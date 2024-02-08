У Львів декомунізували ще 2 вулиці

Львівська міськрада декомунізувала у місті ще дві вулиці.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"На сесії міської ради уточнили, а точніше декомунізували у Львові ще 2 вулиці.



Вулиця Федорова тепер – ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна – РІПИНА", - йдеться в повідомленні.

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