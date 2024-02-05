Мы всегда ставили условия для оказания помощи Украине, – посол ЕС Матернова

Поддержка и уважение демократических институтов – это положение, которое всегда было в условиях оказания помощи Украине.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила посол ЕС Катарина Матернова, информирует Цензор.НЕТ.

"Для всего нашего кредитования, которое мы осуществляли за последние десять лет как в виде макрофинансовой помощи, так и посредством поддержки бюджета, мы всегда ставили условия. Это не впервые", - отметила она.

По словам Матерновой, предпосылкой поддержки Украины в рамках этого механизма будет то, что Украина продолжит поддерживать и уважать демократические институты.

"Но и раньше это было предварительным условием для всей нашей макрофинансовой помощи. Формулировка была взята из предыдущих инструментов", - добавила посол.

Дипломат заявила, что условия не изменялись за десять лет. "Их называют предварительными условиями. Есть и конкретные условия для каждого транша и т.д. Но предварительным условием является то, что Украина является демократической плюралистической страной", - отметила она.

Оценивая уровень демократии в Украине, Матернова сказала: "Я думаю, что в стране, которая находится в состоянии войны, в условиях военного положения, очевидно, есть препятствия для полного арсенала прав. Но Украина – это страна, которая находится в состоянии войны".

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