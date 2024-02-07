77% россиян поддерживают войну против Украины, - опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

Большинство российских граждан поддерживают вторжение России на территорию Украины, в то же время более половины также поддерживают идею мирных переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос российского аналитического центра "Левада-центр".

По состоянию на январь 2024 года 77% опрошенных поддерживают войну РФ против Украины. В то же время 16% выступили против агрессии, еще 8% затруднились с ответом.

52% респондентов поддерживают идею мирных переговоров, а 40% – нет.

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