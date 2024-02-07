Ночью россияне атаковали Украину 15 "шахедами", силы ПВО уничтожили 12, - Генштаб
Российские захватчики ночью атаковали шахедами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 15 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами Противовоздушной обороны уничтожено 12 ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
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Wemeral
показать весь комментарий07.02.2024 07:09 Ответить Мне нравится 1
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