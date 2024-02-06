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Ворог запустив "шахеди" з південного напрямку, - Повітряні сили ЗСУ

шахеди

Ворог запустив ударні безпілотники з південного напрямку.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА", - попередили у ПС.

Також читайте: Українські військові вивчають перехоплені "шахеди" для покращення роботи РЕБ, - Ігнат

Автор: 

безпілотник (4133) Миколаївська область (2266) Повітряні сили (2621) Херсонська область (5728)


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