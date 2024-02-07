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77% росіян підтримують війну проти України, - опитування "Левада-центру". ІНФОГРАФІКА

росія

Більшість російських громадян підтримує вторгнення Росії на територію України, водночас більше як половина також підтримують ідею мирних переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування російського аналітичного центру "Левада-центр".

Так, станом на січень 2024 року 77% опитаних підтримують війну РФ проти України. Водночас 16% виступили проти агресії, ще 8% вагаються з відповіддю.

52% респондентів підтримують ідею мирних переговорів, а 40% - ні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рекордна кількість українців не хоче бачити проросійських депутатів із мандатами, - опитування

Опитування Левада-центр
Опитування Левада-центр
Опитування Левада-центр

Автор: 

опитування (1930) росія (65052) Левада-Центр (74)


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Топ коментарі
+20
Усім рашистам, хто підтримує війну бажаю здохнути в муках!
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07.02.2024 13:57
+18
Ты, я вижу, с кацапской ******** вообще не знаком. Пропаганда, тоталитаризм и прочее тут ни при чем. Репоеды всегда такими были.
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07.02.2024 14:23
+16
ну ви зрозуміли що вони з нами зроблять якщо здамося.....
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07.02.2024 13:57
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Херня это все. Я не о том сколько поддерживает а сколько нет. Я о том что в тоталитарном государстве никакая социология не имеет смысла. Может там 100% а может 1% - ни одна цифра не является реальной. Более менее реальным могут быть такие опросы, которые устроит местная тоталитарная власть, и то на основе завуалированных вопросов. Но таких данных мы никогда не получим. Потому такой социологии цена даже не грош а ноль, нет смысла на нее обращать внимание. Куда более вероятно что это ципсошно-пропагандистский вброс.
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07.02.2024 13:56 Відповісти
Ты, я вижу, с кацапской ******** вообще не знаком. Пропаганда, тоталитаризм и прочее тут ни при чем. Репоеды всегда такими были.
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07.02.2024 14:23 Відповісти
Були, і у часи царства Московського, і у РоССійській імперії, і при існуванні СРСР...., АЛЕ не треба відкидати вплив пропаганди в усі ці часи котру спочатку вела церква на користь царів та імператорів, а потім партійні заклади та ЗМІ, а зараз спеціально діючі підрозділи що керують усіма засобами інформації, відслідковують контент фільмів та телепередач, статей у ЗМІ. Бо що таке є думка суспільства?! Це РЕЗУЛЬТАТ інформаційного простору доступ у котрий відкрит наявними засобами спілкування та обміну інформації не виключаючи те що надається у школах, коледжах, ВУЗах! На жаль лише незначна кількість людей, десь 20-25%, "страждає" цікавістю до нових джерел інформації котрі не є загальними, намагається знайти інформацію не тільки у вітчизняних джерелах та в співгромадян а й закордоном навіть іноді із ризиком втратити волю або життя, і от лише вони можуть стати опозиціонерами САМОСТІЙНО, а решта, якщо її не зацікавлять свободолюбні, вірять у будь що нав'язане керівництвом країни що намагається так само впливати й на громадян інших країн, як Московія (т.з. "роССія") на обмежених розумово, емоційною пропагандою, серіалами, фільмами, чи зацікавлює у співпраці жадібних до грошей за зраду!!!
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07.02.2024 14:52 Відповісти
Зачем писать такие простыни? При чем тут пропаганда? Лаптеногие ещё 500 лет назад андрофагами были. Какие вузы, какая информация? Очнитесь.
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07.02.2024 15:16 Відповісти
"MD_DB" будьте обережніше із "висновками" на хибних "обгрунтуваннях" бо ТАК Ви дійдете до "відкриття" Мединського, що у всьому винна "зайва хромосома"! До речі, ДУЖЕ велика кількість тих хто на Московії (т.з. "роССії") вважає себе "руССкими" є за етнічним походженням українцями, білорусами та ще багатьох інших національностей, то вони що, теж "андрофаги" серед скіфів котрі так не подобались грекам?!
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07.02.2024 15:49 Відповісти
То не пропаганда. То генетика.
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07.02.2024 15:38 Відповісти
Ви прихильник "теорії" Мединського про "зайву хромосому"?! Для людей без освіти й походження різних людей від різних тварин є "прийнятною", але ж сподіваюсь з освітою у Вас все гаразд?!
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07.02.2024 15:51 Відповісти
Ви не зрозуміли. Я про генетику сарани.
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07.02.2024 17:32 Відповісти
До речі про ріпу. Я довго не могла зрозуміти у Франції, що це таке. Думала, що якась гігантська редиска) . Ніколи не бачила її в Україні і не їла. П
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07.02.2024 15:16 Відповісти
Ню, ню! Ріпа є частим гостем на столах і в стравах Франції, Індії, Америці і Японії.

Щороку в другу суботу листопада місто Ріхтершвіль у Швейцарії стає місцем проведення «Фестивалю ріпи». Ця традиція з'явилася близько ста років тому. Вулиці і будинки міста прикрашають тисячі ліхтарів, виготовлених з ріпи. А відвідувачам заходу пропонується великий вибір страв. Звісно, з ріпи. Це найбільший в світі фестиваль, присвячений ріпі. На час фестивалю її заготовлюється близько 25-ти тонн.
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Та швейцарці ви, швейцарці. Галубая кровь. Краще не починай, а то я в Швейцарії десять років прожила, я тобі поясню, чим ви від них відрізняєтеся.
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07.02.2024 21:13 Відповісти
swede? я смотрел-смотрел, думаю что это такое. Так и не купил. Вы пробовали?
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08.02.2024 01:22 Відповісти
Так. Вони іі варять разом з іншими овочами . Потім всі овочі дрібно ріжуть і додають у готовий бульйон. Виходить, як овочевий суп. Або варять нарізану дрібними кубиками і додають у салат типу олів'є замість картоплі. Я б так порівняла.
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08.02.2024 21:34 Відповісти
"Херня" - это когда ничего не понимаешь в соц.опросах и пытаешься умничать.
Даже в тоталитарном государстве ВОЗМОЖНО провести более-менее вариативные исследования. Для этого задаются не прямые (опосредованные) вопросы. Например такой: Война это: 1. Хорошо, 2. Плохо.
Другой вопрос, что у каждого исследования есть заказчик. И в данном случае, у заказчика стояла задача показать (выявить) безусловную поддержку граждан РФ действиям властей. Отсюда и формулировки вопросов. С такой формулировкой граждане РФ конечно сцат высказывать свое настоящее мнение.
Но лично я считаю, реальная поддержка не особо ниже данных "Левады". Думаю на болотах не меньше 50% поддерживают ... а остальным похер.
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07.02.2024 15:03 Відповісти
Нічого дивного. Я завжди знав, що вони недолюдки.
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07.02.2024 13:57 Відповісти
ну ви зрозуміли що вони з нами зроблять якщо здамося.....
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07.02.2024 13:57 Відповісти
Гулаг , Голодомор , Гарматне мясо в новій війні.....
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07.02.2024 14:09 Відповісти
Усім рашистам, хто підтримує війну бажаю здохнути в муках!
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07.02.2024 13:57 Відповісти
хтось сумнівався?
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07.02.2024 13:58 Відповісти
3/4 виборців
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07.02.2024 14:02 Відповісти
Вірь далі намальованим кремлем опитуванням, не сумнівайся у підтримці твого кремлівського вождя народом
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07.02.2024 14:03 Відповісти
ти шо довбойо..?
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07.02.2024 14:16 Відповісти
А на твою думку, які справжні цифри?
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07.02.2024 15:13 Відповісти
80-90% просто бояться навіть висловити свою думку і просто проходять мимо всіх опитувань і можуть її висловити хіба що у родині, до 1% може і підтримує війну, ну а 9-20% і 90% від опитуваних і відповіли, що не підтримують війну, але звісно ми ніколи про це не дізнаємось
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07.02.2024 15:43 Відповісти
Чому Ви думаєте, що ті 80-90% які не висловили свою думку, майже всі проти війни? Мені здається, вони відмовилися відповідати що б не випинати свою войовничість. Вони вірять у пропаганду, особливо жінки. В Україні цифри за війну такі самі. У всьому світі всі війни за свою землю. Наприклад, у Арабів з Євреями мотиви ті самі. Земельне питання зіпсувало їх.
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07.02.2024 16:30 Відповісти
Не можна порівнювати країну, де люди бачать що лише війна із загарбниками рятує їх від знищення сусідами, які саме для цього прийшли на їхню рідну землю із країною, на яку ніхто не нападав, у якій живуть батато рідних та знайомих росіян і для якої ця війна абсолютно безглузда, загарницька, яка без причини забирає життя росіян та їхніх абсолютно миролюбивих сусідів, які до того ж весь час дружили друг з другом, поки ні з того ні з сього м0ча стукнула божевільному діду у кремлі розпочати не зрозумілу росіянам бійню.
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07.02.2024 16:41 Відповісти
Правильно Ви думаєте. Але цифри говорять про інше. Ненависть між простими громадянами обох країн є і вона взаємна. Це факт і левада центр його теж підтверджує. Причини ненависті треба зрозуміти та пояснити хоча б самому собі. Кремлівський дід ніколи не сунувся б в Україну, не маючи підтримки свого населення.
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07.02.2024 17:39 Відповісти
Навіщо нам ця інформація? В ній немає ніякого корисного навантаження.
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07.02.2024 13:58 Відповісти
Ну знову намальовані у кремлі результати опитування. Зараз гості із лубянки нам розкажуть у коментарях за кремлівськими методичками як путєна та його війну підтримує народ переконуйте нас з лубянки, чому ці цифри достовірні

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07.02.2024 13:59 Відповісти
В Німеччині в часи Адольфа Гітлера було теж так. Ситуація там була ще гіршою, бо німці хотіли воювати і активно їхали на фронт на відміну від нинішніх росіян.
І була тоді в Німеччині велика кількість бажаючих вбити Гітлера, чого теж зараз немає в Росії.
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07.02.2024 14:13 Відповісти
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07.02.2024 14:03 Відповісти
77% лайна? це вже діжка з медом чи ще з лайном? хм...примушує замислитись.
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07.02.2024 14:07 Відповісти
а що там може бути інший варіант? а там хіба за виступ проти війни нема статті в КК? типу дискредитація їх недоармії чи щось похоже?
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07.02.2024 14:08 Відповісти
Хороша статистика. Тепер ЗСУ має подбати про те, щоб ці 77% були заорані в українську землю.
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07.02.2024 14:08 Відповісти
ну где то так оно и есть
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07.02.2024 14:12 Відповісти
Всі ці опитування на паРаші - банальний мухльож . Маніпуляція . Раніше Левада вказував процент тих хто відмовився від опитування , і там він інколи доходив до 80-90% . Тобто лише кожен п'ятий давав відповідь на питання , інші опитувальників посилали - нах . Зараз статистику відмовників не публікують , мабуть прийшла вказівка з ******* .
Тобто думка 80% кацапні - невідома .
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07.02.2024 14:13 Відповісти
Розклад і перед вторгненням був в них приблизно такий же. А коли прийняли закон про кримінальну відповідальність "за клевету" стосовно російської армії і СВО, то всі опозиціонери в них швидко затихли і зникли з інформаційного простору.
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07.02.2024 14:21 Відповісти
А як же, якщо можуть не тільки посадити, а ще й майно відібрати, що торкнеться не тільки людини з опозиційною думкою, а й усієї родини котру підставляти навряд чи адекватна людина бажає, АЛЕ вказана у статті цифра приблизно співпадає з власними відстужіваннями думок московитів (т.з. "роССіян") у соцмережах, під час чат-рулеток та при вуличних опитуваннях блогерами. Тож......................
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07.02.2024 14:32 Відповісти
Перед вторгненням , опитувань про ставлення до війни не проводили , бо її ще не було . А процент відмовників від опитувань ( на будь які теми ) , Левада друкував якраз до війни . А якраз після її початку той процент оприлюднювати і - перестали . Навряд чи він суттєво змінився .
Більшість кацапні бояться про цю тему взагалі навіть - згадувати . Про неї вільно говорять лише ті кому нема чого боятись , тобто - зовсім вже хворі на - ***** головного мозку . Або відчайдухи .
Моя кума живе в муськві , працює в лікарні , каже - завідувач рік тому попередив весь персонал - мнє нєприятнасті не нужни , тому мовляв - ніяких розмов про війну , інакше звільнить .
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07.02.2024 14:37 Відповісти
Не згоден, бо ОСОБИСТО бачив відео із опитуваннями на вулицях роССійських міст восени 2021-го, коли вже йшли попередження з боку Заходу про планування Кремлем нападу, і добре пам'ятаю таке у центрі Бєлгорода, коли ПЕРЕВАЖНА БІЛЬШІСТЬ, десь відсотків зі 80-т, заявляли що у разі потреби згодні підтримати та прийняти участь у війні проти України!!! Забули що накачувати рашистів мілітарним угаром та розповсюджувати фейки на Московії (т.з. "роССії") розпочали ще з т1991-го. Забули про торгівельні війни та заборону закупівлі в України різних продуктів та виробів під тим чи іншим брехливим приводом?! Забули руйнування Кремлем багатьох спільних підприємств?! Чи епопею з островом Тузла ще у часи Кучми забули?! Не бували у Криму та на півдні України та не чули усю ту антиукраїнську пропаганду що досягла максимуму взимку 2014-го під час Майдану?! Щось Ви "Maksim Perepelitca" надто багато "забули"!!!
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07.02.2024 15:00 Відповісти
Ну не згоден то й не згоден . Залишайтесь при своїй думці .
Я лише сказав свою думку .
І нічого я не забув . Дай Боже ще всім - такої як у мене пам'яті .
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07.02.2024 15:06 Відповісти
Якщо не забули, то не соромтесь використовувати пам'ять для формування думки, бо як казав один філософ: Наше Я - це продукт нашого досвіду та пам'яті!!!
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07.02.2024 15:15 Відповісти
Давай ти не будеш мені вказувати - що мені робити , ОК ?
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07.02.2024 16:44 Відповісти
Ми й без Блєвада-центру це знаємо.
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07.02.2024 14:13 Відповісти
Людина це порожня посудина, яку наповнюють ЗМІ, телевізор, інтернет, загалом інформаційне оточення. Деякі наївно вважають що думають своєю головою. Але повірте, це не так. Звичайна фізіологія. Людьми управляти легше ніж ослом, методами яким вже тисячі років.
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07.02.2024 14:18 Відповісти
У них 77% неадекватів,у нас-73%... Великої різниці не видно.
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07.02.2024 14:19 Відповісти
Повинен зауважити що виходячи з явки на вибори в Україні у 2019 році долю країни вирішили не 73%, а не більше 25% тих хто мав право приймати участь у них. Більшість, на жаль, вирішила не йти на вибори, що особисто я вважаю ЗЛОЧИНОМ проти держави та її майбутнього, бо її байдужість обійшлась нам нічим не кращім ніж те що дали Україні ті 73% від тих що прийняли участь та віддали голоси за Зеленського та його "слуг"!!!
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07.02.2024 14:26 Відповісти
Ольга Єлдак!
Не смій порівнювати українців з немитою смердючою ордою.
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07.02.2024 14:27 Відповісти
...Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древній Єгипет, чи це ******* Франція, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них. У свій час євро-бидляк, одразу після війни, "кинув" на виборах і Черчилля, і де Голля. Кинули переможців! Ліберійці обрали собі президентом Джорджа Веа, зіркового футболіста. Він довів Ліберію до краху. Але Україна буде єдиною державою в історії людства, де плебс нищив свою державу просто так, "па-пріколу" та з гаслом "Хужи ні будіт! Хоть паржом!" https://mors.in.ua/people/1744-5-zakoniv-lyudskoyi-glupoty.html Історія такого не пам'ятає...
Коли Жанну д'Арк спалювали, то плебс радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то плебс знову радів і аплодував...
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07.02.2024 15:47 Відповісти
Тобто порівняння українців з русаками вас не засмучує?
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07.02.2024 15:53 Відповісти
Як Ви кажете "русаки" це лише інструмент котрому повинно бути соромно за ТАКУ його оцінку, але завдяки багатьом сторіччям пропаганди та досягненню маразматичного стану їх це повністю влаштовує. Українці є такими як є завдяки минулому котре відрізняється від того що було у московитів (т.з. "роССіян"), бо наши пращури БУЛИ більш свободолюбні, більш сміливі та не боялися РЕАЛЬНО боротися за свої права та волю різними методами, а у рашистів все це було лише НА СЛОВАХ, у котрі вони вірять АЛЕ повторити на практиці не можуть бо не мають у цьому досвіду, прям як студент, котрий має ТЕОРЕТИЧНІ знання, а дай йому у руки інструмент - НІЧОГО доброго ним він зробити НЕ ЗМОЖЕ!
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07.02.2024 16:12 Відповісти
На жаль розумні складаються згідно "П'яти законів дурня" з "розумних" та "злодіїв". Перші творять добро для себе та усіх навкруги, а другі - виключно для себе за рахунок оточуючих. Завдання перших та других, для досягнення своєї мети, за рахунок пропаганди перетягнути на свій бік більшість з тих самих 80%, і перемагають ті кому це краще вдається! Тож "розумним" варто забувати про моральні обмеження під час протистояння із "злочинцями" в котрих ніякої моралі не має від народження, бо у протилежному випадку перемога буде завжди на боці "злочинців", котрі не визнають якісь правила, т.я. "розумні" будут вести бій із "зв'язаними руками"!!! Саме тому у 2019-му Зеленський із слугами (тобто насправді Коломойський) переміг Порошенко, бо Петро дотримувався хоч якихось правил, а його суперник - НІ!!! От і Заходу, якщо він бажає перемоги України над Московією (т.з. "роССією") тез варто забути про якісь правила та норми моралі чи поведінки, бо ані Кремль, ані Пекін, ані Тегеран, ані Пхеньян НЕ ЗБИРАЮТЬСЯ грати за якимись правилами і з радістю використають будь що огидне заради перемоги!!!
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07.02.2024 16:04 Відповісти
Щодо Заходу: А ти схочеш допомагати народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники, а у Верховній Раді їх ціла факція! Роками! В керівництві держави є люди-чужинці, котрі ту державу завжди ненавиділи! Американці про це не знають? Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Для чого американцям озброювати військо, де десятки тисяч зрадили Присязі і перекинулися на сторону Путіна? Америка не знає, що завезений з Московії юга-васток спить і бачить, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально(!) повернулася в Україну і рже... Внаглу! А ви питаєте, чому Америка нам не допомагає серйозно? Ну дадуть вони нам щось супер-секретне, і що? Через двадцять хвилин усі секретні коди, паролі, цифрові ключі та інші таємні штучки будуть знати у Москві. Американці про це не здогадуються? Ага, а потім приїде ДБР і познімає з радарів клістрони... Хе-хе... Кур-р-рва!
Ковбой Джо Байден зобов'язаний допомагати народу, більшість котрого донедавна вважала своїм ворогом НАТО? Він повинен переживати за суспільство, котре проголосувало за бандитів, фотографів, конюхів і блазнів?
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07.02.2024 19:17 Відповісти
А "добрі" московити (т.з. "роССіяни") з-за кордону все продовжують нам розповідати що то "тільки путін" бажає війни та захоплення й знищення України, що "більшість" ніби "проти". І хоча Левада-центр ще той соцопитувальник, за всіма ознаками аналізу соцмереж та опитувань на вулицях під камеру вказана їм цифра більш-менш відповідає дійсності! Є на Московії (т.з. "роССії") адекватні люди, але їх переважна МЕНШІСТЬ і от вони, до речі, вважають і себе відповідальними за цю війну, бо не змогли чинити опір диктатурі )(уйла (він же путін) та нагнітанню у суспільстві своєї країни імперського рашизму із ненавистю до українців та країн Заходу!!!
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07.02.2024 14:20 Відповісти
К Западу не так плохо относятся как к Украине. Особенно молодежь.
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07.02.2024 14:49 Відповісти
До України пагано 77%, а до Заходу 60%, бо безпосередньо із ним, щоб там не казали кремлівські пропагандони та )(уйло (він же путін), ще не воюють. То що, Заходу треба чекати коли таки буде безпосередній бій?!
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07.02.2024 15:11 Відповісти
А хтось говорить що з цими чортами можна домовитись ?це варварська здичавіла орда яка ментально живе в середньовіччі ,що б ви виздихали кацапи і ваш дибільний "русский мир".
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07.02.2024 14:24 Відповісти
В кожну пацакську родину ,що підтримує або приймає участь у війні - по домовині , а краще 2
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07.02.2024 14:32 Відповісти
Поки світ не зариє останнього кацапа,на Землі все буде так,як є.
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07.02.2024 14:39 Відповісти
В корумпованих та тоталітарних державах соціологія обслуговує інтереси замовників які остаточно фальсифікують результати якщо вони їх не влаштовують. Люди всюди прагнуть до конформізму, тобто "бути як усі" і коли їм показують що більшість підтримує якусь точку зору то навіть якщо не згодні все одно приєднуються до більшості. Тому є ціла купа прийомів маніпуляції при проведенні опитувань які гарантують потрібний результат. В демократичних суспільствах маніпулювати складніше і значно дорожче, але для цього там є "big data", феейсбук, інстаграм, твітер і цільова реклама.
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07.02.2024 14:51 Відповісти
Повинен зауважити що саме виходячи з питань маніпуляції соцопитуваннями, суспільної думки та переслідування опозиційних ЗМІ і політиків, в Україні ми ВЖЕ маємо ознаки саме тоталітарного режиму та узурпації влади Зеленським та його посіпаками!!! Ви кажете що в нас ще не саджають у в'язницю пересічних громадян за їх критику влади як ми це робимо на Цензорі?! То нагадаю - на Московії теж НЕ З ЦЬОГО почалось, але почалось з того самого що в нас відбувається ЗАРАЗ! То що, будемо чекати поки не стане так само як в них або у Білорусі, чи треба заздалегідь щось робити аби потім лікті не кусати???!!!
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07.02.2024 15:07 Відповісти
Відродження поліцейської держави як такої у нас почалось при януковичу і ні на мить не припинялось всіма наступними президентами.
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07.02.2024 15:27 Відповісти
Тобто під час керівництва країною Порошенко формування поліцейської держави "продовжувалось"?! Щось я не помітив цього ані у якихось репресіях що до опозиції, чи ЗМІ, чи свободи слова, чи під час виборів чомусь НЕ переміг діючий президент завдяки використання адмінресурсу!!! Щось не сходиться "НБ"!!! Тож НЕ ВАРТО БРЕХАТИ і "досягнення" ЗЕзидента ділити із НЕПРИЧЕТНИМИ!!!
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07.02.2024 15:35 Відповісти
Якщо ви тоді не помічали то й зараз не згадаєте - "не на часі"... Адмінресурс у нас це лише +10%. Не знали?
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07.02.2024 15:44 Відповісти
А ну сповістить мені про ці "+10" під час перегонів у 2004 році що змогли перебороти виключно за рахунок першого Майдану і перерахування сповістило про що найменш 30%! Заодно нагадайте все ж таки про "обмеження" ЗМІ, або "переслідування" опозиції з 2014 по 2018 й роки. А може була якась "узурпація" влади та "монополізм" однієї політичної сили?! Тож повторюсь - ДОСИТЬ ВИГАДУВАТИ й БРЕХАТИ та перекидати з хворої голови на здорову і злочини саме Зеленського та його банди ділити із кимось іншим!!!
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07.02.2024 16:19 Відповісти
Я не голосував за Пєтю жодного разу і ніколи такого не вчиню. Знаю його ще по "Нашій Україні". Пєтя бодяжив завжди і при будь якій владі. Якщо Пєтя для вас "непересічна особистість державної ваги", то чому ж народ його не підтримав? За зє теж не голосував. Я саме той "противсіх" який впевнений в тому що "маленьке зло отримавши владу завжди стає великим злом". У нас немає жодного президента який би не "напрацював" на пожиттєве з конфіскацією...
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07.02.2024 16:41 Відповісти
************* *************** сдохните все 100%!................................................
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07.02.2024 14:54 Відповісти
Дивина та й годі, - хіба для БОГА є проблемою скільки їбла рашинського в шкури джунглів перефарбувати та сраку оголити? Яка різниця хто цим займається, але ****** те, що за розкиданості листів ЗАКОНУ по світу кожен народ вчився по Пушкіну - "понемножку, чему-нибудь, да как нибудь". Лише одиниці століть знали ЗАКОН повністю, але цих одиниць не так вже й мало. Що ще, - які ЗНАННЯ, така й віра, яка віра - такі й люди. Все, як у полі: - серед ХЛІБА будяк виріс. АРХ М
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07.02.2024 15:20 Відповісти
ЗНАННЯ "законну" та його ВИКОНАННЯ то різні речі, а з огляду на те що будь яку норму цього "закону" кожен трактує на свій розсуд та ще й вважає що його норми стосуються усіх ОКРІМ НЬОГО, бо він "особистий" та "недоторканий" бо "найвеличніший", то навіть не варто звертати на це увагу!
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07.02.2024 15:40 Відповісти
Згоден, але як не знаючи можливо його виконувати? По друге - це у церкви є найвеличніші та у царів чи царьків, але їх немає у БОГА, включно з вказаними, - БОГ НЕ ПИШЕ ІКОНИ, я в світі жодної ним написаної не знайшов. АРХ М
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08.02.2024 03:21 Відповісти
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07.02.2024 15:20 Відповісти
Судячи з послідовності подачі цифров, кацапи за те ,щоб нас убить ,а потім примиритись.Бо вони капець ,які миролюбні і доброзичливі, fpv їм в срачєльнік.
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07.02.2024 15:37 Відповісти
Нічого нового, німецьки нацисти пропагували щось подібне заради "загального щастя"! Та й не завадить згадати старий радянський фільм "Отроки во вселенной" - "Мы сделаем вас счастливыми! Сделаем счастливыми!"
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07.02.2024 16:24 Відповісти
В будущем, все учёные мира, будут изучать этот феномен: как с помощью телевизора, за 30 лет, можно ОСКОТИНИТЬ более 100 миллионов людей и превратить их в убийц, насильников, террористов, мародёров !
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07.02.2024 15:44 Відповісти
А ДО цих 30 років у часи СРСР, чи у часи РоССійської імперії "не розповсюджувались" ідеї про велич саме "руССких", саме ЇХ "культури" чи "історії", як і приписування досягнень інших народів "руССким"?! ЩЕ ЯК! Тож не 30 років, а на протязі сторічь та БЕЗЗУПИННО!!! Тому ніякого "дива" або "несподіванки" не відбулось, і той хто добре знав історію, ЧИТАВ КНИЖКИ не тільки комуністів чи московських імперців, та довіряв не СЛОВАМ про "дружбу народів" а власним очам та вухам і використовував логіку а не офіційну думку з приводу того чи іншого, той добре знав чого треба очікувати від московитів (т.з. "роССіян")!!!
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07.02.2024 16:33 Відповісти
Для тих, хто ратує за "гдетопосрєдінє", ви межете собі уявити, де та "срєдіна?
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07.02.2024 16:28 Відповісти
а нащо робить опрос, якщо за непідтримку війни 10 років тюрми?
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07.02.2024 17:09 Відповісти
 
 