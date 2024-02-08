Во Львове декоммунизировали еще 2 улицы
Львовский горсовет декоммунизировал в городе еще две улицы.
Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.
"На сессии городского совета уточнили, а точнее - декоммунизировали, еще 2 улицы во Львове.
Улица Федорова теперь – ФЕДОРОВИЧА, а Репина – РІПИНА", - говорится в сообщении.
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+5 Vsevolod Twerd #583881
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+3 Vsevolod Twerd #583881
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+2 Pohuligan san
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Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
все про своє, звичне та омріяне.
Думаю, бригади дві молодих і сильних наберецьця...
Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" Джерело:
А Ферорів та Репін - яке відношення мають до "декомунізації"
Може я чого не знаю про їхні комуністичні погляди