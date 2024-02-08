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Новини
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Хакери КНДР могли викрасти $3 млрд для фінансування ядерної програми, - Reuters

зброя,ядерна

Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки ймовірних кібератак Північної Кореї. Хакери могли викрасти $3 млрд для розвитку своєї програми ядерної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"КНДР продовжувала порушувати санкції Ради Безпеки. Вона продовжувала розробляти ядерну зброю і виробляти ядерні матеріали, що розщеплюються, хоча останнє відоме ядерне випробування було проведено у 2017 році", - повідомила група незалежних спостерігачів за санкціями комітету Ради Безпеки, використовуючи офіційну назву Північної Кореї.

За їхніми даними, Пхеньян продовжив запуски балістичних ракет, вивів на орбіту супутник і поповнив свій арсенал "тактичним атомним ударним підводним човном".

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Північній Кореї вже давно заборонено проводити ядерні випробування і запуски балістичних ракет Радою Безпеки ООН, що складається з 15 членів. З 2006 року на неї поширюються санкції ООН, які Рада неодноразово посилювала, намагаючись припинити фінансування розробки зброї масового знищення (ЗМЗ).

"Група розслідує 58 ймовірних кібератак КНДР на пов'язані з криптовалютами компанії в період із 2017 до 2023 року на суму приблизно 3 мільярди доларів, які, як повідомляють, допомагають фінансувати розробку КНДР ЗМЗ", - йдеться у звіті спостерігачів.

Зазначається, що північнокорейські хакерські групи, що підпорядковуються Головному розвідувальному бюро - основній службі зовнішньої розвідки Пхеньяну, - продовжують здійснювати велику кількість кібератак.

"Тенденції охоплюють напади КНДР на оборонні компанії та ланцюжки поставок, а також дедалі активніший обмін інфраструктурою та інструментами", - додають спостерігачі ООН.

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Автор: 

КНДР (1215) хакер (1347) ядерна зброя (1153)


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Топ коментарі
+12
Зате як гарно.
Світ маючи гарантію від США не розробляв ЯЗ, підписували договори про нерозповсюдження. Розробляли її тільки уйопки.
Тепер штати злилися і ті хто понадіявся на "гарантів" лишились з голими жопами перед Іранами, КНДРами та росіями...
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08.02.2024 15:23
+8
Після того що *уйло зробив і робить в Україні і яка реакція на таке Америки їх вже жодними санкціями не зупиниш.
Америка втратила свій вплив! Тепер з нею ті країни не рахуватимуться! Єдиний варіант відновити свій ''статус кво'' це розбомбити мордор.Але Вашингтон на таке не піде...Думайте..
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08.02.2024 15:18
+6
у Китаю спитайте звідки технолоії...ЯЗ з'явилась раніше кріпти, дослідники, блд...
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08.02.2024 15:11
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Тявк, тявк…
Зате як грізно!
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08.02.2024 15:11 Відповісти
у Китаю спитайте звідки технолоії...ЯЗ з'явилась раніше кріпти, дослідники, блд...
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08.02.2024 15:11 Відповісти
Де ви там побачили про дослідження?)) Сказано же, що розробка і виготовлення ядерних матеріалів. ЯО -дуже дороге задоволення.
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08.02.2024 15:31 Відповісти
спробуй уважніше читати, бажано не по діагоналі :

Група розслідує 58 ймовірних кібератак Джерело:
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08.02.2024 17:18 Відповісти
а як той вузькоглазий корейський товстопуз виходить в інтернет, вони ж ізольовані?
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08.02.2024 15:11 Відповісти
Вони самі заблокували своїх громадян від інтернету, ніхто країну не блокував. В кого треба ,у військових інет є.
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08.02.2024 15:28 Відповісти
фізично це повинні бути ОВ лінії, або спутникові шлюзи з КНДР. якщо вся країна ворожа до цивілізації, то чому цивілізація не може їх відключити? Веду до того, що Захід все більш жалюгідно вигляда на фоні диктатур.
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08.02.2024 15:36 Відповісти
В КНДР діють русофашисти 😠
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08.02.2024 15:13 Відповісти
Так ось хто розкрадає український бюджет!
Сраті гакери!
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08.02.2024 15:18 Відповісти
Після того що *уйло зробив і робить в Україні і яка реакція на таке Америки їх вже жодними санкціями не зупиниш.
Америка втратила свій вплив! Тепер з нею ті країни не рахуватимуться! Єдиний варіант відновити свій ''статус кво'' це розбомбити мордор.Але Вашингтон на таке не піде...Думайте..
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08.02.2024 15:18 Відповісти
Вы действительно в ето верите? Что только не придумают лишь бы рашистов отмазать.
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08.02.2024 15:19 Відповісти
Зате як гарно.
Світ маючи гарантію від США не розробляв ЯЗ, підписували договори про нерозповсюдження. Розробляли її тільки уйопки.
Тепер штати злилися і ті хто понадіявся на "гарантів" лишились з голими жопами перед Іранами, КНДРами та росіями...
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08.02.2024 15:23 Відповісти
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08.02.2024 15:25 Відповісти
Цікаві події відбуваються, тирнету у КНДР немає, а хакери є.
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08.02.2024 15:37 Відповісти
от молодці ! що там Трамп буде зустрічатись з хорошим парнем ?
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08.02.2024 16:34 Відповісти
це брехня щоб кріпту заборонити
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08.02.2024 17:27 Відповісти
 
 