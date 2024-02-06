Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ
Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА", – предупредили в ВС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль