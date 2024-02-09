КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, - Кім Чен Ин

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею. Він знову пригрозив сусіду, виключивши концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.

Диктатор КНДР заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.

Він наголосив, що КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.

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Кім Чен Ин вважає правильним назвати Південну Корею "основним ворогом" і виходячи з цього "її можна атакувати та знищити в будь-який час", цитує його слова KCNA.

Днем раніше KCNA повідомило, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. З початку року режим Кіма розгорнув кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет та використовуючи риторику погроз на адресу Сеула. Також у Пхеньяні влаштували знесення пам'ятника, який символізував надії на об’єднання.

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