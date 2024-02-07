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Новости Война
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Ночью россияне атаковали Украину 15 "шахедами", силы ПВО уничтожили 12, - Генштаб

шахеди

Российские захватчики ночью атаковали шахедами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами Противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Генштаб ВС (6245) дроны (3881)


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12 із 15. Слава ЗСУ.
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07.02.2024 07:09 Ответить
 
 