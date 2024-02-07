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ЕС передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10

mv10

Система разминирования DOK-ING MV-10 передала Европейский Союз Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ЕС, информирует Цензор.НЕТ.

"Это последняя поставка в рамках пакета поддержки гуманитарного разминирования в Украине на сумму 25 миллионов евро от Европейского Союза, о котором было объявлено на саммите Украина-ЕС в феврале 2023 года", - говорится в сообщении.

Система разминирования MV-10 обезвреживает противопехотные, а также противоразрывные мины и другие неразорвавшиеся боеприпасы и особенно подходит для обработки больших территорий.

Благодаря дистанционному управлению она особенно безопасна в эксплуатации. Он может разминировать до 4000 квадратных метров в час, в том числе на крутых склонах.

Поддержка ЕС в разминировании также включает специальный обучающий курс для украинских операторов, которые будут работать на системе MV-10.

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Автор: 

Евросоюз (17107) разминирование (713)


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обезвреживает "противоразрывные мины"... это что?
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07.02.2024 11:27 Ответить
 
 