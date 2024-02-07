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Новини
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У Києві працює ППО

київ

У Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових каналів, росіяни атакують Київ у декілька хвиль ракет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У низці областей - повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС

Автор: 

Київ (19443) Кличко Віталій (3509) ППО (3172) Повітряні сили (2621)


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***** празднует победу которую ему приготовили трамписты. То что Оно и добивалось, что террорист Трамп прекратит помощь Украины и ***** с помощью бомбардировок будет диктовать условия капитуляции. Нужно херачить в ответ по рашистским нефтебазам и всему чему сможем достать чтобы рашисты взвыли и наконец прекратить качать рашистскую нефть и газ через Украину
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07.02.2024 07:17 Відповісти
А помните как нас все время пугали западные политики которые *боятся ескалации* и которые не хотят правациравать ***** рассказывая что ***** обстреливает Украину из-за того что Запад поставляет военную помощь Украине? Как видим для ***** не нужен повод чтобы бомбить украинские города. И даже наоборот чем меньше Украина и Запад сопротивляется тем больше ето возбуждает к действием кремлевского маньяка-убийцу.
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07.02.2024 07:35 Відповісти
Світ зійшов з розуму від жиру і достатку.Надходять часи протверезіння,але чи всі зможуть встигнути скористатись цим шансом....
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07.02.2024 07:49 Відповісти
Не світ а частина - а зійшов з розуму не через смалець, а зійшов через те шо тре жити по ********* - а живемо як і тисячі років тому . Яскравий приклад міжнародна політика - державам дозволено і прощається те за шо звичайну людину запроторили би на довічне.
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07.02.2024 07:55 Відповісти
Я пам'ятаю, як один геній ********** криворізького розливу звинувачував західних політиків у "нагнітанні ситуації" та що "вторгнення не буде".
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07.02.2024 08:36 Відповісти
"Не думати тривожно і постійно "Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому". А знати. Розповідаю. Будемо будувати дороги, мости, школи... В травні як завжди - сонце, вихідні, шашлики... А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь.... А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, 31 грудня усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні скажу: "Дорогі українці! Ну я ж говорив? Ми молодці!"
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07.02.2024 08:41 Відповісти
А що буде 24.02.24? Річниця, та ще й циферки як для #уйла красівиє
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07.02.2024 08:00 Відповісти
 
 