Во Львове декоммунизировали еще 2 улицы

Львовский горсовет декоммунизировал в городе еще две улицы.

Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"На сессии городского совета уточнили, а точнее - декоммунизировали, еще 2 улицы во Львове.

Улица Федорова теперь – ФЕДОРОВИЧА, а Репина – РІПИНА", - говорится в сообщении.

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