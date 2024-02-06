Украинский наземный дрон "затрофеил" российский разведывательный дрон "Орлан-30". ВИДЕО

Украинский наземный дрон "затрофеил" и тянул на позиции ВСУ редкий российский разведывательный дрон "Орлан-30".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая, что подобная "добыча" вполне может оказаться с "сюрпризом", применение для транспортировки такого трофея - отличное решение", - добавили в сообщении.

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