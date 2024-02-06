Український наземний дрон "затрофеїв" російський розвідувальний дрон "Орлан-30". ВIДЕО
Український наземний дрон "затрофеїв" і тягнув на позиції ЗСУ рідкісний російський розвідувальний дрон "Орлан-30".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Враховуючи те, що подібний "видобуток" цілком може виявитися з "сюрпризом", застосування для транспортування такого трофею - відмінне рішення", - додали у дописі.
Топ коментарі
+25 Микола Шумахер
показати весь коментар06.02.2024 19:21
+24 Олександр ВАЛОВИЙ
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+23 Саша Пончик
показати весь коментар06.02.2024 19:24
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Героям слава!
Молодці!! Так тримати! Бережіть себе!!
Слава Україні!!! Смерть оркам ***** та їх прихвостням з ВРУ
Він був у вигляді рідини чи рідкісним?
рідк існ ий
От "грамотей" і переклав...
Да, товариш ефрейтор диванних військ?
глупіші за твоїх військових, і будуть ходити у зарослях з триметровим розмахом крил?
Не сприймають за образу, та навчіться користуватися українськими відмінками.
Це кацапська мова така, що не розрізниш 1-й, чи 2-й везе...
Тож, коли написати: "український дрон затрофеїв російськОГО..." Усе стає відразу зрозумілим 🙃
Так має звучати українська. Успіхів вам. Слава Україні!