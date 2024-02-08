Хакери КНДР могли викрасти $3 млрд для фінансування ядерної програми, - Reuters

Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак Північної Кореї. Хакери могли викрасти $3 млрд для розвитку своєї програми ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"КНДР продовжувала порушувати санкції Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування було проведено у 2017 році", - повідомила група незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки, використовуючи офіційну назву Північної Кореї.

За їхніми даними, Пхеньян продовжив запуски балістичних ракет, вивів на орбіту супутник і поповнив свій арсенал "тактичним атомним ударним підводним човном".

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Північній Кореї вже давно заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радою Безпеки ООН, що складається з 15 членів. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення (ЗМЗ).

"Група розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на пов'язані з криптовалютами компанії в період із 2017 до 2023 року на суму приблизно 3 мільярди доларів, які, як повідомляють, допомагають фінансувати розробку КНДР ЗМЗ", - йдеться у звіті спостерігачів.

Зазначається, що північнокорейські хакерські групи, що підпорядковуються Головному розвідувальному бюро - основній службі зовнішньої розвідки Пхеньяну, - продовжують здійснювати велику кількість кібератак.

"Тенденції охоплюють напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також дедалі активніший обмін інфраструктурою та інструментами", - додають спостерігачі ООН.

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