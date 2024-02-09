КНДР "имеет законное право" уничтожить Южную Корею, - Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право" уничтожить Южную Корею. Он снова пригрозил соседу, исключив концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское центральное информационное агентство KCNA, сообщает Цензор.НЕТ.
Диктатор КНДР заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и намерены поглотить своего соседа.
Он подчеркнул, что КНДР "имеет законное право" уничтожить Южную Корею, угрожая соседу после начала года, когда он исключил концепцию мирного объединения по национальной политике своего государства.
Ким Чен Ын считает правильным назвать Южную Корею "основным врагом" и исходя из этого "ее можно атаковать и уничтожить в любое время", цитирует его слова KCNA.
Днем ранее KCNA сообщило, что парламент КНДР упразднил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, забив клин между соседями еще глубже. С начала года режим Кима развернул кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет и используя риторику угроз в адрес Сеула. Также в Пхеньяне устроили снос памятника, символизировавшего надежды на объединение.
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що скабєєвій та салавйовим з іншими арами і не снилось....
то і не прилетить найближчим часом...
НЕмає в цьому потреби....
навіть придністровськими рублями або абхазкіми купонами з північнокорейськими вонами....
тільки ПОБІЛЬШЕ.....
- Южнокорейские неонацисты захватили власть и угрожают нам НАТОй....
- И мы уничтожим Южную Корею, чтобы в объединённой Корее был мир....
П.С.
Вы прослушали короткое интервью Ына американскому Карлсону....
(єслі шо, кендюх і всі інші частини туші цього жирного кнура великою мірою складається зі швейцарського сиру)
Відповідно до затвердженого оборонного бюджету уряд схвалив витрати у розмірі 55,9 млрд доларів США на 2024 фінансовий рік, який має розпочатися з 1 квітня.
Також поруч потужна Японія, яка, мабуть, скористалася би нагодою допомогти Південній Кореї.
Китайський поводир
Скаженних псів...
Просів... собака...
Тепер Табаки...
Ті, що біля тигра...
Ідуть в розход...
Як мішені для тиру...
а пыня реально ********)))даже проженный говноед карлсон окуел)очень хорошее интервью получилось.очень...для Украины)
... Ніцше говорив: " Слабкість - привід для насилля"!...
Як тільки Штати " спіткнулися" ( " Шерхан промахнувся!..."), так зразу і полізло г...но з під землі!...
... До речі, наше теж!..
P.S. Цікаво, МЗС комуністичного китаю назве це все "корейською кризою"?
далі буде...
P.S. І навчіться спілкуватися з незнайомими людьми.
https://www.ft.com/content/444a637b-9712-475b-8c14-9b147f4ff244
Грайтесь далі...
У 2022му південні корейці (особливо молодь) ясно сказали, що їм ці паразити в буй не торохтіли.
Доволі того, що 40 років тому Німеччина об'єдналась. Чи забули комсололку Меркель?
Чудовий же приклад.
)(уйло- ніякої різниці!
Тогда было самое жаркое время лета и самый жаркий среди дня полдень. Уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на все это, не пообедав, конкретно ознакомился с положением строительства.
Уважаемый Генеральный секретарь, который долгое время любовался панорамой открытого аквапарка, сказал, что когда будет завершено строительство и уготовлено современное водное аттракционное оборудование, то здесь будет замечательно, здорово.
Долго стоя под палящими лучами солнца, одежды уважаемого Генерального секретаря постепенно стали мокрыми из-за пота, а он с широкой улыбкой на лице очень радовался возможности дарить народу аквапарк.
Уважаемый Генеральный секретарь сказал руководящим работникам, что здесь будет открыто море народа и школьников - посетителей аквапарка, также тепло отметил, что если представить себе те дни, то в душе становится радостно.
В самое жаркое время лета все находят тень, направляются на морские пляжи и бассейны, а уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на самый зной, приложил все усилия для счастья народа.
.http://kcna.kp/ru/article/q/11702ea856ca23e448011e69a736498b.kcmsf