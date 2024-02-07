Вночі росіяни атакували Україну 15 "шахедами", сили ППО знищили 12, - Генштаб
Російські загарбники вночі атакували шахедами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wemeral
показати весь коментар07.02.2024 07:09 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль