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Новости
13 006 21

В России ночью снова горел НПЗ. ВИДЕО

нпз,пожежа

В ночь на пятницу в Сиверском районе Краснодарского края России горел Ильский нефтеперерабатывающий завод. Местные перед возгоранием слышали звуки взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В частности, отмечается, что пожар произошел примерно в 2 часа ночи. Пожар потушен. Пострадавших в результате пожара нет.

"До 3 часов ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые завершают ликвидацию ЧП и установят причины происшествия", - сообщили спасатели.

По данным российских ТГ-каналов, причиной пожара стала атака беспилотника. По словам местных жителей, дрон упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода около 2 часов ночи.

Также смотрите: Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ, - источники. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

НПЗ (239) пожар (5938) россия (95481)


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Топ комментарии
+28
і треба було ото нападати на Україну? Що вона вам зробила? Дурні
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09.02.2024 06:34
+21
Тубільне населення вже починає розпізнавати звуки дрона - це добрии знак
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09.02.2024 06:41
+12
Де ж тепер москалю сімьорку заправляти щож ви робите.
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09.02.2024 06:41
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і треба було ото нападати на Україну? Що вона вам зробила? Дурні
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09.02.2024 06:34 Ответить
москалю не вистачало гострих відчуттів!..
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09.02.2024 13:34 Ответить
Де ж тепер москалю сімьорку заправляти щож ви робите.
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09.02.2024 06:41 Ответить
Тубільне населення вже починає розпізнавати звуки дрона - це добрии знак
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09.02.2024 06:41 Ответить
За годину загасили? Що там будЬОнов підпалив - сарай якийсь?
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09.02.2024 06:49 Ответить
Кацапам вірити - себе не поважати. Хлапок, задьімленіє...
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09.02.2024 07:51 Ответить
злізь з канапи і подився - існує ролік... завод скоро не запрацює... і ремонт - окрема розмова по коштам.... кидатися лайном - велика справа...
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09.02.2024 09:22 Ответить
А ну як так, то піду помолюсь за святого будЬОного і свічку поставлю за упокой.
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09.02.2024 09:30 Ответить
Загорелась установка первичной обработки нефти (с)
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09.02.2024 11:39 Ответить
Героям слава!!!
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09.02.2024 06:56 Ответить
Хорошо горит

Видео https://t.me/operativnoZSU/135621
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09.02.2024 06:59 Ответить
А скоро ще й благодатний вогонь підтягнеться...
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09.02.2024 07:00 Ответить
Дрон с Aliexpress спалил сарай
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09.02.2024 07:02 Ответить
Фсьо сбіта, патєрь нєт. Згорів сарай - гори і хата.
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09.02.2024 07:46 Ответить
НПЗ героически отразил все летящие на него объекты, потерь и задымлений не обнаружено!
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09.02.2024 08:26 Ответить
класний комент, дякую
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09.02.2024 09:23 Ответить
Каци збили український дрон черговим НПЗ. Молодці, не зупиняйтеся!
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09.02.2024 08:42 Ответить
Дрончик літав-літав і звалився...
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09.02.2024 09:23 Ответить
Это шикарная традиция. Каждую ночь , пожар на НПЗ.
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09.02.2024 11:44 Ответить
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09.02.2024 11:45 Ответить
Хоч одна приємна новина.
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09.02.2024 12:05 Ответить
 
 