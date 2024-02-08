Хакери КНДР могли викрасти $3 млрд для фінансування ядерної програми, - Reuters
Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак Північної Кореї. Хакери могли викрасти $3 млрд для розвитку своєї програми ядерної зброї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"КНДР продовжувала порушувати санкції Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування було проведено у 2017 році", - повідомила група незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки, використовуючи офіційну назву Північної Кореї.
За їхніми даними, Пхеньян продовжив запуски балістичних ракет, вивів на орбіту супутник і поповнив свій арсенал "тактичним атомним ударним підводним човном".
Північній Кореї вже давно заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радою Безпеки ООН, що складається з 15 членів. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення (ЗМЗ).
"Група розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на пов'язані з криптовалютами компанії в період із 2017 до 2023 року на суму приблизно 3 мільярди доларів, які, як повідомляють, допомагають фінансувати розробку КНДР ЗМЗ", - йдеться у звіті спостерігачів.
Зазначається, що північнокорейські хакерські групи, що підпорядковуються Головному розвідувальному бюро - основній службі зовнішньої розвідки Пхеньяну, - продовжують здійснювати велику кількість кібератак.
"Тенденції охоплюють напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також дедалі активніший обмін інфраструктурою та інструментами", - додають спостерігачі ООН.
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Зате як грізно!
Група розслідує 58 ймовірних кібератак Джерело:
Сраті гакери!
Америка втратила свій вплив! Тепер з нею ті країни не рахуватимуться! Єдиний варіант відновити свій ''статус кво'' це розбомбити мордор.Але Вашингтон на таке не піде...Думайте..
Світ маючи гарантію від США не розробляв ЯЗ, підписували договори про нерозповсюдження. Розробляли її тільки уйопки.
Тепер штати злилися і ті хто понадіявся на "гарантів" лишились з голими жопами перед Іранами, КНДРами та росіями...