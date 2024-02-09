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КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, - Кім Чен Ин

чен,кім,ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею. Він знову пригрозив сусіду, виключивши концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор КНДР заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Він наголосив, що КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво мобільних пускових установок для балістичних ракет. ФОТО

Кім Чен Ин вважає правильним назвати Південну Корею "основним ворогом" і виходячи з цього "її можна атакувати та знищити в будь-який час", цитує його слова KCNA.

Днем раніше KCNA повідомило, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. З початку року режим Кіма розгорнув кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет та використовуючи риторику погроз на адресу Сеула. Також у Пхеньяні влаштували знесення пам'ятника, який символізував надії на об’єднання.

Читайте також: У Сеулі відбулися військові навчання, які імітували напад Північної Кореї

Автор: 

КНДР (1215) Південна Корея (456) Кім Чен Ин (170)


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Топ коментарі
+39
І взагалі, Південну Корею придумали поляки, а Північну - сталін, тому по історії все сходиться, кім має рацію
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09.02.2024 12:27
+34
Кому не дашь умереть, тот тебе потом не даст жить. Народная мудрость. Южная Корея не дает северной сдохнуть с голоду уже много десятилетий
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09.02.2024 12:28
+32
Малиш образився, що до нього Карлсон не прилетів
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09.02.2024 12:26
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Малиш образився, що до нього Карлсон не прилетів
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09.02.2024 12:26 Відповісти
Карлсон сказав, що він від ***** рік відходитиме, то і не прилетить найближчим часом...
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09.02.2024 12:28 Відповісти
Карлсон сказав, що він від ***** рік відходитиме, і що стільки "рубликів зрубав" за раз,

що скабєєвій та салавйовим з іншими арами і не снилось....

то і не прилетить найближчим часом...

НЕмає в цьому потреби....
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09.02.2024 12:59 Відповісти
Не рубликів, йому точно не рубликами платили...
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09.02.2024 13:10 Відповісти
різні депард`є, сегали, сноудени з карлсонами та інші адепти руZZкого міра беруть чим хочеш...

навіть придністровськими рублями або абхазкіми купонами з північнокорейськими вонами....

тільки ПОБІЛЬШЕ.....
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09.02.2024 13:47 Відповісти
І взагалі, Південну Корею придумали поляки, а Північну - сталін, тому по історії все сходиться, кім має рацію
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09.02.2024 12:27 Відповісти
і рацію, і ядерну зброю...
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09.02.2024 12:43 Відповісти
- Так не было Южной Кореи! Там просто их территория, расположенная на окраине Юга...
- Южнокорейские неонацисты захватили власть и угрожают нам НАТОй....
- И мы уничтожим Южную Корею, чтобы в объединённой Корее был мир....
П.С.
Вы прослушали короткое интервью Ына американскому Карлсону....
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09.02.2024 12:44 Відповісти
Там все ще глибше. Південним корейцям навіть мову придумали у американському Генштабі. Ще в ті часи, коли в австрійському придумували українську.
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09.02.2024 13:49 Відповісти
😁🤣👍
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09.02.2024 16:35 Відповісти
Ще один ... Дон
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09.02.2024 12:28 Відповісти
в Чурки дона немає стільки баранів....в цього хом`яка є приблизно 25 млн рабів біомаси... в ПОВНОМУ розпорядженні....
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09.02.2024 13:01 Відповісти
Кому не дашь умереть, тот тебе потом не даст жить. Народная мудрость. Южная Корея не дает северной сдохнуть с голоду уже много десятилетий
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09.02.2024 12:28 Відповісти
Ніколи таке не чув. Треба запам'ятати!
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09.02.2024 15:44 Відповісти
это значит пациенты потом не дадут жить врачам, которые их спасли? ерунда
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10.02.2024 01:10 Відповісти
хто йому пише ці методички? хоча я здогадуюсь хто...
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09.02.2024 12:29 Відповісти
Невже безугла?
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09.02.2024 12:33 Відповісти
мєндель з арахаміями допомагають...
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09.02.2024 13:02 Відповісти
Ой, я б на місці Сеулу тричі подумав би про об'єднання з цими канібалами... Нехай поки що бздить в ефір пончик, всі давно звикли. Ось ху-ло весь світ лякає два роки...
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09.02.2024 12:29 Відповісти
?
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09.02.2024 12:29 Відповісти
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09.02.2024 12:30 Відповісти
Як воно не трiсне...
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09.02.2024 13:05 Відповісти
Навіть не самий товстий з них, бо є ще бульбофюрер
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09.02.2024 13:13 Відповісти
Як так складаються молекули, що виходять такі як оця товстожопа гнида та *****?
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09.02.2024 12:31 Відповісти
Так: "Емменталь" і "Чикаго Буллз" не звинувачувати.

(єслі шо, кендюх і всі інші частини туші цього жирного кнура великою мірою складається зі швейцарського сиру)
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09.02.2024 12:37 Відповісти
Еще один друг Трампа вызез из под земли видя как у США яйца отсохли и х**** обвис
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09.02.2024 12:31 Відповісти
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09.02.2024 12:42 Відповісти
....братва....
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09.02.2024 13:04 Відповісти
Трамп пугает Пончика размером своего члена
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09.02.2024 19:25 Відповісти
Еще 10 лет толерантности западного мира и в армии будет женщин больше чем мужчин, Запад превращается в терпил и мировая гопота єто чувствует.
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09.02.2024 12:32 Відповісти
Взагалі незрозуміло, що Захід може запропонувати у випадку нападу Північної Кореї на Південну. А якщо там щось почнеться то одразу і Китай на Тайвань полізе, і на Близькому Сході буде весело. А вірогідність такого нападу дуже серйозна з огляду на імпотентність Заходу в україно-російській війні.
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09.02.2024 12:49 Відповісти
Якщо буде трамп, то нічого, а якщо нормальний през. То закидають ракетами **********, і Пів. Корея зачісте і все!!!
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09.02.2024 12:55 Відповісти
Як що? Дуже, дуже...велику стурбованість.
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09.02.2024 12:56 Відповісти
достатньо нащадкам славетних самураїв, частково оголити катану, панда обісреться миттєво.

Відповідно до затвердженого оборонного бюджету уряд схвалив витрати у розмірі 55,9 млрд доларів США на 2024 фінансовий рік, який має розпочатися з 1 квітня.
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09.02.2024 13:27 Відповісти
У Південної Кореї потужна економіка та ************ зброя. Населення удвічі більше, ніж в кндр.

Також поруч потужна Японія, яка, мабуть, скористалася би нагодою допомогти Південній Кореї.
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09.02.2024 15:46 Відповісти
Сі...
Китайський поводир
Скаженних псів...
Просів... собака...

Тепер Табаки...
Ті, що біля тигра...

Ідуть в розход...
Як мішені для тиру...
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09.02.2024 12:36 Відповісти
Почни з расії... принаймі безпечнійше!
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09.02.2024 12:36 Відповісти
Еще одна ошибка природы.
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09.02.2024 12:37 Відповісти
считаю ким просто роль играет,поугрожает немного ядегкой и сбросят условно с самолета жрачку с америки и колу и до след.обострения)))
а пыня реально ********)))даже проженный говноед карлсон окуел)очень хорошее интервью получилось.очень...для Украины)
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09.02.2024 12:40 Відповісти
Він так завжди робить.
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09.02.2024 13:15 Відповісти
Вся срань " взбодрілася" відразу, по всій Землі!...
... Ніцше говорив: " Слабкість - привід для насилля"!...
Як тільки Штати " спіткнулися" ( " Шерхан промахнувся!..."), так зразу і полізло г...но з під землі!...
... До речі, наше теж!..
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09.02.2024 12:38 Відповісти
Сумно, що американці спіткнулись добровільно.
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09.02.2024 12:47 Відповісти
Ну, українців наше гнуснаве щастя теж ніхто обирати не заставляв...
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09.02.2024 12:51 Відповісти
Хто ще не обісцяв "світового жандарма" США? Ставай в чергу.
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09.02.2024 12:40 Відповісти
Я. Приєднуюсь. Думаю, черга велика.
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09.02.2024 12:45 Відповісти
Сумно, але факт.

P.S. Цікаво, МЗС комуністичного китаю назве це все "корейською кризою"?
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09.02.2024 12:45 Відповісти
Обязательно!! Где южная корея подло напала на южную корею, а северная выступает в роли гаранта безопасности и миротворца, а китай предоставляет площадку для заключения мира между оккупированным суелом и пхеньяном.
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09.02.2024 13:17 Відповісти
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09.02.2024 16:41 Відповісти
и нахрена им помогают продовольствием
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09.02.2024 12:43 Відповісти
ну ось і догрався цивілізований світ в демократію і толерантність
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09.02.2024 12:45 Відповісти
ну що є, лєвакі соціалісти, послідовники кіссінджера, догралися в популізм і пацифізм.
далі буде...
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09.02.2024 12:47 Відповісти
Історично Північна Корея це як наше днр...
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09.02.2024 12:49 Відповісти
Китай не дозволить
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09.02.2024 12:50 Відповісти
До речі, з демографією у Південній Кореї такий ахтунг, що навіть без жирного кнура і його потенційного нападу ця країна ризикує зникнути за 50..100 років.
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09.02.2024 12:50 Відповісти
Ты больной или просто нагло вреш,а скоре всего просто рос,ублюдок. Сев.корея 25 млн. и южной 52 млн.,в два раза больше северной.
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09.02.2024 13:39 Відповісти
А тепер зайдіть на будь-який сайт КореяСтат і подивіться, який зараз коефіцієнт народжуваності там на одну жінку. Заодно перевірте кількість суїцидів на тисячу населення.

P.S. І навчіться спілкуватися з незнайомими людьми.
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09.02.2024 13:57 Відповісти
І почитайте (якщо вмієте), перед тим, як називати когось "ублюдком":

https://www.ft.com/content/444a637b-9712-475b-8c14-9b147f4ff244
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09.02.2024 14:02 Відповісти
Ну що,панове демократи всього світу,догралися?
Грайтесь далі...
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09.02.2024 12:52 Відповісти
що, знову рис закінчився? зазвичай, пупс починає гнати біса під час загострення продуктових криз
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09.02.2024 12:54 Відповісти
Зазвичай так...але на Кіма посипались гроші ,такі як він навіть уявити не міг...)(уйло щедро заплатив за снаряди та ракєти,які лежали без діла на складах.. і не тільки за це, за розробку та вдосконалення ядерних ракєт
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09.02.2024 13:03 Відповісти
Пуйлу конче треба нове воєнне полумʼя. Південна корея нам допомагає. Тож панда та недопалок мають спільні цілі.
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09.02.2024 13:00 Відповісти
Во *** намалювався, чучхє йому у срацю
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09.02.2024 13:01 Відповісти
Це зміїне гніздо треба було стерти з лиця землі, а не підгодовувати.
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09.02.2024 13:03 Відповісти
так звані "переваги демократії" ...гуманізм..
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09.02.2024 13:05 Відповісти
І куди подітися мільйони дебілів, що там наплодились за 70 років?
У 2022му південні корейці (особливо молодь) ясно сказали, що їм ці паразити в буй не торохтіли.
Доволі того, що 40 років тому Німеччина об'єдналась. Чи забули комсололку Меркель?
Чудовий же приклад.
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09.02.2024 13:09 Відповісти
Але працює це "законне право" лише північніше 38ї паралелі, бо південніше та й у всьому Світі на це "право" кладуть прутня ширшого за пику Кіма.
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09.02.2024 13:04 Відповісти
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09.02.2024 13:08 Відповісти
Ти ба, який бобік...
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09.02.2024 13:10 Відповісти
Смотрите и учитесь и делайте выводы когда то США И СРСР " устали" от войны в Корее еханное ООН САДОМИТОВ ЛЕСБИЯНОК И ПИЛЕРАСТОВ предложило мир по 38 Параллели ,что привело к разделу одного народа и страны на два государства противоречия надо сказать что там огромную роль играет Китай КНДР это этакая зона запркделья в которой рулят китаешки надо сказать что Южна Корея до середины 80 годов катилась к тому чтобы также стать диктатурой власть в Южной Корее принадлежала кланам во главе стоял коррупционер президент страна шла к диктатуре пока не случилась трагедия попытка власти с помощью солдат КНДР провести акцию террора на территории Южной Кореи обернулась захват общежития с девушками вуза и смертей публичных моментов пока все договорняк. Южной Кореи и КНДР не стал гласным движущей силой в Южной Корее были студенты которых отлавливал тайная спецслужба по указанию правящей верхушки людей без обвинений кидали в тюрьмы объявляли агентами севера и так далее поэтому после демократических выборов южная Корея стала отправлять президентов в тюрьмы на 20 лет за коррупцию корейцы южной Кореи ценят демократию которую чуть не потеряли а КНДР идёт в бездну покорно и молча позваляя кучке дегенератов оставаться при власти накручивая себя что им завидует весь мир и кругом одни враги так живёт Рашка и Иран и да Украине данайцы из США Евросоюза и ООН предлагают свой вариант 38 Параллели этакого Троянского коня...
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09.02.2024 13:15 Відповісти
Чого й треба було чекати. Усілякі пончики, *****, та інші вишкребки протестували війною в Україні Захід, побачили його сцикливість і беззубість і почали нахабніти.
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09.02.2024 13:27 Відповісти
Сподіваюся, ця заява зроблена для того, щоб потім аргументовано відмовити х...лу в постачанні зброї/***********.
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09.02.2024 13:37 Відповісти
Якщо Південна Корея , дивлячись на українську епопею зробить правильні висновки, то скоро на чергових маневрах з пончиком трапиться нещасний випадок. Давить таких треба ,поки маленькі.
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09.02.2024 13:39 Відповісти
Шо північнокорейське )(уйло, що кацапське
)(уйло- ніякої різниці!
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09.02.2024 13:52 Відповісти
ще одна лялька гумова заявляє про свої законні права...
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09.02.2024 14:25 Відповісти
світ має законно право знищити північну корею, росію, іран та інших у родів які мутять безпеку в світі.
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09.02.2024 14:26 Відповісти
Тим часом КНР бере Антарктиду у кільце відкривши там вже свою п'яту базу .
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09.02.2024 14:28 Відповісти
Зоряний час уйобків.
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09.02.2024 14:37 Відповісти
Не знаю, як там Південна Корея поряд з божевільним себе почує, але ж прилітає не їм , а нам. По нам летять ракети сонцесяйного чучхе. І ми не знаємо, скільки це ще буде тривати та яку кількість ***** закупило.
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09.02.2024 15:02 Відповісти
Не розумію південь.Чого ви чекаєте?Щоб ця мавпа створила декілька ядерних бомб і скинула на вас?Влупіть зараз доки у вас є час і можливість знищити цю ракову пухлину.
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09.02.2024 17:32 Відповісти
они надеются что все оружие путину для нас отдадут((
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10.02.2024 01:13 Відповісти
Однажды в августе 102 года чучхе (2013) уважаемый товарищ Ким Чен Ын посетил стройку Мунсуского аквапарка.
Тогда было самое жаркое время лета и самый жаркий среди дня полдень. Уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на все это, не пообедав, конкретно ознакомился с положением строительства.
Уважаемый Генеральный секретарь, который долгое время любовался панорамой открытого аквапарка, сказал, что когда будет завершено строительство и уготовлено современное водное аттракционное оборудование, то здесь будет замечательно, здорово.
Долго стоя под палящими лучами солнца, одежды уважаемого Генерального секретаря постепенно стали мокрыми из-за пота, а он с широкой улыбкой на лице очень радовался возможности дарить народу аквапарк.
Уважаемый Генеральный секретарь сказал руководящим работникам, что здесь будет открыто море народа и школьников - посетителей аквапарка, также тепло отметил, что если представить себе те дни, то в душе становится радостно.
В самое жаркое время лета все находят тень, направляются на морские пляжи и бассейны, а уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на самый зной, приложил все усилия для счастья народа.

.http://kcna.kp/ru/article/q/11702ea856ca23e448011e69a736498b.kcmsf
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09.02.2024 18:24 Відповісти
уже пытались 70 лет назад.результат и сегодня виден.
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09.02.2024 18:53 Відповісти
 
 