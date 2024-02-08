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Хакеры КНДР могли похитить $3 млрд для финансирования ядерной программы, - Reuters

зброя,ядерна

Наблюдатели ООН за санкциями расследуют десятки вероятных кибератак Северной Кореи. Хакеры могли украсть $3 млрд для развития своей программы ядерного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"КНДР продолжала нарушать санкции Совета Безопасности. Она продолжала разрабатывать ядерное оружие и производить расщепляющиеся ядерные материалы, хотя последнее известное ядерное испытание было проведено в 2017 году", - сообщила группа независимых наблюдателей за санкциями официального Совета Безопасности.

По их данным, Пхеньян продолжил запуски баллистических ракет, вывел на орбиту спутник и пополнил свой арсенал "тактической атомной ударной подлодкой".

Северной Корее давно запрещено проводить ядерные испытания и запуски баллистических ракет Советом Безопасности ООН, состоящим из 15 членов. С 2006 года на нее распространяются санкции ООН, которые Совет неоднократно усиливал, пытаясь прекратить финансирование разработки оружия массового уничтожения (ОМУ).

"Группа расследует 58 вероятных кибератак КНДР на связанные с криптовалютами компании в период с 2017 по 2023 год на сумму примерно 3 миллиарда долларов, которые, как сообщают, помогают финансировать разработку КНДР ОМУ", - говорится в отчете наблюдателей.

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Отмечается, что северокорейские хакерские группы, подчиняющиеся Главному разведывательному бюро – основной службе внешней разведки Пхеньяна – продолжают осуществлять большое количество кибератак.

"Тенденции охватывают нападения КНДР на оборонные компании и цепочки поставок, а также активный обмен инфраструктурой и инструментами", - добавляют наблюдатели ООН.

Автор: 

КНДР (1193) хакер (1181) ядерное оружие (1332)


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Топ комментарии
+12
Зате як гарно.
Світ маючи гарантію від США не розробляв ЯЗ, підписували договори про нерозповсюдження. Розробляли її тільки уйопки.
Тепер штати злилися і ті хто понадіявся на "гарантів" лишились з голими жопами перед Іранами, КНДРами та росіями...
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08.02.2024 15:23
+8
Після того що *уйло зробив і робить в Україні і яка реакція на таке Америки їх вже жодними санкціями не зупиниш.
Америка втратила свій вплив! Тепер з нею ті країни не рахуватимуться! Єдиний варіант відновити свій ''статус кво'' це розбомбити мордор.Але Вашингтон на таке не піде...Думайте..
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08.02.2024 15:18
+6
у Китаю спитайте звідки технолоії...ЯЗ з'явилась раніше кріпти, дослідники, блд...
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08.02.2024 15:11
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Тявк, тявк…
Зате як грізно!
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08.02.2024 15:11 Ответить
у Китаю спитайте звідки технолоії...ЯЗ з'явилась раніше кріпти, дослідники, блд...
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08.02.2024 15:11 Ответить
Де ви там побачили про дослідження?)) Сказано же, що розробка і виготовлення ядерних матеріалів. ЯО -дуже дороге задоволення.
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08.02.2024 15:31 Ответить
спробуй уважніше читати, бажано не по діагоналі :

Група розслідує 58 ймовірних кібератак Джерело:
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08.02.2024 17:18 Ответить
а як той вузькоглазий корейський товстопуз виходить в інтернет, вони ж ізольовані?
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08.02.2024 15:11 Ответить
Вони самі заблокували своїх громадян від інтернету, ніхто країну не блокував. В кого треба ,у військових інет є.
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08.02.2024 15:28 Ответить
фізично це повинні бути ОВ лінії, або спутникові шлюзи з КНДР. якщо вся країна ворожа до цивілізації, то чому цивілізація не може їх відключити? Веду до того, що Захід все більш жалюгідно вигляда на фоні диктатур.
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08.02.2024 15:36 Ответить
В КНДР діють русофашисти 😠
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08.02.2024 15:13 Ответить
Так ось хто розкрадає український бюджет!
Сраті гакери!
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08.02.2024 15:18 Ответить
Після того що *уйло зробив і робить в Україні і яка реакція на таке Америки їх вже жодними санкціями не зупиниш.
Америка втратила свій вплив! Тепер з нею ті країни не рахуватимуться! Єдиний варіант відновити свій ''статус кво'' це розбомбити мордор.Але Вашингтон на таке не піде...Думайте..
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08.02.2024 15:18 Ответить
Вы действительно в ето верите? Что только не придумают лишь бы рашистов отмазать.
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08.02.2024 15:19 Ответить
Зате як гарно.
Світ маючи гарантію від США не розробляв ЯЗ, підписували договори про нерозповсюдження. Розробляли її тільки уйопки.
Тепер штати злилися і ті хто понадіявся на "гарантів" лишились з голими жопами перед Іранами, КНДРами та росіями...
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08.02.2024 15:23 Ответить
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08.02.2024 15:25 Ответить
Цікаві події відбуваються, тирнету у КНДР немає, а хакери є.
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08.02.2024 15:37 Ответить
от молодці ! що там Трамп буде зустрічатись з хорошим парнем ?
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08.02.2024 16:34 Ответить
це брехня щоб кріпту заборонити
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08.02.2024 17:27 Ответить
 
 