Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді - результат успішної атаки безпілотників СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Наші джерела повідомляють, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.

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Нагадаємо, що наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Атаки на російські НПЗ

29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.