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Украинский наземный дрон "затрофеил" российский разведывательный дрон "Орлан-30". ВИДЕО

Украинский наземный дрон "затрофеил" и тянул на позиции ВСУ редкий российский разведывательный дрон "Орлан-30".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что подобная "добыча" вполне может оказаться с "сюрпризом", применение для транспортировки такого трофея - отличное решение", - добавили в сообщении.

Смотрите также: Оккупант перед смертью пытается с автомата сбить украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3917)


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Топ комментарии
+25
Слава Україні!
Героям слава!
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06.02.2024 19:21
+24
Просто СУПЕР!!
Молодці!! Так тримати! Бережіть себе!!
Слава Україні!!! Смерть оркам ***** та їх прихвостням з ВРУ
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06.02.2024 19:22
+23
За хвоста тай до хати.
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06.02.2024 19:24
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Слава Україні!
Героям слава!
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06.02.2024 19:21 Ответить
Просто СУПЕР!!
Молодці!! Так тримати! Бережіть себе!!
Слава Україні!!! Смерть оркам ***** та їх прихвостням з ВРУ
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06.02.2024 19:22 Ответить
І ***** смерть теж!
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06.02.2024 19:46 Ответить
Супер! Загально кажучи, слово "дрон" логiчнiше вiдноситься до летаючих приладiв. Я би рекомендував для плавучих на наземних вживати слово "робот". Бойовий робот - звучить досить переконливо!
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06.02.2024 19:24 Ответить
За хвоста тай до хати.
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06.02.2024 19:24 Ответить
Хазяйська дитина.
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06.02.2024 19:36 Ответить
рідкий російський розвідувальний дрон "Орлан-30"

Він був у вигляді рідини чи рідкісним?
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06.02.2024 19:26 Ответить
Тупизна машинного перекладу.
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06.02.2024 19:28 Ответить
мабудь "рідкісний" хотіли написати!
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06.02.2024 19:29 Ответить
Там було "редкий"
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06.02.2024 19:42 Ответить
"Український наземний дрон "затрофеїв" і тягнув на позиції ЗСУ рідкий російський розвідувальний дрон "Орлан-30"

рідк існ ий
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06.02.2024 20:01 Ответить
Ти не зрозумів мене. Там, хто звідки перекладав (не знаю) було написано російською - "редкий".
От "грамотей" і переклав...
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06.02.2024 23:13 Ответить
дякуйте, що хоч не газоподібний.
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06.02.2024 19:44 Ответить
це такі знання у них українсьької мови.
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06.02.2024 21:21 Ответить
А привязав хто його до дрона ?
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06.02.2024 19:27 Ответить
Ну як хто - звісно цигани.
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06.02.2024 19:34 Ответить
Абсолютно українське рішення. Вдома все пригодиться.
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06.02.2024 19:34 Ответить
А ще розкажи всім, що тобі особисто про це доповів блазень буба криворогий. А Маруха Безголова особисто це підтвердила.

Да, товариш ефрейтор диванних військ?
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07.02.2024 07:26 Ответить
Крила знімаються для зручності. Чи ти думав, наші військові
глупіші за твоїх військових, і будуть ходити у зарослях з триметровим розмахом крил?
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07.02.2024 08:54 Ответить
Это из разряда про робота фёдора.
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06.02.2024 20:38 Ответить
У Ангеліни рідкий і рідкисний це одне і те саме. Кидай перекладати з російскої через гугл
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06.02.2024 22:22 Ответить
Моя щира повага вашій журналістській роботі. Ваші професійні потуги вражають. І навіть в опануванні української мови!
Не сприймають за образу, та навчіться користуватися українськими відмінками.
Це кацапська мова така, що не розрізниш 1-й, чи 2-й везе...
Тож, коли написати: "український дрон затрофеїв російськОГО..." Усе стає відразу зрозумілим 🙃
Так має звучати українська. Успіхів вам. Слава Україні!
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06.02.2024 22:34 Ответить
в этой войне уже ни чему не удивляешься
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07.02.2024 00:01 Ответить
В війні так, а от у викладі інформації просто деколи диву даєшся...
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07.02.2024 05:05 Ответить
Евакуатор !! Але ж Орлан розбирати всерівно прийшлося. Як ?
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07.02.2024 09:24 Ответить
 
 