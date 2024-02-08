Хакеры КНДР могли похитить $3 млрд для финансирования ядерной программы, - Reuters

Наблюдатели ООН за санкциями расследуют десятки вероятных кибератак Северной Кореи. Хакеры могли украсть $3 млрд для развития своей программы ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"КНДР продолжала нарушать санкции Совета Безопасности. Она продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить расщепляющиеся ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание было проведено в 2017 году", - сообщила группа независимых наблюдателей за санкциями официального Совета Безопасности.

По их данным, Пхеньян продолжил запуски баллистических ракет, вывел на орбиту спутник и пополнил свой арсенал "тактической атомной ударной подлодкой".

Северной Корее давно запрещено проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет Советом Безопасности ООН, состоящим из 15 членов. С 2006 года на нее распространяются санкции ООН, которые Совет неоднократно усиливал, пытаясь прекратить финансирование разработки оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Группа расследует 58 вероятных кибератак КНДР на связанные с криптовалютами компании в период с 2017 по 2023 год на сумму примерно 3 миллиарда долларов, которые, как сообщают, помогают финансировать разработку КНДР ОМУ", - говорится в отчете наблюдателей.

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Отмечается, что северокорейские хакерские группы, подчиняющиеся Главному разведывательному бюро – основной службе внешней разведки Пхеньяна – продолжают осуществлять большое количество кибератак.

"Тенденции охватывают нападения КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также активный обмен инфраструктурой и инструментами", - добавляют наблюдатели ООН.