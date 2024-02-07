77% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

Більшість російських громадян підтримує вторгнення Росії на територію України, водночас більше як половина також підтримують ідею мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування російського аналітичного центру "Левада-центр".

Так, станом на січень 2024 року 77% опитаних підтримують війну РФ проти України. Водночас 16% виступили проти агресії, ще 8% вагаються з відповіддю.

52% респондентів підтримують ідею мирних переговорів, а 40% - ні.

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