Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді - результат успішної атаки безпілотників СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наші джерела повідомляють, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.
"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.
Нагадаємо, що наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.
Атаки на російські НПЗ
29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.
25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.
21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Якщо так продовжиться, або навіть стане сильніше, то мАцквє з часом буде боляче.
Не виключено, що через це і активізували зміни у вищому керівництві держави, включно з Залужним.
Занадто ефективно стали воювати. Нєдопустімо.
Никакой атаки БПЛА не было, тем более со стороны Украины. Это подлая клевета. А вот факт курения в неположенном месте - налицо. Как и факт вопиющего нарушения техники безопасности.
Подаем информацию правильно и достоверно.
никакого курения ху*ения
это удар Украины, и нужно это максимально подчеркивать
пусть срутся ******
они первые начали
даже у блатных кто первый начал, тот не прав
Краще би палили там, де не попало…
Им просто тупо было нечем заправлять технику
или может это на юге
Сподіваюсь, ви ж розумієте, що навіть українські гвинтокрили з блоками НУРС-ів - це скоріше "гомеопатичний" вплив на фронт. І виконуються значно більше "демонстраційний" вплив, причому в основному на українську піхоту ("літають, підтримують, не даються кацапській авіації працювати"), а не на кацапів. Бо що там пару десятків гвинтокрилів можуть зробити на фронті довжиною в 800 км?!?
если у обеих сторон будет соотношение ФПВ-квадрокоптеров пять на одного солдата противника, то живая сила будет уничтожаться глобально в глубине 5 км от фронта даже без участия артиллерии и минометов.
А к тому оно и идет.
И как воевать в таких условиях, господа Манштейн, Эйзенхауэр и Залужный?
Тож якщо "за 5км від фронту" не буде живої сили, то справу вирішить високоточна арта. І здогадайтесь, в кого вона якісніша та взагалі є в товарних кількостях.
кацапчикам такое и не снилось
Но любую подавленную артиллерией позицию должна занять пехота
Або перебіг морської компанії в Чорному морі 2023 році.
ЗСУ створило такі умови для окупантів, при яких відповідні "конструкції" (окупація територій або контроль акваторій) окупантів просто припинили існування, при цьому ЗСУ застосовувало далеко не сотні тисяч піхоти чи ядрьон-батони...
цілодобові фейєрверки і будете здихати , як скажені собаки 🤬
Чекай ракетних нальотів кацапів на житлову застройку.
------------------------------------------------------------
Зачем санкции Запада против нашего нефтегаза? Если Киев решил банально задизраптить производство и переработку.
Кремль же будет и дальше рассказывать про «гениальный тувинский ВПК .
Накануне перехода их войны в спецоперацию Зеленский демонстративно награждает ГУР за уничтоженный ракетный катер ЧМФ. Как я и писал , очевидно, что формат технологичных высокоточных ударов и диверсий по конкретным активам РФ в регионе и - всё больше - внутри «основной территории России» куда больше нравится Западу и самому Киеву.
Следующим этапом мы увидим самое страшное для Кремля - реально успешную «спецоперацию», только вот с другой стороны фронта. Практически не сомневаюсь, что Запад и Киев вполне успешно для себя продемонстрируют, как должна вестись любая «СВО»:
- уничтожение инфраструктуры энергетической и торговой
- высокоточные удары по наиболее важным и резонансным объектам противника для расшатывания морали
- уничтожение лидеров мнений и политиков.
Во всём этом, как показали последние 2 года, мастером был именно Буданов и ГУР.
С нашей же стороны я вполне ожидаю нытья по поводу «нечестных и неуместных» способов ведения войны, призывов к переговорам и асимметричных ответов в виде мясных штурмов отдельно стоящих хуторов.
Поделом.))
уничтожать инфраструктуруи незаконно преследовать журналистов