У Києві працює ППО
У Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
За даними моніторингових каналів, росіяни атакують Київ у декілька хвиль ракет.
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Alex Nosov #582146
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Alex Nosov #582146
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Василь Воробець
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растуди
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