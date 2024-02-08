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Во Львове декоммунизировали еще 2 улицы

львів

Львовский горсовет декоммунизировал в городе еще две улицы.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"На сессии городского совета уточнили, а точнее - декоммунизировали, еще 2 улицы во Львове.

Улица Федорова теперь – ФЕДОРОВИЧА, а Репина – РІПИНА", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Во Львове демонтировали два барельефа советского периода. ФОТО

Автор: 

Львов (4582) переименования (739) улица (196) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+5
Твої ватні пуки з дивану безглузді.
Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
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08.02.2024 11:58
+3
Друже, яка Польща, в тебе 11 помилок в двох реченнях. Одразу відчувається совок, і совкова освіта. Щоб був економічний рівень Польщі, треба було на виборах голосувати за ЄС і НАТО. А ви 30 років гадили на виборах - чим гірше, тим краще. А тепер ллєте крокодилячі сльози блд.
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08.02.2024 12:37
+2
ну по-перше вже не потрібно буде людям з пенсій донатити на декомунизацію - можуть і далі донатити на дрони)))
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08.02.2024 11:40
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Правила форума Совет форумчан
Ви про що ???
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08.02.2024 11:50 Ответить
І в чому різниця?
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08.02.2024 11:38 Ответить
ну по-перше вже не потрібно буде людям з пенсій донатити на декомунизацію - можуть і далі донатити на дрони)))
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08.02.2024 11:40 Ответить
Ура.
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08.02.2024 11:38 Ответить
Начасі)
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08.02.2024 11:39 Ответить
Якщо не робити "на часі", то життя примусить зробити "не на часі", а в Україні завжди все було "не на часі", крім як красти.
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08.02.2024 11:50 Ответить
А ДЕ КОМУНЯКИ ПОВІШЕННІ !!!???
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08.02.2024 11:43 Ответить
Да какие краснопузые, если кроме Юли у вас никто из министерства так ни разу и не посидел десяточку. Такое ощущение, что меняются только президенты, а их окружение у корыта одно и тоже.
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08.02.2024 15:39 Ответить
Твої ватні пуки з дивану безглузді.
Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
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08.02.2024 11:58 Ответить
як би Україна розвинули до економічного рівня Польщі - то і комуняк би всі забули) А то тільки кроваті в борделі передвигають декомунізатори блд.
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08.02.2024 12:00 Ответить
шкода, що такого довбня як ти не переДвигнули арматурою (Україна розвинули ).
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08.02.2024 12:35 Ответить
пнх
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08.02.2024 14:41 Ответить
передвигало, злізь звідти та горло із писком прополочи, бажано чимось кислотним.
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08.02.2024 14:49 Ответить
таких як ти я називаю рагулі)
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08.02.2024 14:50 Ответить
ще, можеш його споглядати до діареї у відзеркалені.
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08.02.2024 15:09 Ответить
Правильно рогулі, через так триндять кацапи та повторюють хохли.
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08.02.2024 15:42 Ответить
фаріонша іпана)
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08.02.2024 14:51 Ответить
Друже, яка Польща, в тебе 11 помилок в двох реченнях. Одразу відчувається совок, і совкова освіта. Щоб був економічний рівень Польщі, треба було на виборах голосувати за ЄС і НАТО. А ви 30 років гадили на виборах - чим гірше, тим краще. А тепер ллєте крокодилячі сльози блд.
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08.02.2024 12:37 Ответить
помилки може і є, перейшов на українську недавно. а до чого тут це? американці взагалі писати не вміють, та це не вплива чомусь на рівень життя. Голосував за помарнчевих з 2004 р. та і що це дало? вибрали липку істоту, яка обожнювала чіпляти чужі медалі і все. Хто винний? я вважаю риба гніє з голови, і попередників потрібно притягувати до суду, як не тоді - так зараз. Кучму, Ющенка я б посадив на довічне з конфіскацією у всіх членів їх сімей! Країні потрібна ревізія за 32 роки, хто що зробив, і жорстоке покарання за все.
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08.02.2024 14:35 Ответить
Україні буде достатньо, щоб усі інваліди розумової діяльності як ти, щезли в **.нях своєї придуркуватості чи історичної помийки.
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08.02.2024 14:52 Ответить
можеш навіть відсмоктати за це
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08.02.2024 14:53 Ответить
стратег-асеніза
все про своє, звичне та омріяне.
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08.02.2024 15:01 Ответить
так, кунімен, ти в курсі)
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08.02.2024 15:02 Ответить
асеніза ,працюй не відволікайся.
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08.02.2024 15:12 Ответить
Просто цікаво - скільки зараз "на фронті декомунізації" окопалось чиновників?
Думаю, бригади дві молодих і сильних наберецьця...
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08.02.2024 12:03 Ответить
Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" (c) - Садовий навіть на табличках зекономив, оце господар! ))
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08.02.2024 13:06 Ответить
"На сесії міської ради уточнили, а точніше декомунізували у Львові ще 2 вулиці.

Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" Джерело:
А Ферорів та Репін - яке відношення мають до "декомунізації"
Може я чого не знаю про їхні комуністичні погляди
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08.02.2024 13:08 Ответить
Люся в захваті ФЕДОРОВИЧА
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08.02.2024 13:25 Ответить
О це так здобуток!
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08.02.2024 14:45 Ответить
 
 