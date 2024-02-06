Український наземний дрон "затрофеїв" російський розвідувальний дрон "Орлан-30". ВIДЕО

Український наземний дрон "затрофеїв" і тягнув на позиції ЗСУ рідкісний російський розвідувальний дрон "Орлан-30".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Враховуючи те, що подібний "видобуток" цілком може виявитися з "сюрпризом", застосування для транспортування такого трофею - відмінне рішення", - додали у дописі.

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