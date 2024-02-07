Вночі росіяни атакували Україну 15 "шахедами", сили ППО знищили 12, - Генштаб

Російські загарбники вночі атакували шахедами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

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