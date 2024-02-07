РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11488 посетителей онлайн
Новости
5 131 12

Экс-президент Чили Пиньера погиб в авиакатастрофе. Зеленский выразил соболезнования

чили

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб во вторник в крушении вертолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Вертолет, на борту которого находился 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили.

Бывшего президента нашли мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили.

Два источника сообщили Reuters, что пилотом был сам Пиньера, хотя официальные лица не подтвердили это.

Президент Чили Габриэль Борич объявил трехдневный национальный траур.

В пятницу начнется подготовка к похоронам бывшего лидера, занимавшего пост президента два раза подряд с 2010 по 2022 годы.

Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что тело экс-президента было извлечено из озера вблизи города Лаго Ранко: "Мы помним его за то, что он посвятил свою жизнь государственной службе".

Президент Украины выразил соболезнования: "Печальные новости из Чили. Бывший президент Себастьян Пиньера погиб в результате аварии вертолета. Помним его решительную позицию по осуждению полномасштабного вторжения России и в поддержку Украины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего и чилийскому народу".

Читайте: Очень важно, что вы поддерживаете наши резолюции в ООН, - Зеленский провел встречу с президентом Чили Боричем

Автор: 

авиакатастрофа (1722) Чили (41)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
А колишній президент Дональд вертольотами не літає?
показать весь комментарий
07.02.2024 02:07
+5
У бувших президентів завжди обмаль шансів вижити, якщо їх лишити наодинці із народом та без достатньої кількості охорони. Вся справа у завищених передвиборних обіцянках покійних, помножених на ще більші очікування довірливого народу. І це, якщо не брати до уваги традиційний корупційний інтерес вищої посадової особи, не дуже законні дії по забезпеченню цього інтересута вкрай обмежені розумові здібності для організації процесу своєчасного відходу від влади.

Підсумовуючи вищесказане, краще їхати до мами з татом у Хайфу потягом і бажано ще до закінчення повноважень.
показать весь комментарий
07.02.2024 02:12
+4
Це не допоможе.
показать весь комментарий
07.02.2024 02:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Колишнього президента знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події.
Інші троє пасажирів вижили. " (с)
Как интересно ... ( везет-же некоторым )
показать весь комментарий
07.02.2024 01:13 Ответить
А колишній президент Дональд вертольотами не літає?
показать весь комментарий
07.02.2024 02:07 Ответить
Трампа до речі визнали осудним за його підбурювання до штурму Білого дому. Судді сказали що він немає імунітету зараз від переслідування. Ось він і біситься і хоче нашкодити і Україні і як не парадоксально.... США.
показать весь комментарий
07.02.2024 02:11 Ответить
Я вам більше скажу. Судді ще й зробили реверанс для іншого слухання, яке зараз у Верховному Суді. Там вирішують, чи підпадають президенти під дію 14-ї поправки Конституції США, яка забороняє балотуватися в президенти службовцям (Officer), які, прийнявши присягу, взяли участі в повстанні проти влади США. Конкретно трампа це стосується щодо штурму Капітолію. дональд доводить, що президент - то не Officer, і йому можна.
Так ось, серед 57 сторінок рішення судді написали таке речення:
It would be a striking paradox if the President, who alone is vested with the constitutional duty to 'take Care that the Laws be faithfully executed,' were the sole officer capable of defying those laws with impunity.
Тож проти трампа є ще один аргумент
показать весь комментарий
07.02.2024 02:38 Ответить
У бувших президентів завжди обмаль шансів вижити, якщо їх лишити наодинці із народом та без достатньої кількості охорони. Вся справа у завищених передвиборних обіцянках покійних, помножених на ще більші очікування довірливого народу. І це, якщо не брати до уваги традиційний корупційний інтерес вищої посадової особи, не дуже законні дії по забезпеченню цього інтересута вкрай обмежені розумові здібності для організації процесу своєчасного відходу від влади.

Підсумовуючи вищесказане, краще їхати до мами з татом у Хайфу потягом і бажано ще до закінчення повноважень.
показать весь комментарий
07.02.2024 02:12 Ответить
Це не допоможе.
показать весь комментарий
07.02.2024 02:18 Ответить
У німеції - так, в Україні допоможе
показать весь комментарий
07.02.2024 07:51 Ответить
> Експрезидент
> 74-річний Піньєра
> пілотом був сам Піньєра

Поважаю!.. посмертно...
Щё й врятував пасажирів, перед своєю загибеллю!
показать весь комментарий
07.02.2024 02:45 Ответить
Коли вже 🤡 зеленський , буде експрезидент ... ?
показать весь комментарий
07.02.2024 08:47 Ответить
 
 