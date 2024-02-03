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Новости Война в Украине
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Волгоград (43) НПЗ (74) СБУ (18714)

Пожар на НПЗ в Волгограде "организовали" беспилотники СБУ, - источники. ВІДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодняшняя "бавовна" на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России в Волгограде – результат успешной атаки беспилотников СБУ.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ. 

Наши источники сообщают, что два беспилотника подбили установку первичной переработки нефти, без которой завод потеряет значительную часть производственной мощности.

"СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру, которую Россия использует для ведения войны в Украине. Нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, работающим на российский военно-промышленный комплекс, мы не только перерезаем логистику поставок горючего для вражеской техники, но и сокращаем наполнение российского бюджета". "Бавовна" на российских НПЗ будет продолжаться", - сообщает источник.

Пожежа на НПЗ у Волгограді
Атака БПЛА на Волгоградський НПЗ

Напомним, что в конце января беспилотники СБУ атаковали морской терминал в  Усть-Луге (РФ) и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. По информации Reuters, эти атаки почти на треть сократили российский экспорт нефтепродуктов.

Атаки на российские НПЗ

29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга.

25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ "Роснефти".

Читайте: Вспыхнул пожар на Волгоградском НПЗ: власти региона заявили об атаке БПЛА. ВИДЕО

Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано. По словам источников, быстро возобновить производство оно не сможет: ремонт ориентировочно продлится до конца февраля – начала марта.

21 января в Ленинградской области украинские дроны ударили по терминалу компании "Новатэк" в порту Усть-Луга, 19 января - по нефтебазе "Роснефти" в городе Клинцы Брянской области, 18 января - по Петербургскому нефтяному терминалу.
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Топ комментарии
+49
Наконец то и рашка стала зоной СВО
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03.02.2024 12:47
+40
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03.02.2024 12:50
+34
Не наговаривайте на СБУ . Это кацапня сама себя бомбит.
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03.02.2024 12:48
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Наконец то и рашка стала зоной СВО
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03.02.2024 12:47 Ответить
Та то ще квіточки.Були б в нас ракети,то ми б мордор розкатали давно
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03.02.2024 12:52 Ответить
кацапчики тупенькие, не знали что в войне участвуют две стороны
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03.02.2024 15:05 Ответить
Парашу треба бомбити ядером, щоб ці пєєдріли щезли з лиця землі
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03.02.2024 16:34 Ответить
Це набагато краще, ніж гамселити по житловій забудові.
Якщо так продовжиться, або навіть стане сильніше, то мАцквє з часом буде боляче.
Не виключено, що через це і активізували зміни у вищому керівництві держави, включно з Залужним.
Занадто ефективно стали воювати. Нєдопустімо.
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03.02.2024 12:48 Ответить
Не наговаривайте на СБУ . Это кацапня сама себя бомбит.
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03.02.2024 12:48 Ответить
Вы абсолютно правы.
Никакой атаки БПЛА не было, тем более со стороны Украины. Это подлая клевета. А вот факт курения в неположенном месте - налицо. Как и факт вопиющего нарушения техники безопасности.
Подаем информацию правильно и достоверно.
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03.02.2024 12:59 Ответить
не
никакого курения ху*ения
это удар Украины, и нужно это максимально подчеркивать
пусть срутся ******
они первые начали
даже у блатных кто первый начал, тот не прав
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04.02.2024 00:23 Ответить
Україна повинна скликати термінове засідання ООН і звинуватити нацистський кацапський режим що вони хочуть позбавити невинних мирних росіян палива і спровокувати гуманітарну катастрофу.
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03.02.2024 12:59 Ответить
і то терміново....
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03.02.2024 13:42 Ответить
Пора уже решительно остановить в конец распоясавшихся воронежских сепаратистов,товарищи!
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03.02.2024 13:20 Ответить
Та ні, ми підтримуємо прагнення до свободи ВорНР
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03.02.2024 13:33 Ответить
Зона ураження від ударів українських БПЛА по території рашистської пітьми:

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03.02.2024 12:49 Ответить
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03.02.2024 12:50 Ответить
like it!
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03.02.2024 12:56 Ответить
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03.02.2024 12:57 Ответить
Кацапи палять цигарки де попало…
Краще би палили там, де не попало…
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03.02.2024 13:03 Ответить
Да -- наробили ділов -- рашка в захваті
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03.02.2024 13:10 Ответить
Спєциальная ваєнная апірация ідьот по плану😸
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03.02.2024 13:13 Ответить
Лидер Зимбабве: - Голосуйте за меня, а то превратимся в рашку, они даже покурить где не попало не могут, - куда попало, там и "курят"
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03.02.2024 13:15 Ответить
Під час другої світової війни німецька міць більш всього втратила не на полі бою, а саме через бомбові удари авіації союзників по військовій промисловісті та по нафтопереробним підприємствам Германії та Румунії. Нарешті і до нашого керівництва це стало доходити.
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03.02.2024 13:17 Ответить
в марте 2022 одной из главных причин отступления кацапчиков в северной Украине было то, что приоритетной целью наших были бензовозы
Им просто тупо было нечем заправлять технику
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03.02.2024 15:11 Ответить
Ага. Мало хто про це згадує. Саме це є причиною багатьох дивних явищ. Наприклад, це є відповіддю на питання "а звідкіля в ЗСУ так багато броні?!?". Та звідти ж - навесні 2022 року з-за нестачі соляри в кацапів ЗСУ отримало майже півтисячі танків. Цілих і неушкоджених. Різних БТР-ів та БМП - ще більше... В нас досі цілі бати воюють на трофейній, з 2022 року, техніці.
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03.02.2024 23:12 Ответить
слышал и про экзотику - Панцыри, Солнцепеки.
или может это на юге
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04.02.2024 00:33 Ответить
Все було. Але панциря та сонцепьоки - занадто неефективні в умовах "конвенційної" війни, коли на твій сонцепьок супротивник відповідає якщо не хаймарсами та ескалібурами, то дронами точно.

Сподіваюсь, ви ж розумієте, що навіть українські гвинтокрили з блоками НУРС-ів - це скоріше "гомеопатичний" вплив на фронт. І виконуються значно більше "демонстраційний" вплив, причому в основному на українську піхоту ("літають, підтримують, не даються кацапській авіації працювати"), а не на кацапів. Бо що там пару десятків гвинтокрилів можуть зробити на фронті довжиною в 800 км?!?
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04.02.2024 01:38 Ответить
читал такое
если у обеих сторон будет соотношение ФПВ-квадрокоптеров пять на одного солдата противника, то живая сила будет уничтожаться глобально в глубине 5 км от фронта даже без участия артиллерии и минометов.
А к тому оно и идет.
И как воевать в таких условиях, господа Манштейн, Эйзенхауэр и Залужный?
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04.02.2024 01:58 Ответить
Окрім власне дронів - є засоби РЕР та РЕБ (це є і в кацапів). А ще є супутникове спостереження (яке в кацапів епізодичне). А ще є полювання за дроноводами (а вони ж не пішки ходять, а на машинах) і справжня високоточна артилерія, яка стандартним 1 снарядом чи ракетою за 46 км чи 150 кілометрів влучає в 95% в круг діаметром 7 метрів (такого в кацапів теж немає).

Тож якщо "за 5км від фронту" не буде живої сили, то справу вирішить високоточна арта. І здогадайтесь, в кого вона якісніша та взагалі є в товарних кількостях.
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04.02.2024 19:37 Ответить
согласен. Пушки и самоходки 155мм и M142 HIMARS творят чудеса
кацапчикам такое и не снилось
Но любую подавленную артиллерией позицию должна занять пехота
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04.02.2024 22:03 Ответить
Це очевидно. І як це відбуватиметься, показав перебіг боїв літа-осені 2022 року.

Або перебіг морської компанії в Чорному морі 2023 році.

ЗСУ створило такі умови для окупантів, при яких відповідні "конструкції" (окупація територій або контроль акваторій) окупантів просто припинили існування, при цьому ЗСУ застосовувало далеко не сотні тисяч піхоти чи ядрьон-батони...
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04.02.2024 23:31 Ответить
Звикайте , долбані кацапи до того , що і на вашій територіі будуть
цілодобові фейєрверки і будете здихати , як скажені собаки 🤬
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03.02.2024 13:30 Ответить
Більше БПЛА хороших і різних.
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03.02.2024 13:53 Ответить
А от що пишуть про удари БПЛА по НПЗ на пітьмі:

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03.02.2024 13:54 Ответить
СЛАВА ВСУ!
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03.02.2024 14:13 Ответить
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03.02.2024 14:14 Ответить
Установка первинної переробки-це дуже гарно.
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03.02.2024 14:15 Ответить
це просто санкціі з пекельного ада чі то адського пекла
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03.02.2024 14:37 Ответить
Дуже змістовне спілкування у них хто робить відео
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03.02.2024 14:52 Ответить
Ось це правильна стратегія ,без якісних нафтопродуктів літаки не піднімуться в повітря ,а значить незапустять ракети чи "КАБи" по Україні!
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03.02.2024 16:28 Ответить
Красіво.
Чекай ракетних нальотів кацапів на житлову застройку.
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03.02.2024 17:39 Ответить
І знову моя улюблена рубрика - ниття кацапських пропагандонів . 🙃
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Зачем санкции Запада против нашего нефтегаза? Если Киев решил банально задизраптить производство и переработку.
Кремль же будет и дальше рассказывать про «гениальный тувинский ВПК .
Накануне перехода их войны в спецоперацию Зеленский демонстративно награждает ГУР за уничтоженный ракетный катер ЧМФ. Как я и писал , очевидно, что формат технологичных высокоточных ударов и диверсий по конкретным активам РФ в регионе и - всё больше - внутри «основной территории России» куда больше нравится Западу и самому Киеву.
Следующим этапом мы увидим самое страшное для Кремля - реально успешную «спецоперацию», только вот с другой стороны фронта. Практически не сомневаюсь, что Запад и Киев вполне успешно для себя продемонстрируют, как должна вестись любая «СВО»:

- уничтожение инфраструктуры энергетической и торговой
- высокоточные удары по наиболее важным и резонансным объектам противника для расшатывания морали
- уничтожение лидеров мнений и политиков.

Во всём этом, как показали последние 2 года, мастером был именно Буданов и ГУР.

С нашей же стороны я вполне ожидаю нытья по поводу «нечестных и неуместных» способов ведения войны, призывов к переговорам и асимметричных ответов в виде мясных штурмов отдельно стоящих хуторов.

Поделом.))
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03.02.2024 20:13 Ответить
СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру и незаконно преследовать журналистов
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04.02.2024 02:39 Ответить
 
 