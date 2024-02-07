ЄС передав Україні систему розмінування DOK-ING MV-10

Систему розмінування DOK-ING MV-10 передав Європейський Союз Україні.

Про це повідомила пресслужба ЄС, інформує Цензор.НЕТ.

"Це остання поставка в рамках пакета підтримки гуманітарного розмінування в Україні на суму 25 мільйонів євро від Європейського Союзу, про який було оголошено на саміті Україна-ЄС у лютому 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Система розмінування MV-10 знешкоджує протипіхотні, а також протитанкові міни та інші боєприпаси, що не розірвалися, і особливо підходить для обробки великих територій.

Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Він може розмінувати до 4000 квадратних метрів на годину, зокрема на крутих схилах.

Підтримка ЄС у розмінуванні також включає спеціальний навчальний курс для українських операторів, які працюватимуть на системі MV-10.

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