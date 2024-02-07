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Новини
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Експрезидент Чилі Піньєра загинув у авіакатастрофі. Зеленський висловив співчуття

чили

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у вівторок у катастрофі вертольота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Reuters

Вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньєра та ще троє людей, впав у озеро на півдні Чилі.

Колишнього президента знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили.

Два джерела повідомили Reuters, що пілотом був сам Піньєра, хоча офіційні особи не підтвердили це.

Президент Чилі Габріель Борич оголосив триденну національну жалобу.

В п'ятницю розпочнеться підготовка до похорону колишнього лідера, який обіймав посаду президента два рази поспіль з 2010 по 2022 роки.

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що тіло експрезидента було витягнуто з озера поблизу міста Лаго Ранко: "Ми пам’ятаємо його за те, що він присвятив своє життя державній службі".

Президент України висловив співчуття: "Сумні новини з Чилі. Колишній президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуже важливо, що ви підтримуєте наші резолюції в ООН, - Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Боричем

Автор: 

авіакатастрофа (1097) Чилі (31)


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Топ коментарі
+6
А колишній президент Дональд вертольотами не літає?
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07.02.2024 02:07
+5
У бувших президентів завжди обмаль шансів вижити, якщо їх лишити наодинці із народом та без достатньої кількості охорони. Вся справа у завищених передвиборних обіцянках покійних, помножених на ще більші очікування довірливого народу. І це, якщо не брати до уваги традиційний корупційний інтерес вищої посадової особи, не дуже законні дії по забезпеченню цього інтересута вкрай обмежені розумові здібності для організації процесу своєчасного відходу від влади.

Підсумовуючи вищесказане, краще їхати до мами з татом у Хайфу потягом і бажано ще до закінчення повноважень.
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07.02.2024 02:12
+4
Це не допоможе.
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07.02.2024 02:18
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"Колишнього президента знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події.
Інші троє пасажирів вижили. " (с)
Как интересно ... ( везет-же некоторым )
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07.02.2024 01:13 Відповісти
А колишній президент Дональд вертольотами не літає?
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07.02.2024 02:07 Відповісти
Трампа до речі визнали осудним за його підбурювання до штурму Білого дому. Судді сказали що він немає імунітету зараз від переслідування. Ось він і біситься і хоче нашкодити і Україні і як не парадоксально.... США.
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07.02.2024 02:11 Відповісти
Я вам більше скажу. Судді ще й зробили реверанс для іншого слухання, яке зараз у Верховному Суді. Там вирішують, чи підпадають президенти під дію 14-ї поправки Конституції США, яка забороняє балотуватися в президенти службовцям (Officer), які, прийнявши присягу, взяли участі в повстанні проти влади США. Конкретно трампа це стосується щодо штурму Капітолію. дональд доводить, що президент - то не Officer, і йому можна.
Так ось, серед 57 сторінок рішення судді написали таке речення:
It would be a striking paradox if the President, who alone is vested with the constitutional duty to 'take Care that the Laws be faithfully executed,' were the sole officer capable of defying those laws with impunity.
Тож проти трампа є ще один аргумент
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07.02.2024 02:38 Відповісти
У бувших президентів завжди обмаль шансів вижити, якщо їх лишити наодинці із народом та без достатньої кількості охорони. Вся справа у завищених передвиборних обіцянках покійних, помножених на ще більші очікування довірливого народу. І це, якщо не брати до уваги традиційний корупційний інтерес вищої посадової особи, не дуже законні дії по забезпеченню цього інтересута вкрай обмежені розумові здібності для організації процесу своєчасного відходу від влади.

Підсумовуючи вищесказане, краще їхати до мами з татом у Хайфу потягом і бажано ще до закінчення повноважень.
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07.02.2024 02:12 Відповісти
Це не допоможе.
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07.02.2024 02:18 Відповісти
У німеції - так, в Україні допоможе
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07.02.2024 07:51 Відповісти
> Експрезидент
> 74-річний Піньєра
> пілотом був сам Піньєра

Поважаю!.. посмертно...
Щё й врятував пасажирів, перед своєю загибеллю!
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07.02.2024 02:45 Відповісти
Коли вже 🤡 зеленський , буде експрезидент ... ?
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07.02.2024 08:47 Відповісти
 
 