В России ночью снова горел НПЗ. ВИДЕО

В ночь на пятницу в Сиверском районе Краснодарского края России горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что пожар произошел примерно в 2 часа ночи. Пожар потушен. Пострадавших в результате пожара нет.

"До 3 часов ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - сообщили спасатели.

По данным российских ТГ-каналов, причиной пожара стала атака беспилотника. По словам местных жителей, дрон упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи.

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