В Киеве работает ПВО

В Киеве утром 7 февраля работает противовоздушная оборона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работает ПВО. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговых каналов, россияне атакуют Киев в несколько волн ракет.

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