать в рунете антипутинские комментарии. решение о прекращенни войны может принять толлько путин. поэтому нужно атаковать лично его. путин очень боится за свой ретинг, поэтому он зачистил все сми россии. он очень боится антипропаганды.
зомбируем россиян против путина - они его сносят.
- предприятия олиагрхов постепенно уничтожатся - олигархи его задавят.
- зарплаты россиян падают до 100 долларов - они его снесут.
- путин терпит военное поражение на юге украины - россияне его сносят.
- россияне наслушались антипутинской пропаганды - они его сносят.
За новососсійск, де США забирає "казахську" нафту - туди більше стріляти не можна взагалі or else.
За усть-шото-там, після чого страховка танкерів в черговий раз підвищилась. А підвищення цін на бензин може коштувати президенства.
З точки зору заходу, війна повинна вестись тільки на території України. Крапка. Хочете, я Вам розповім, що захід вважає територією України (і що не вважає). Якщо у Вас є знайомий оператор HIMARS або іншої західной (краще - американської) зброї з наведенням по GPS - поцікавтесь.
росія постійно буде отримувати нафтодолари і фінансувати ними війну.
нам потрібно відствоювати свої інтереси, а не інтереси америки.
* З Трампом буде ще гірше, але зараз він с задоволенням грає роль, яка додає йому бонусів на виборах.
а атаки по нєфтянці тільки недавно почались.
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У неділю сенатори оприлюднили довгоочікувану угоду про кордон та пакет іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю, проклавши шлях до ключового голосування в палаті цього тижня, під час якого закон ризикує провалитися, і, якщо він буде прийнятий, спричинити зіткнення з Палатою представників.
За даними Комітету з асигнувань Сенату, законопроєкт включає приблизно 60 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу для Ізраїлю та 20,23 мільярда доларів на оперативні потреби та можливості на кордоні, а також на забезпечення ресурсів для нової прикордонної політики.
Украине нужно смотреть в будущее - Да нам могут не помочь, но ето не значит что Украина не сможет воевать.
Здесь действует один закон - убивать, убивать и еще раз убивать оккупантов не смотря сколько их, убивать так как ето делает Афганистан.
Чтоби победить беспредельщика, самому нужно стать беспредельщиком и долбить рашистов в их логове, долбить до тех пор, пока они сами не взвоют о капитуляции.
как и победу над мордором народ, который узнал вкус свободы , тем более у нас пол мира союзников, союзников разных, к одним пришло понимание, что мордор должен быть уничтожен, другие ищут гешефт от этого.......
але нам потрібно своє діло робити, Неньку боронити. і москаля бити.
а сам - готуйся з речами на вихід.. іхспєрд, блін, мамкін
Було вже таке ледве 30 років тому. І набагато сильніший той "розклад" був, що не завадило Америці того "колоса на глиняних ногах" поставити раком та змусити жерти курячі ніжки з підлоги.
Вже тільки тупий не розуміє, що зелена пліснява будує тут маленьку рашку, тож і допомагати нема кому.
ще один раз біомаса поставить на виборах "хрестик" не туди куди треба ...тo в Україні залишиться 20 млн. людей...а якщо і ще раз так зроблять...то можливо і 10 млн. населення буде забагато....
все іде по-плану...по-оманському плану....