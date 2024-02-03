Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ, - источники. ВІДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодняшняя "бавовна" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде – результат успешной атаки беспилотников СБУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Наши источники сообщают, что два беспилотника подбили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.
"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета". "Бавовна" на российских НПЗ будет продолжаться", - сообщает источник.
Напомним, что в конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в Усть-Луге (РФ) и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.
Атаки на российские НПЗ
29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.
25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефти".
Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.
21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.
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Якщо так продовжиться, або навіть стане сильніше, то мАцквє з часом буде боляче.
Не виключено, що через це і активізували зміни у вищому керівництві держави, включно з Залужним.
Занадто ефективно стали воювати. Нєдопустімо.
Никакой атаки БПЛА не было, тем более со стороны Украины. Это подлая клевета. А вот факт курения в неположенном месте - налицо. Как и факт вопиющего нарушения техники безопасности.
Подаем информацию правильно и достоверно.
никакого курения ху*ения
это удар Украины, и нужно это максимально подчеркивать
пусть срутся ******
они первые начали
даже у блатных кто первый начал, тот не прав
Краще би палили там, де не попало…
Им просто тупо было нечем заправлять технику
или может это на юге
Сподіваюсь, ви ж розумієте, що навіть українські гвинтокрили з блоками НУРС-ів - це скоріше "гомеопатичний" вплив на фронт. І виконуються значно більше "демонстраційний" вплив, причому в основному на українську піхоту ("літають, підтримують, не даються кацапській авіації працювати"), а не на кацапів. Бо що там пару десятків гвинтокрилів можуть зробити на фронті довжиною в 800 км?!?
если у обеих сторон будет соотношение ФПВ-квадрокоптеров пять на одного солдата противника, то живая сила будет уничтожаться глобально в глубине 5 км от фронта даже без участия артиллерии и минометов.
А к тому оно и идет.
И как воевать в таких условиях, господа Манштейн, Эйзенхауэр и Залужный?
Тож якщо "за 5км від фронту" не буде живої сили, то справу вирішить високоточна арта. І здогадайтесь, в кого вона якісніша та взагалі є в товарних кількостях.
кацапчикам такое и не снилось
Но любую подавленную артиллерией позицию должна занять пехота
Або перебіг морської компанії в Чорному морі 2023 році.
ЗСУ створило такі умови для окупантів, при яких відповідні "конструкції" (окупація територій або контроль акваторій) окупантів просто припинили існування, при цьому ЗСУ застосовувало далеко не сотні тисяч піхоти чи ядрьон-батони...
цілодобові фейєрверки і будете здихати , як скажені собаки 🤬
Чекай ракетних нальотів кацапів на житлову застройку.
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Зачем санкции Запада против нашего нефтегаза? Если Киев решил банально задизраптить производство и переработку.
Кремль же будет и дальше рассказывать про «гениальный тувинский ВПК .
Накануне перехода их войны в спецоперацию Зеленский демонстративно награждает ГУР за уничтоженный ракетный катер ЧМФ. Как я и писал , очевидно, что формат технологичных высокоточных ударов и диверсий по конкретным активам РФ в регионе и - всё больше - внутри «основной территории России» куда больше нравится Западу и самому Киеву.
Следующим этапом мы увидим самое страшное для Кремля - реально успешную «спецоперацию», только вот с другой стороны фронта. Практически не сомневаюсь, что Запад и Киев вполне успешно для себя продемонстрируют, как должна вестись любая «СВО»:
- уничтожение инфраструктуры энергетической и торговой
- высокоточные удары по наиболее важным и резонансным объектам противника для расшатывания морали
- уничтожение лидеров мнений и политиков.
Во всём этом, как показали последние 2 года, мастером был именно Буданов и ГУР.
С нашей же стороны я вполне ожидаю нытья по поводу «нечестных и неуместных» способов ведения войны, призывов к переговорам и асимметричных ответов в виде мясных штурмов отдельно стоящих хуторов.
Поделом.))
уничтожать инфраструктуруи незаконно преследовать журналистов