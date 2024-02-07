77% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА
Большинство российских граждан поддерживают вторжение России на территорию Украины, в то же время более половины также поддерживают идею мирных переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос российского аналитического центра "Левада-центр".
По состоянию на январь 2024 года 77% опрошенных поддерживают войну РФ против Украины. В то же время 16% выступили против агрессии, еще 8% затруднились с ответом.
52% респондентов поддерживают идею мирных переговоров, а 40% – нет.
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+20 Валерий Козырь #402429
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Щороку в другу суботу листопада місто Ріхтершвіль у Швейцарії стає місцем проведення «Фестивалю ріпи». Ця традиція з'явилася близько ста років тому. Вулиці і будинки міста прикрашають тисячі ліхтарів, виготовлених з ріпи. А відвідувачам заходу пропонується великий вибір страв. Звісно, з ріпи. Це найбільший в світі фестиваль, присвячений ріпі. На час фестивалю її заготовлюється близько 25-ти тонн.
Даже в тоталитарном государстве ВОЗМОЖНО провести более-менее вариативные исследования. Для этого задаются не прямые (опосредованные) вопросы. Например такой: Война это: 1. Хорошо, 2. Плохо.
Другой вопрос, что у каждого исследования есть заказчик. И в данном случае, у заказчика стояла задача показать (выявить) безусловную поддержку граждан РФ действиям властей. Отсюда и формулировки вопросов. С такой формулировкой граждане РФ конечно сцат высказывать свое настоящее мнение.
Но лично я считаю, реальная поддержка не особо ниже данных "Левады". Думаю на болотах не меньше 50% поддерживают ... а остальным похер.
І була тоді в Німеччині велика кількість бажаючих вбити Гітлера, чого теж зараз немає в Росії.
Тобто думка 80% кацапні - невідома .
Більшість кацапні бояться про цю тему взагалі навіть - згадувати . Про неї вільно говорять лише ті кому нема чого боятись , тобто - зовсім вже хворі на - ***** головного мозку . Або відчайдухи .
Моя кума живе в муськві , працює в лікарні , каже - завідувач рік тому попередив весь персонал - мнє нєприятнасті не нужни , тому мовляв - ніяких розмов про війну , інакше звільнить .
Я лише сказав свою думку .
І нічого я не забув . Дай Боже ще всім - такої як у мене пам'яті .
Не смій порівнювати українців з немитою смердючою ордою.
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
Ковбой Джо Байден зобов'язаний допомагати народу, більшість котрого донедавна вважала своїм ворогом НАТО? Він повинен переживати за суспільство, котре проголосувало за бандитів, фотографів, конюхів і блазнів?
людейи превратить их в убийц, насильников, террористов, мародёров !