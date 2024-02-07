У Києві працює ППО

У Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Вибухи в місті. Працює ППО. Перебувайте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

За даними моніторингових каналів, росіяни атакують Київ у декілька хвиль ракет.

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