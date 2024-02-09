В России ночью снова горел НПЗ. ВИДЕО
В ночь на пятницу в Сиверском районе Краснодарского края России горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские Telegram-каналы.
В частности, отмечается, что пожар произошел примерно в 2 часа ночи. Пожар потушен. Пострадавших в результате пожара нет.
"До 3 часов ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - сообщили спасатели.
По данным российских ТГ-каналов, причиной пожара стала атака беспилотника. По словам местных жителей, дрон упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи.
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