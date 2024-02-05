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Мы всегда ставили условия для оказания помощи Украине, – посол ЕС Матернова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

матернова

Поддержка и уважение демократических институтов – это положение, которое всегда было в условиях оказания помощи Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила посол ЕС Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

"Для всего нашего кредитования, которое мы осуществляли за последние десять лет как в виде макрофинансовой помощи, так и посредством поддержки бюджета, мы всегда ставили условия. Это не впервые", - отметила она.

По словам Матерновой, предпосылкой поддержки Украины в рамках этого механизма будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать демократические институты.

"Но и раньше это было предварительным условием для всей нашей макрофинансовой помощи. Формулировка была взята из предыдущих инструментов", - добавила посол.

Дипломат заявила, что условия не изменялись за десять лет. "Их называют предварительными условиями. Есть и конкретные условия для каждого транша и т.д. Но предварительным условием является то, что Украина является демократической плюралистической страной", - отметила она.

Оценивая уровень демократии в Украине, Матернова сказала: "Я думаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, в условиях военного положения, очевидно, есть препятствия для полного арсенала прав. Но Украина – это страна, которая находится в состоянии войны".

Читайте: Посол ЕС Матернова отреагировала на атаку РФ: Украина сейчас нуждается в дополнительной поддержке, чтобы спасти жизнь
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Топ комментарии
+4
Ублюдок дерьмак у власти! Это уже полный арсенал прав или нет, а матернова?
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05.02.2024 09:27
+3
10 років,ставити умови Україні і ні разу не наказувати українських хабарників і корупціонерів при владі в Україні , за невиконання умов є підозріла діяльність і домовленості європейсько- української корупційної машини...
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05.02.2024 09:55
+1
Не треба наівно вважати, що Захід допомагає тільки демократіям і це якось вплине на узурпацію влади зеленським. Ні, існує маса прикладів, коли Захід допомагав відвертим тиранам, бо це відповідало іхнім національних інтересам. Наприклад, країни Заходу допомагали зброєю і надавали розвіддані Садаму Хусейну, аж до його нападу на Кувейт, не заважаючи на геноцид курдів, який він проводив в цей час, бо їм було вигідно, що він воював з Іраном. Таких прикладів дуже багато.
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05.02.2024 10:07
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Ось так. Коротко і ясно. 😊 Хто має вуха - той почув, хто має мізки - зрозумів, хто притомний - зробить висновки.
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05.02.2024 09:25 Ответить
Ублюдок дерьмак у власти! Это уже полный арсенал прав или нет, а матернова?
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05.02.2024 09:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FwbYrKr8fkU&t=16s

Коли закінчиться Зе!? Це 31 березня, чи 20 травня? Яким має бути транзит влади?

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук

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05.02.2024 09:30 Ответить
Якщо коротко: - Ви 10 років їбли вола в плані реформ, тому тепер кермує шапіто.
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05.02.2024 09:47 Ответить
10 років,ставити умови Україні і ні разу не наказувати українських хабарників і корупціонерів при владі в Україні , за невиконання умов є підозріла діяльність і домовленості європейсько- української корупційної машини...
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05.02.2024 09:55 Ответить
А в 2014-2018 яке було "невиконання"? В той період Україна була демократичною, а "плюралізм" і свобода слова аж із берегів виходили, шли десятки реформ, боролися з коррупцією, економіка розвивалася і т.п. Ситуація розвернулася на 180 градусів саме в 2019-му, а зараз взагалі дійшла до диктатури
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05.02.2024 10:06 Ответить
Раджу прочитати, що з приводу цих зроблених "реформ" говорив К. Волкер у 2017 році. І шо з цього було виконано.
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05.02.2024 10:13 Ответить
Нахєр 2017, коли реформи йшли ще два роки?
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05.02.2024 11:02 Ответить
Це точно не про судову реформу.
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05.02.2024 10:55 Ответить
Ага, вона не вдалася і Зєльцман її переробив))))
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05.02.2024 11:04 Ответить
Ніхто ні×уя хорошого там не робив - не збуджуйся.
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05.02.2024 20:36 Ответить
Не треба наівно вважати, що Захід допомагає тільки демократіям і це якось вплине на узурпацію влади зеленським. Ні, існує маса прикладів, коли Захід допомагав відвертим тиранам, бо це відповідало іхнім національних інтересам. Наприклад, країни Заходу допомагали зброєю і надавали розвіддані Садаму Хусейну, аж до його нападу на Кувейт, не заважаючи на геноцид курдів, який він проводив в цей час, бо їм було вигідно, що він воював з Іраном. Таких прикладів дуже багато.
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05.02.2024 10:07 Ответить
Єрмаковщину прибрати.
Бо як кажуть вже країна схожа на пізню брєжнівщину.
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05.02.2024 10:17 Ответить
 
 