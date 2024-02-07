В Киеве работает ПВО
В Киеве утром 7 февраля работает противовоздушная оборона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют Киев в несколько волн ракет.
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Alex Nosov #582146
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Alex Nosov #582146
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Василь Воробець
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Сергей Васильев #322886
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Сергей Васильев #322886
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растуди
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