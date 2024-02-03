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Волгоград (7) НПЗ (52) СБУ (10070)

Пожежу на НПЗ у Волгограді "організували" безпілотники СБУ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогоднішня "бавовна" на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії у Волгограді - результат успішної атаки безпілотників СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Наші джерела повідомляють, що два безпілотники уразили установку первинної переробки нафти, без якої завод втратить значну частину виробничої потужності.

"СБУ продовжує системно знищувати інфраструктуру, яку Росія використовує для ведення війни в Україні. Б’ючи по нафтопереробних заводах, які працюють на російський військово-промисловий комплекс, ми не тільки перерізаємо логістику поставок пального для ворожої техніки, але й скорочуємо наповнення російського бюджету. "Бавовни" на російських НПЗ триватимуть", - повідомляє джерело.

Також читайте: Результат влучання БПЛА у військову частину поблизу російського Волгограду: "Воняет чем-то мерзким". ВIДЕО

Пожежа на НПЗ у Волгограді
Атака БПЛА на Волгоградський НПЗ

Нагадаємо, що наприкінці січня безпілотники СБУ атакували морський термінал в російському Усть-Лузі та нафтопереробний завод в Туапсе. За інформацією Reuters, ці атаки майже на третину скоротили російський експорт нафтопродуктів.

Атаки на російські НПЗ

29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнефть-ЯНОС" та викликав пожежу. Дрон знайшли поруч із установкою для гідрокрекінгу.

25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснефти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка. В результаті підприємство виявилося паралізованим. За словами джерел, швидко відновити виробництво воно не зможе: ремонт орієнтовно триватиме до кінця лютого - початку березня.

21 січня в Ленінградській області українські дрони вдарили по терміналу компанії "Новатек" у порту Усть-Луга, 19 січня - по нафтобазі "Роснефти" у місті Клинці Брянської області, 18 січня - по Петербурзькому нафтовому терміналу", - пише видання.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+49
Наконец то и рашка стала зоной СВО
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03.02.2024 12:47
+40
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03.02.2024 12:50
+34
Не наговаривайте на СБУ . Это кацапня сама себя бомбит.
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03.02.2024 12:48
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Наконец то и рашка стала зоной СВО
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03.02.2024 12:47 Відповісти
Та то ще квіточки.Були б в нас ракети,то ми б мордор розкатали давно
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03.02.2024 12:52 Відповісти
кацапчики тупенькие, не знали что в войне участвуют две стороны
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03.02.2024 15:05 Відповісти
Парашу треба бомбити ядером, щоб ці пєєдріли щезли з лиця землі
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03.02.2024 16:34 Відповісти
Це набагато краще, ніж гамселити по житловій забудові.
Якщо так продовжиться, або навіть стане сильніше, то мАцквє з часом буде боляче.
Не виключено, що через це і активізували зміни у вищому керівництві держави, включно з Залужним.
Занадто ефективно стали воювати. Нєдопустімо.
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03.02.2024 12:48 Відповісти
Не наговаривайте на СБУ . Это кацапня сама себя бомбит.
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03.02.2024 12:48 Відповісти
Вы абсолютно правы.
Никакой атаки БПЛА не было, тем более со стороны Украины. Это подлая клевета. А вот факт курения в неположенном месте - налицо. Как и факт вопиющего нарушения техники безопасности.
Подаем информацию правильно и достоверно.
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03.02.2024 12:59 Відповісти
не
никакого курения ху*ения
это удар Украины, и нужно это максимально подчеркивать
пусть срутся ******
они первые начали
даже у блатных кто первый начал, тот не прав
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04.02.2024 00:23 Відповісти
Україна повинна скликати термінове засідання ООН і звинуватити нацистський кацапський режим що вони хочуть позбавити невинних мирних росіян палива і спровокувати гуманітарну катастрофу.
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03.02.2024 12:59 Відповісти
і то терміново....
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03.02.2024 13:42 Відповісти
Пора уже решительно остановить в конец распоясавшихся воронежских сепаратистов,товарищи!
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03.02.2024 13:20 Відповісти
Та ні, ми підтримуємо прагнення до свободи ВорНР
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03.02.2024 13:33 Відповісти
Зона ураження від ударів українських БПЛА по території рашистської пітьми:

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03.02.2024 12:49 Відповісти
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03.02.2024 12:50 Відповісти
like it!
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03.02.2024 12:56 Відповісти
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03.02.2024 12:57 Відповісти
Кацапи палять цигарки де попало…
Краще би палили там, де не попало…
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03.02.2024 13:03 Відповісти
Да -- наробили ділов -- рашка в захваті
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03.02.2024 13:10 Відповісти
Спєциальная ваєнная апірация ідьот по плану😸
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03.02.2024 13:13 Відповісти
Лидер Зимбабве: - Голосуйте за меня, а то превратимся в рашку, они даже покурить где не попало не могут, - куда попало, там и "курят"
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03.02.2024 13:15 Відповісти
Під час другої світової війни німецька міць більш всього втратила не на полі бою, а саме через бомбові удари авіації союзників по військовій промисловісті та по нафтопереробним підприємствам Германії та Румунії. Нарешті і до нашого керівництва це стало доходити.
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03.02.2024 13:17 Відповісти
в марте 2022 одной из главных причин отступления кацапчиков в северной Украине было то, что приоритетной целью наших были бензовозы
Им просто тупо было нечем заправлять технику
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03.02.2024 15:11 Відповісти
Ага. Мало хто про це згадує. Саме це є причиною багатьох дивних явищ. Наприклад, це є відповіддю на питання "а звідкіля в ЗСУ так багато броні?!?". Та звідти ж - навесні 2022 року з-за нестачі соляри в кацапів ЗСУ отримало майже півтисячі танків. Цілих і неушкоджених. Різних БТР-ів та БМП - ще більше... В нас досі цілі бати воюють на трофейній, з 2022 року, техніці.
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03.02.2024 23:12 Відповісти
слышал и про экзотику - Панцыри, Солнцепеки.
или может это на юге
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04.02.2024 00:33 Відповісти
Все було. Але панциря та сонцепьоки - занадто неефективні в умовах "конвенційної" війни, коли на твій сонцепьок супротивник відповідає якщо не хаймарсами та ескалібурами, то дронами точно.

Сподіваюсь, ви ж розумієте, що навіть українські гвинтокрили з блоками НУРС-ів - це скоріше "гомеопатичний" вплив на фронт. І виконуються значно більше "демонстраційний" вплив, причому в основному на українську піхоту ("літають, підтримують, не даються кацапській авіації працювати"), а не на кацапів. Бо що там пару десятків гвинтокрилів можуть зробити на фронті довжиною в 800 км?!?
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04.02.2024 01:38 Відповісти
читал такое
если у обеих сторон будет соотношение ФПВ-квадрокоптеров пять на одного солдата противника, то живая сила будет уничтожаться глобально в глубине 5 км от фронта даже без участия артиллерии и минометов.
А к тому оно и идет.
И как воевать в таких условиях, господа Манштейн, Эйзенхауэр и Залужный?
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04.02.2024 01:58 Відповісти
Окрім власне дронів - є засоби РЕР та РЕБ (це є і в кацапів). А ще є супутникове спостереження (яке в кацапів епізодичне). А ще є полювання за дроноводами (а вони ж не пішки ходять, а на машинах) і справжня високоточна артилерія, яка стандартним 1 снарядом чи ракетою за 46 км чи 150 кілометрів влучає в 95% в круг діаметром 7 метрів (такого в кацапів теж немає).

Тож якщо "за 5км від фронту" не буде живої сили, то справу вирішить високоточна арта. І здогадайтесь, в кого вона якісніша та взагалі є в товарних кількостях.
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04.02.2024 19:37 Відповісти
согласен. Пушки и самоходки 155мм и M142 HIMARS творят чудеса
кацапчикам такое и не снилось
Но любую подавленную артиллерией позицию должна занять пехота
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04.02.2024 22:03 Відповісти
Це очевидно. І як це відбуватиметься, показав перебіг боїв літа-осені 2022 року.

Або перебіг морської компанії в Чорному морі 2023 році.

ЗСУ створило такі умови для окупантів, при яких відповідні "конструкції" (окупація територій або контроль акваторій) окупантів просто припинили існування, при цьому ЗСУ застосовувало далеко не сотні тисяч піхоти чи ядрьон-батони...
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04.02.2024 23:31 Відповісти
Звикайте , долбані кацапи до того , що і на вашій територіі будуть
цілодобові фейєрверки і будете здихати , як скажені собаки 🤬
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03.02.2024 13:30 Відповісти
Більше БПЛА хороших і різних.
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03.02.2024 13:53 Відповісти
А от що пишуть про удари БПЛА по НПЗ на пітьмі:

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03.02.2024 13:54 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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03.02.2024 14:13 Відповісти
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03.02.2024 14:14 Відповісти
Установка первинної переробки-це дуже гарно.
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03.02.2024 14:15 Відповісти
це просто санкціі з пекельного ада чі то адського пекла
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03.02.2024 14:37 Відповісти
Дуже змістовне спілкування у них хто робить відео
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03.02.2024 14:52 Відповісти
Ось це правильна стратегія ,без якісних нафтопродуктів літаки не піднімуться в повітря ,а значить незапустять ракети чи "КАБи" по Україні!
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03.02.2024 16:28 Відповісти
Красіво.
Чекай ракетних нальотів кацапів на житлову застройку.
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03.02.2024 17:39 Відповісти
І знову моя улюблена рубрика - ниття кацапських пропагандонів . 🙃
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Зачем санкции Запада против нашего нефтегаза? Если Киев решил банально задизраптить производство и переработку.
Кремль же будет и дальше рассказывать про «гениальный тувинский ВПК .
Накануне перехода их войны в спецоперацию Зеленский демонстративно награждает ГУР за уничтоженный ракетный катер ЧМФ. Как я и писал , очевидно, что формат технологичных высокоточных ударов и диверсий по конкретным активам РФ в регионе и - всё больше - внутри «основной территории России» куда больше нравится Западу и самому Киеву.
Следующим этапом мы увидим самое страшное для Кремля - реально успешную «спецоперацию», только вот с другой стороны фронта. Практически не сомневаюсь, что Запад и Киев вполне успешно для себя продемонстрируют, как должна вестись любая «СВО»:

- уничтожение инфраструктуры энергетической и торговой
- высокоточные удары по наиболее важным и резонансным объектам противника для расшатывания морали
- уничтожение лидеров мнений и политиков.

Во всём этом, как показали последние 2 года, мастером был именно Буданов и ГУР.

С нашей же стороны я вполне ожидаю нытья по поводу «нечестных и неуместных» способов ведения войны, призывов к переговорам и асимметричных ответов в виде мясных штурмов отдельно стоящих хуторов.

Поделом.))
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03.02.2024 20:13 Відповісти
СБУ продолжает системно уничтожать инфраструктуру и незаконно преследовать журналистов
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04.02.2024 02:39 Відповісти
 
 