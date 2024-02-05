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Зеленский: Если США снизят помощь Украине, то "будет новый геополитический расклад"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о надежде на дальнейшую поддержку США и предупредил, что в случае ее уменьшения "будет новый геополитический расклад".

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Tg1

"Я хочу верить и надеяться, что если в Соединенных Штатах произойдут изменения, то линия (поддержки Украины – ред.) останется такой же", - подчеркнул украинский президент.

Так Зеленский ответил на вопрос о возможности избрания Дональда Трампа президентом США.

"У Республиканской партии есть радикальные голоса, но также много людей, которые поддерживают Украину. Решает народ Соединенных Штатов, но если они намерены уменьшить помощь Украине, то будет новый геополитический расклад. Путин прорвет нашу оборону, он пойдет вперед и так просто не остановится", – отметил Зеленский.

Также читайте: Что касается войны на земле, то здесь сложилась патовая ситуация, это факт, - Зеленский
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Топ комментарии
+38
На що цей зелений вишкрабок натякає ?🤬
Він вже приготувався здавати нашу краіну з потрохами , бо йому
мало грошей від ЄС для дерибана !🙁
В мене шок і це дуже серйозна заява для України від Зеоманського !!
Тепер ясно для чого йому потрібно прибрати генерала Залужного ,
щоби він не перешкоджав міняти геополіьтичний розклад 🙁
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05.02.2024 02:10
+34
А у разі звільнення Залужного хіба не буде те саме або навіть гірше?
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05.02.2024 01:50
+33
І що ж це буде за новий геополітичний розклад? Союз з рашкою? На виконання Оману? Так це ж вже було (грудень 2013).
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05.02.2024 01:59
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Правила форума Совет форумчан
А у разі звільнення Залужного хіба не буде те саме або навіть гірше?
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05.02.2024 01:50 Ответить
Гнида, коли СЯДУТЬ БАКАНОВ-ЗРАДНИК , ФСБщний ЩУР ЕРМАК, МЕГАМАРОДЕРИ РЕЗНІКОВ-ШАРАПОВ , ЛІЕВ………………… ТОДІ І БУДЕ ДОПОМОГА ! Не сядуть з повним поверненням НАГРАБОВАННОГО НА КРОВІ - СЯДЕШЬ ТИ ! Хоч і так по тобі 111 ст.
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05.02.2024 10:41 Ответить
Нічого для них не зміниться, ці страшилки ні на кого не працюють.
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05.02.2024 01:55 Ответить
Для Америки це буде втрата світового лідерства, а це не тільки престиж:
зменшаться продажі американських товарів по всьому світу від автомобілів до джинсів, похитнеться вплив Голлівуду, і американської культури, включно з МакДональдсом
та його гидотним меню.
Американці ж ділові люди - повинні розуміти що й до чого ....
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05.02.2024 02:31 Ответить
Так-так, і налетить Земля на небесну ось.
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05.02.2024 02:37 Ответить
З Рашки вибудувалась вже Пн. Корея тільки ще гірше в десятки разів, агресивна, людоненависницька країна яка не зупиняється не перед чим... а ти сидиш тут белькочеш ватну маячню про "нічого не зміниться".
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05.02.2024 03:09 Ответить
Ну в твоїй недолугій фантазії - може і вибудувалася.
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05.02.2024 11:31 Ответить
Люди купують Jeep Wrangler не тому, що він надійніший за Toyota Land Cruiser.
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05.02.2024 03:14 Ответить
І що ж це буде за новий геополітичний розклад? Союз з рашкою? На виконання Оману? Так це ж вже було (грудень 2013).
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05.02.2024 01:59 Ответить
Какой союз, будет кусок Украины без 10-12 областей, в статусе как Беларусь только с более послушным начальником, и будет Украина воду мутить в восточной Европе.
Может ещё Венгрию со Словакией присоединим к Закарпатью, ото смеха будет.
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05.02.2024 05:04 Ответить
Союз фінансовий. Як і Білорусь.
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05.02.2024 08:43 Ответить
От тільки нетреба відлякувати Оманських інвесторів, казали привладні перед повномашбаною війною прутіна!
А тепер, «я ваш вирок», таке несе… Коли ві правду каже?
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05.02.2024 02:06 Ответить
чому в тебе замість "*****" завжди якийсь "прутін"? що дебільну херню ти вигадало? який нахер "прутін"?
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05.02.2024 02:58 Ответить
ху йла прутіном називає волонтер Готельєр Бандерівець на своєму сайті "Лінія оборони". там дуже цікаві аналітичні статті. Рекомендую.
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05.02.2024 03:45 Ответить
Х.й - прутень. Щироукраїнською
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05.02.2024 04:05 Ответить
так воно не х..й, а *****! ще різні речі!
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05.02.2024 08:16 Ответить
На що цей зелений вишкрабок натякає ?🤬
Він вже приготувався здавати нашу краіну з потрохами , бо йому
мало грошей від ЄС для дерибана !🙁
В мене шок і це дуже серйозна заява для України від Зеоманського !!
Тепер ясно для чого йому потрібно прибрати генерала Залужного ,
щоби він не перешкоджав міняти геополіьтичний розклад 🙁
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05.02.2024 02:10 Ответить
Насправді це - дуже непросте питання. Ми не знаємо, які переговори США ведуть з Росією щодо цієї війни. І 60 млрд дол провести через конгрес якось у Байдена не дуже виходить. А Трамп - це американський ЗЕ, і у разі його перемоги проблеми можуть бути ще більшими. І щось немає в Україні багато охочих воювати за торжество ЗЕ-ідей.
Поки два основних питання: чи буде виділено Конгресом США 60 млрд доларів на підтримку України і чи знайде Путін чергову партію у 0,5 млн смертників?
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05.02.2024 02:32 Ответить
На Московії кожен місяць мобілізують 20-25т чоловік. Багато полонених вже які просто ідуть самі за баблом. Подивіться інтерв'ю. Є які і два місяці тому прийшли до воєнкомату і три і п'ять.там постійно поповнення.
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05.02.2024 03:26 Ответить
Відповіді на Ваші запитання:
1) грошей від США не буде (відморожених кацапських активів теж), Трамп переможе;
2) після "виборів" нового х/йла мобілізують, скількі надо.
Рішення є, але п.1 - усування зеленого ОЗУ від влади, без цього нічого не вийде.
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05.02.2024 06:01 Ответить
А про переговори ми знаємо?
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05.02.2024 08:46 Ответить
Треба було уйобку прислухатись до того, що казали за півроку до вторгнення рашки... Зеуйобок готувався до шашликів... Зараз всі винні, тільки не він... Дегенерат....😡
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05.02.2024 02:18 Ответить
Воно ні разу ні вчому не погодилось , що десь є його вина. Як тільки хтось дасть зауваження чи критику, то піна з рота, очі під лоба, коротше воно як путін, комплекс неповноцінності...
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05.02.2024 05:02 Ответить
Зрадник погрожує і шантажує США щоб Україна взагалі не отримала від свого найбільш могутнього союзника жодного патрона. На кого він працює? Бо ніяк не схоже що на Україну.
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05.02.2024 02:19 Ответить
Почекайте трохи, скоро будуть заяви в стилі "Сльіш, Байден, де мої гроші? А єслі найду?".
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05.02.2024 06:05 Ответить
запам'ятайте - так все починалось:
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05.02.2024 03:10 Ответить
І що він не так сказав?
Рашка за ресурсами й територією в десятки разів більша. (оце відкриття!)
Відповідно у війні на виснаження рано чи пізно виграє. Причому нас всіх вб'є, а в них дехто все ж залишиться.
Отже, логічно припустити, що дехто з нас не захоче вмерти, а якось такось "худий мир", з часом тайожний союз і т. п.
Багато хто образився на Захід, адже щось з допомогою не фонтан, в НАТО взяти - Хутіна стидаються, Трамп Хутіна любить і т. п. Чим так Захід ліпший від Росії? Росія хоч прямо каже "ми вас вбивати хочемо", а ті західні ********* " ми з вами" й нічого не роблять кардинально. Все в межах "занепокоєння" на максималках.
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05.02.2024 03:11 Ответить
Щось дуже багато останнім часом "вкидів" про союз с кацапієй, що кацапія не гірше заходу. Є якісь ідеї, чому так?
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05.02.2024 05:59 Ответить
Ви ще ніх.незрозуміли?! Зараз підтягуються останні країни по гарантіях безпеки ( новини не дивитесь? Місяці три вже) потім перемовини десь на початку літа і заморозка на тих рубежах.
Далі, якщо огризок України не беруть в НАТО за 3-4 роки війна з виходом по юпівдню до придністров'я план мінімум. В 22 му план мінімум був коридор до Криму.
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05.02.2024 03:21 Ответить
Доречі нерухомість херпіду в Криму кацапи конфіскували і виставили на продаж лише місяців 9-11 тому( точно не пам'ятаю) то ж думайте...
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05.02.2024 03:31 Ответить
что нужно делать:

собираем лучших конструкторов украины, и запад нам помогает своими конструкторами. сша выделяют финансирование. запускаем в производство дальнобойные ракеты и накапливаем их.
обстреливаем ракетами все нефте-газо-добывающие предприятия россии. путину не будет за что вести войну. олигархи увидят как разрушаются их предприятия, они поймут, что до конца войны все их предприятия будут уничтожены - и они задавят путина.

от отсутствия нефтедоларов зарплаты в россии упадут до 100 долларов - россияне снесут путина.

обстреливаем российские военные обьекты: заводы, склады, флот. берем у запада все необходимое вооружение - и выбиваем его группировку на юге. россияне возмутятся проиграшу путина на южном направлении - и снесут его.

украина своместно с сша создает мощную антипутинскую пропаганду на территории запада, которая будет транслироваться на россию. задействует всех выехавших оппозиционных политиков и журналистов. Нельзя заниматься оппозиционной деятельностью на территории россии - так они за границей это будут делать! Ато путин думал, что всех можно убить, посадить, выкурить за рубеж. путин вкладывает 2 млрд в про-путинскую пропаганду, будем вкладывать 2 млрд в антипутинскую. используем ютуб, телеграм, тикток, мобильные приложения, рекаму контента в интернете. Показываем информацию, как путин с дружками разворовали всю россию и записали российские заводы на себя. Показываем выехавших артистов, которые против войны: пугачеву, галкина, гребенщикова, земфиру, би-2, делаем с ними интервью. Показываем писателей, акунина, глуховского. Профессоров: Дмитрия Муратова. А то путин показывает россиянам продавшихся певцов, писателей, профессоров, которые высказываются за войну. И пытается сделать картинку, что все знаменитости за войну.
создаем в украине информационные войска (10 000 человек. столько у путина кремлеботов), которые будут писать в рунете антипутинские комментарии. решение о прекращенни войны может принять толлько путин. поэтому нужно атаковать лично его. путин очень боится за свой ретинг, поэтому он зачистил все сми россии. он очень боится антипропаганды.
зомбируем россиян против путина - они его сносят.

- предприятия олиагрхов постепенно уничтожатся - олигархи его задавят.
- зарплаты россиян падают до 100 долларов - они его снесут.
- путин терпит военное поражение на юге украины - россияне его сносят.
- россияне наслушались антипутинской пропаганды - они его сносят.
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05.02.2024 03:57 Ответить
Ви не уявляєте собі, як нас пресують "союзники" за атаки нафтогазової інфраструктури кацапії.
За новососсійск, де США забирає "казахську" нафту - туди більше стріляти не можна взагалі or else.
За усть-шото-там, після чого страховка танкерів в черговий раз підвищилась. А підвищення цін на бензин може коштувати президенства.
З точки зору заходу, війна повинна вестись тільки на території України. Крапка. Хочете, я Вам розповім, що захід вважає територією України (і що не вважає). Якщо у Вас є знайомий оператор HIMARS або іншої західной (краще - американської) зброї з наведенням по GPS - поцікавтесь.
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05.02.2024 06:16 Ответить
нам потрібно відповідати, що, якщо цього не зробити, то війна буде ВІЧНО!

росія постійно буде отримувати нафтодолари і фінансувати ними війну.

нам потрібно відствоювати свої інтереси, а не інтереси америки.
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05.02.2024 10:24 Ответить
Так, я повністю згоден з Вами. Але слід мати на увазі та прорахувати можливі наслідки. Хтось може впевнено довести, що зниження допомоги від США майже до 0 - це не тиск на нас за атаки кацапії? Якось дивно по часу співпало. І "Злий Трамп"* тут ні до чого, це просто гра в доброго та поганого копа.
* З Трампом буде ще гірше, але зараз він с задоволенням грає роль, яка додає йому бонусів на виборах.
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05.02.2024 11:18 Ответить
ні . це внутрішні разборки сша.
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07.02.2024 00:14 Ответить
республіканці вже 3 місяці блокують допомогу.

а атаки по нєфтянці тільки недавно почались.
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07.02.2024 00:17 Ответить
Атака по терміналу в новососсійську була в серпні 23. Але ніззя. США там нафту забирає. "Казахську".
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08.02.2024 19:34 Ответить
Якщо мене спіймають, то розстріляють або замучать у підвалах луб'янки. Але я вам відкрию стратегічно важливу, абсолютно таємну інформацію. Кацапи роблять свої срублі, самі для себе на московському монетному дворі. Тому вплив нафтодоларiв на кацапів діє як і місячне світло на рейки.
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06.02.2024 11:06 Ответить
якщо вони замість отримання нафтодоларів , будуть друкувати свої рублі - у них курс впаде нижче плінтуса, і зарплати людей.
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07.02.2024 00:16 Ответить
Я вам ще один секрет розкрию. У них там гроші друкують із податків за вироблену продукцію. Так що з інфляцією там все гаразд. І я знаю ключову фігуру, на якій тримається вся їхня економіка. Це косоокий дядько Вася з плоскостопістю та сколіозом, який працює на чайниковому заводі та штампує кришки для чайників, потім вони ці чайники продають і на отримані доходи друкують свої срублі. А вже потім за допомогою цих срубів, зі свого металу, своєї електроенергії, зі свого пороху на своих верстатах роблять снаряди. А санкції у цьому кругообігу ніяк не беруть участі.
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07.02.2024 06:16 Ответить
CNN
-
У неділю сенатори оприлюднили довгоочікувану угоду про кордон та пакет іноземної допомоги з допомогою Україні та Ізраїлю, проклавши шлях до ключового голосування в палаті цього тижня, під час якого закон ризикує провалитися, і, якщо він буде прийнятий, спричинити зіткнення з Палатою представників.

За даними Комітету з асигнувань Сенату, законопроєкт включає приблизно 60 мільярдів доларів на підтримку України у війні проти Росії, 14,1 мільярда доларів на безпекову допомогу для Ізраїлю та 20,23 мільярда доларів на оперативні потреби та можливості на кордоні, а також на забезпечення ресурсів для нової прикордонної політики.
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05.02.2024 04:53 Ответить
Тоді чому ж гвалт, що допомогу дають тільки євреям без України? До речі, зє! теж єврей, а шо ж такоє?
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05.02.2024 05:32 Ответить
Євреї не крадуть, на відміну від жидів.
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05.02.2024 08:25 Ответить
Та то я політкоректно чи то пак, толерантно висловився - різниця між зє! та, скажімо, Портніковим, двє бальшиє разніци
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05.02.2024 10:22 Ответить
Шо значит уменьшат,они вообще ни копейки давать не должны,это тебе не зарплата.Как сказал Трамп 200 млрд уже тю-тю,результатов =0. Тебе ж сказали даём время до осени а оно продолжало плитку ложить ,дороги строить.
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05.02.2024 05:37 Ответить
Ну, шо, в 2022 увесь Захід теж казав, щоб вже сприймали нову геополітичну реальність. Тепер віслюк оманський каже те ж саме. І про патову ситуацію на фронті слідом за Залужним. Щось якась роль у нього дублерська вийшла, спічрайтерів похєрив? Чи сказав нарешті правду, яку треба було за два роки до цього сказати: хочете жити - тікайте!
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05.02.2024 05:39 Ответить
та Валєра це все і раніше озвучував, ЗЄспічрайтери в дупі не тому, що дурні, а тому що міша подоляк
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05.02.2024 06:34 Ответить
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05.02.2024 05:50 Ответить
Ной не ныл,и ты не Ной
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05.02.2024 06:07 Ответить
США не за один день строились, как и римская империя тем не менее строительство империй строилось в войнах.

Украине нужно смотреть в будущее - Да нам могут не помочь, но ето не значит что Украина не сможет воевать.

Здесь действует один закон - убивать, убивать и еще раз убивать оккупантов не смотря сколько их, убивать так как ето делает Афганистан.

Чтоби победить беспредельщика, самому нужно стать беспредельщиком и долбить рашистов в их логове, долбить до тех пор, пока они сами не взвоют о капитуляции.
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05.02.2024 05:59 Ответить
Ух, долбила. А то, что долбить будут именно тебя - не допускаешь?
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05.02.2024 11:35 Ответить
За майже два роки війни нічого не зроблено по переведенню економіки країни, бізнесу на воєнний стан. Вкрасти мільярди на закупівлях для ЗСУ зуміли. Куди менеджери ведуть Україну зрозуміло і дураку.
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05.02.2024 06:17 Ответить
Сто тисяч лайків, прямо мою думку озвучили.
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05.02.2024 12:09 Ответить
дорогу осилит идущий(С)
как и победу над мордором народ, который узнал вкус свободы , тем более у нас пол мира союзников, союзников разных, к одним пришло понимание, что мордор должен быть уничтожен, другие ищут гешефт от этого.......
але нам потрібно своє діло робити, Неньку боронити. і москаля бити.
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05.02.2024 06:22 Ответить
у Украины очень ограничены человеческие ресурсы - про природные и экономические -вообще можно молчать + дичайшая коррупция -кумовство и дележка людей на панов и холопов -если эти проблемки не будут хоть как то решены то здравствуй руский мир -жестокий и беспощадный
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05.02.2024 06:23 Ответить
чмо бородате попрошака. Ти ж ту допомогу запхнеш у свої опшори
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05.02.2024 06:27 Ответить
Нагадує прапорщика з кінофільму, який по п'яні вангував із бочки.
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05.02.2024 07:18 Ответить
Значить потрібнл трусити олігархів, корупціонерів, своїх друзяк, правда Зе?
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05.02.2024 07:19 Ответить
Гнати безтолкового ішака поганою мітлою. І чим скоріше тим краще. Це чмо доведе країну до повного краху. Геть мудака!
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05.02.2024 07:28 Ответить
Відкрию тайну, крах вже наступив.
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05.02.2024 07:46 Ответить
После майских шашлыков,крымских челноков и популизма для армии несколько деятелей должны оказаться на скамье подсудимых,только после этого мы можем что то требовать от США.
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05.02.2024 07:41 Ответить
Каждый высер этого деграданта должны фиксировать психиатры. В карточке "для хвороб".
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05.02.2024 07:43 Ответить
свободу Червінському, не чіпай Залужного...
а сам - готуйся з речами на вихід.. іхспєрд, блін, мамкін
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05.02.2024 07:45 Ответить
Це він натякає на капітуляцію??! Типу винні США, а зелень не при дєлах?
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05.02.2024 07:47 Ответить
Він виконав оманськи домовленності !
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05.02.2024 08:25 Ответить
Як зручно, коли є той, кого можна постійно в чомусь звинувачувати.
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05.02.2024 08:18 Ответить
Новий старий розклад. Налякали їжака голою сракою.
Було вже таке ледве 30 років тому. І набагато сильніший той "розклад" був, що не завадило Америці того "колоса на глиняних ногах" поставити раком та змусити жерти курячі ніжки з підлоги.
Вже тільки тупий не розуміє, що зелена пліснява будує тут маленьку рашку, тож і допомагати нема кому.
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05.02.2024 08:21 Ответить
Якщо ЗЄ звільнить Залужного, то для нього точно буде зовсім інший розклад.
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05.02.2024 08:30 Ответить
І як це Афганістан маючі 15 млн., населення, відбився від сссру з 260 млн.. Нація яка не в змозі себе захистити а тільки *******, зникає…
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05.02.2024 08:41 Ответить
У маршала Маннергейма в 1939 году не было ни танков ни самолётов ни бабла по факту...тем не менее дал по роже товаристчу Джугашвили три раза...в 1939 г...,25 июня 1941 года и особенно летом 1944 года...💪✊ Слава Финляндии 🇫🇮🇫🇮🇫🇮
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05.02.2024 08:52 Ответить
в Фінляндії НЕ було "какой разніци"...і людей, які хотіли "просто паржать і па-пріколу".....

ще один раз біомаса поставить на виборах "хрестик" не туди куди треба ...тo в Україні залишиться 20 млн. людей...а якщо і ще раз так зроблять...то можливо і 10 млн. населення буде забагато....

все іде по-плану...по-оманському плану....
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05.02.2024 09:26 Ответить
Так. Але Карелія , на жаль, була анексована совєтами.
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05.02.2024 10:50 Ответить
Населения Финляндии тогда было кажись всего 4 млн...
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05.02.2024 08:59 Ответить
Бо вони зібралися, вийшли і бились, а не зібались світ за очі за кордон, і з відтіля *********** що треба робити.
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05.02.2024 09:27 Ответить
Так не чекай, 3.14"зе"дуй ми тормозок збережи нам на радість.
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05.02.2024 09:26 Ответить
Під.раст 🤡 фсбешний, ти тому і сидиш в українському кріслі ,шоб допомогти кремлю , пізно зрозуміли всі, шо ти зрада , не тільки для України ,а і для всього світу , але так не може бути , хтось повинен це змінити !
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05.02.2024 09:27 Ответить
Юда ,котрий в Омані віддав Україну на розп'яття кровожадному рашистському куйлу ,власну зраду України , почав називати "новий геополітичний розклад"
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05.02.2024 09:50 Ответить
Бачу ви володієте важливою інформацією, так що там в Омані відбулось, як Україну віддавали? Типа загорнули в папір, чи в коробку поклали ?
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05.02.2024 10:00 Ответить
Чи є , те що відбувається в Україні,таким , що Ви бачите і частина України , яка окупована рашистом , не може бути окупована,згідно домовленостей, котрі мали місце,(швидка окупація),але не були виконані на початку війни, через спротив українського народу і західної йому допомоги....???
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05.02.2024 10:18 Ответить
Гроші ******* тишу, а тим паче халявні, а наш зекокалідор ... навіть слів немає, воно...
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05.02.2024 10:17 Ответить
Ні, не загорнули в папір , навпаки , розгорнули ... дороги , мости , переходи , а загорнули бригади прикриття , мінні поля , тощо.
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05.02.2024 12:06 Ответить
 
 