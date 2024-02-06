Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА", – предупредили в ВС.

Смотрите также: Украинский наземный дрон "затрофеил" российский разведывательный дрон "Орлан-30". ВИДЕО