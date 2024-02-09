КНДР "имеет законное право" уничтожить Южную Корею, - Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что "имеет законное право" уничтожить Южную Корею. Он снова пригрозил соседу, исключив концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское центральное информационное агентство KCNA, сообщает Цензор.НЕТ.

Диктатор КНДР заявил, что "марионетки" Южной Кореи отвергли усилия Пхеньяна по сотрудничеству и намерены поглотить своего соседа.

Он подчеркнул, что КНДР "имеет законное право" уничтожить Южную Корею, угрожая соседу после начала года, когда он исключил концепцию мирного объединения по национальной политике своего государства.

Ким Чен Ын считает правильным назвать Южную Корею "основным врагом" и исходя из этого "ее можно атаковать и уничтожить в любое время", цитирует его слова KCNA.

Днем ранее KCNA сообщило, что парламент КНДР упразднил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, забив клин между соседями еще глубже. С начала года режим Кима развернул кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет и используя риторику угроз в адрес Сеула. Также в Пхеньяне устроили снос памятника, символизировавшего надежды на объединение.

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