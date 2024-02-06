Украинский наземный дрон "затрофеил" российский разведывательный дрон "Орлан-30". ВИДЕО
Украинский наземный дрон "затрофеил" и тянул на позиции ВСУ редкий российский разведывательный дрон "Орлан-30".
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Учитывая, что подобная "добыча" вполне может оказаться с "сюрпризом", применение для транспортировки такого трофея - отличное решение", - добавили в сообщении.
Топ комментарии
+25 Микола Шумахер
показать весь комментарий06.02.2024 19:21
+24 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий06.02.2024 19:22
+23 Саша Пончик
показать весь комментарий06.02.2024 19:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Героям слава!
Молодці!! Так тримати! Бережіть себе!!
Слава Україні!!! Смерть оркам ***** та їх прихвостням з ВРУ
Він був у вигляді рідини чи рідкісним?
рідк існ ий
От "грамотей" і переклав...
Да, товариш ефрейтор диванних військ?
глупіші за твоїх військових, і будуть ходити у зарослях з триметровим розмахом крил?
Не сприймають за образу, та навчіться користуватися українськими відмінками.
Це кацапська мова така, що не розрізниш 1-й, чи 2-й везе...
Тож, коли написати: "український дрон затрофеїв російськОГО..." Усе стає відразу зрозумілим 🙃
Так має звучати українська. Успіхів вам. Слава Україні!