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Новости Война
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Враг запустил "шахеды" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

шахеди

Враг запустил ударные беспилотники с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА", – предупредили в ВС.

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беспилотник (3571) Николаевская область (2116) Воздушные силы (2281) Херсонская область (4741)


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