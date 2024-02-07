Експрезидент Чилі Піньєра загинув у авіакатастрофі. Зеленський висловив співчуття

Колишній президент Чилі Себастьян Піньєра загинув у вівторок у катастрофі вертольота.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

Вертоліт, на борту якого перебував 74-річний Піньєра та ще троє людей, впав у озеро на півдні Чилі.

Колишнього президента знайшли мертвим після того, як рятувальники прибули на місце події. Інші троє пасажирів вижили.

Два джерела повідомили Reuters, що пілотом був сам Піньєра, хоча офіційні особи не підтвердили це.

Президент Чилі Габріель Борич оголосив триденну національну жалобу.

В п'ятницю розпочнеться підготовка до похорону колишнього лідера, який обіймав посаду президента два рази поспіль з 2010 по 2022 роки.

Міністр внутрішніх справ Кароліна Тоха заявила, що тіло експрезидента було витягнуто з озера поблизу міста Лаго Ранко: "Ми пам’ятаємо його за те, що він присвятив своє життя державній службі".

Президент України висловив співчуття: "Сумні новини з Чилі. Колишній президент Себастьян Піньєра загинув унаслідок аварії гелікоптера. Памʼятаємо його рішучу позицію щодо засудження повномасштабного вторгнення Росії та на підтримку України. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого та чилійському народу".

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