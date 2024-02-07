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В Киеве работает ПВО

київ

В Киеве утром 7 февраля работает противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют Киев в несколько волн ракет.

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Автор: 

Киев (25501) Кличко Виталий (4637) ПВО (2732) Воздушные силы (2281)


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***** празднует победу которую ему приготовили трамписты. То что Оно и добивалось, что террорист Трамп прекратит помощь Украины и ***** с помощью бомбардировок будет диктовать условия капитуляции. Нужно херачить в ответ по рашистским нефтебазам и всему чему сможем достать чтобы рашисты взвыли и наконец прекратить качать рашистскую нефть и газ через Украину
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07.02.2024 07:17 Ответить
А помните как нас все время пугали западные политики которые *боятся ескалации* и которые не хотят правациравать ***** рассказывая что ***** обстреливает Украину из-за того что Запад поставляет военную помощь Украине? Как видим для ***** не нужен повод чтобы бомбить украинские города. И даже наоборот чем меньше Украина и Запад сопротивляется тем больше ето возбуждает к действием кремлевского маньяка-убийцу.
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07.02.2024 07:35 Ответить
Світ зійшов з розуму від жиру і достатку.Надходять часи протверезіння,але чи всі зможуть встигнути скористатись цим шансом....
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07.02.2024 07:49 Ответить
Не світ а частина - а зійшов з розуму не через смалець, а зійшов через те шо тре жити по ********* - а живемо як і тисячі років тому . Яскравий приклад міжнародна політика - державам дозволено і прощається те за шо звичайну людину запроторили би на довічне.
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07.02.2024 07:55 Ответить
Я пам'ятаю, як один геній ********** криворізького розливу звинувачував західних політиків у "нагнітанні ситуації" та що "вторгнення не буде".
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07.02.2024 08:36 Ответить
"Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю. Будемо будувати дороги, мости, школи... В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики... А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь.... А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
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07.02.2024 08:41 Ответить
А що буде 24.02.24? Річниця, та ще й циферки як для #уйла красівиє
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07.02.2024 08:00 Ответить
 
 