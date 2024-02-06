Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ
Ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА", - попередили у ПС.
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