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У Львів декомунізували ще 2 вулиці

львів

Львівська міськрада декомунізувала у місті ще дві вулиці.

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"На сесії міської ради уточнили, а точніше декомунізували у Львові ще 2 вулиці.

Вулиця Федорова тепер – ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна – РІПИНА", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Львів (3069) перейменування (584) вулиця (77) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+5
Твої ватні пуки з дивану безглузді.
Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
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08.02.2024 11:58
+3
Друже, яка Польща, в тебе 11 помилок в двох реченнях. Одразу відчувається совок, і совкова освіта. Щоб був економічний рівень Польщі, треба було на виборах голосувати за ЄС і НАТО. А ви 30 років гадили на виборах - чим гірше, тим краще. А тепер ллєте крокодилячі сльози блд.
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08.02.2024 12:37
+2
ну по-перше вже не потрібно буде людям з пенсій донатити на декомунизацію - можуть і далі донатити на дрони)))
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08.02.2024 11:40
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Ви про що ???
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08.02.2024 11:50 Відповісти
І в чому різниця?
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08.02.2024 11:38 Відповісти
ну по-перше вже не потрібно буде людям з пенсій донатити на декомунизацію - можуть і далі донатити на дрони)))
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08.02.2024 11:40 Відповісти
Ура.
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08.02.2024 11:38 Відповісти
Начасі)
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08.02.2024 11:39 Відповісти
Якщо не робити "на часі", то життя примусить зробити "не на часі", а в Україні завжди все було "не на часі", крім як красти.
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08.02.2024 11:50 Відповісти
А ДЕ КОМУНЯКИ ПОВІШЕННІ !!!???
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08.02.2024 11:43 Відповісти
Да какие краснопузые, если кроме Юли у вас никто из министерства так ни разу и не посидел десяточку. Такое ощущение, что меняются только президенты, а их окружение у корыта одно и тоже.
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08.02.2024 15:39 Відповісти
Твої ватні пуки з дивану безглузді.
Якби Україну декомунізували 30 років назад - зараз війни не було б. А вам, телепням, все не на часі було.
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08.02.2024 11:58 Відповісти
як би Україна розвинули до економічного рівня Польщі - то і комуняк би всі забули) А то тільки кроваті в борделі передвигають декомунізатори блд.
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08.02.2024 12:00 Відповісти
шкода, що такого довбня як ти не переДвигнули арматурою (Україна розвинули ).
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08.02.2024 12:35 Відповісти
пнх
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08.02.2024 14:41 Відповісти
передвигало, злізь звідти та горло із писком прополочи, бажано чимось кислотним.
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08.02.2024 14:49 Відповісти
таких як ти я називаю рагулі)
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08.02.2024 14:50 Відповісти
ще, можеш його споглядати до діареї у відзеркалені.
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08.02.2024 15:09 Відповісти
Правильно рогулі, через так триндять кацапи та повторюють хохли.
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08.02.2024 15:42 Відповісти
фаріонша іпана)
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08.02.2024 14:51 Відповісти
Друже, яка Польща, в тебе 11 помилок в двох реченнях. Одразу відчувається совок, і совкова освіта. Щоб був економічний рівень Польщі, треба було на виборах голосувати за ЄС і НАТО. А ви 30 років гадили на виборах - чим гірше, тим краще. А тепер ллєте крокодилячі сльози блд.
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08.02.2024 12:37 Відповісти
помилки може і є, перейшов на українську недавно. а до чого тут це? американці взагалі писати не вміють, та це не вплива чомусь на рівень життя. Голосував за помарнчевих з 2004 р. та і що це дало? вибрали липку істоту, яка обожнювала чіпляти чужі медалі і все. Хто винний? я вважаю риба гніє з голови, і попередників потрібно притягувати до суду, як не тоді - так зараз. Кучму, Ющенка я б посадив на довічне з конфіскацією у всіх членів їх сімей! Країні потрібна ревізія за 32 роки, хто що зробив, і жорстоке покарання за все.
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08.02.2024 14:35 Відповісти
Україні буде достатньо, щоб усі інваліди розумової діяльності як ти, щезли в **.нях своєї придуркуватості чи історичної помийки.
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08.02.2024 14:52 Відповісти
можеш навіть відсмоктати за це
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08.02.2024 14:53 Відповісти
стратег-асеніза
все про своє, звичне та омріяне.
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08.02.2024 15:01 Відповісти
так, кунімен, ти в курсі)
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08.02.2024 15:02 Відповісти
асеніза ,працюй не відволікайся.
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08.02.2024 15:12 Відповісти
Просто цікаво - скільки зараз "на фронті декомунізації" окопалось чиновників?
Думаю, бригади дві молодих і сильних наберецьця...
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08.02.2024 12:03 Відповісти
Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" (c) - Садовий навіть на табличках зекономив, оце господар! ))
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08.02.2024 13:06 Відповісти
"На сесії міської ради уточнили, а точніше декомунізували у Львові ще 2 вулиці.

Вулиця Федорова тепер - ФЕДОРОВИЧА, а Рєпіна - РІПИНА" Джерело:
А Ферорів та Репін - яке відношення мають до "декомунізації"
Може я чого не знаю про їхні комуністичні погляди
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08.02.2024 13:08 Відповісти
Люся в захваті ФЕДОРОВИЧА
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08.02.2024 13:25 Відповісти
О це так здобуток!
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08.02.2024 14:45 Відповісти
 
 