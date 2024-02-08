У Львів декомунізували ще 2 вулиці
Львівська міськрада декомунізувала у місті ще дві вулиці.
Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"На сесії міської ради уточнили, а точніше декомунізували у Львові ще 2 вулиці.
Вулиця Федорова тепер – ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна – РІПИНА", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Vsevolod Twerd #583881
показати весь коментар08.02.2024 11:58
+3 Vsevolod Twerd #583881
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+2 Pohuligan san
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Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
все про своє, звичне та омріяне.
Думаю, бригади дві молодих і сильних наберецьця...
Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" Джерело:
А Ферорів та Репін - яке відношення мають до "декомунізації"
Може я чого не знаю про їхні комуністичні погляди