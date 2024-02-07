Экс-президент Чили Пиньера погиб в авиакатастрофе. Зеленский выразил соболезнования

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб во вторник в крушении вертолета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters

Вертолет, на борту которого находился 74-летний Пиньера и еще три человека, упал в озеро на юге Чили.

Бывшего президента нашли мертвым после того, как спасатели прибыли на место происшествия. Остальные трое пассажиров выжили.

Два источника сообщили Reuters, что пилотом был сам Пиньера, хотя официальные лица не подтвердили это.

Президент Чили Габриэль Борич объявил трехдневный национальный траур.

В пятницу начнется подготовка к похоронам бывшего лидера, занимавшего пост президента два раза подряд с 2010 по 2022 годы.

Министр внутренних дел Каролина Тоха заявила, что тело экс-президента было извлечено из озера вблизи города Лаго Ранко: "Мы помним его за то, что он посвятил свою жизнь государственной службе".

Президент Украины выразил соболезнования: "Печальные новости из Чили. Бывший президент Себастьян Пиньера погиб в результате аварии вертолета. Помним его решительную позицию по осуждению полномасштабного вторжения России и в поддержку Украины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего и чилийскому народу".

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