КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, - Кім Чен Ин
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що "має законне право" знищити Південну Корею. Він знову пригрозив сусіду, виключивши концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на корейське центральне інформаційне агентство KCNA, передає Цензор.НЕТ.
Диктатор КНДР заявив, що "маріонетки" Південної Кореї відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.
Він наголосив, що КНДР "має законне право" знищити Південну Корею, погрожуючи сусіду після початку року, коли він виключив концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави.
Кім Чен Ин вважає правильним назвати Південну Корею "основним ворогом" і виходячи з цього "її можна атакувати та знищити в будь-який час", цитує його слова KCNA.
Днем раніше KCNA повідомило, що парламент КНДР скасував закони про економічну співпрацю з Південною Кореєю, вбивши клин між сусідами ще глибше. З початку року режим Кіма розгорнув кампанію тиску на Південну Корею, провівши випробування крилатих ракет та використовуючи риторику погроз на адресу Сеула. Також у Пхеньяні влаштували знесення пам'ятника, який символізував надії на об’єднання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що скабєєвій та салавйовим з іншими арами і не снилось....
то і не прилетить найближчим часом...
НЕмає в цьому потреби....
навіть придністровськими рублями або абхазкіми купонами з північнокорейськими вонами....
тільки ПОБІЛЬШЕ.....
- Южнокорейские неонацисты захватили власть и угрожают нам НАТОй....
- И мы уничтожим Южную Корею, чтобы в объединённой Корее был мир....
П.С.
Вы прослушали короткое интервью Ына американскому Карлсону....
(єслі шо, кендюх і всі інші частини туші цього жирного кнура великою мірою складається зі швейцарського сиру)
Відповідно до затвердженого оборонного бюджету уряд схвалив витрати у розмірі 55,9 млрд доларів США на 2024 фінансовий рік, який має розпочатися з 1 квітня.
Також поруч потужна Японія, яка, мабуть, скористалася би нагодою допомогти Південній Кореї.
Китайський поводир
Скаженних псів...
Просів... собака...
Тепер Табаки...
Ті, що біля тигра...
Ідуть в розход...
Як мішені для тиру...
а пыня реально ********)))даже проженный говноед карлсон окуел)очень хорошее интервью получилось.очень...для Украины)
... Ніцше говорив: " Слабкість - привід для насилля"!...
Як тільки Штати " спіткнулися" ( " Шерхан промахнувся!..."), так зразу і полізло г...но з під землі!...
... До речі, наше теж!..
P.S. Цікаво, МЗС комуністичного китаю назве це все "корейською кризою"?
далі буде...
P.S. І навчіться спілкуватися з незнайомими людьми.
https://www.ft.com/content/444a637b-9712-475b-8c14-9b147f4ff244
Грайтесь далі...
У 2022му південні корейці (особливо молодь) ясно сказали, що їм ці паразити в буй не торохтіли.
Доволі того, що 40 років тому Німеччина об'єдналась. Чи забули комсололку Меркель?
Чудовий же приклад.
)(уйло- ніякої різниці!
Тогда было самое жаркое время лета и самый жаркий среди дня полдень. Уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на все это, не пообедав, конкретно ознакомился с положением строительства.
Уважаемый Генеральный секретарь, который долгое время любовался панорамой открытого аквапарка, сказал, что когда будет завершено строительство и уготовлено современное водное аттракционное оборудование, то здесь будет замечательно, здорово.
Долго стоя под палящими лучами солнца, одежды уважаемого Генерального секретаря постепенно стали мокрыми из-за пота, а он с широкой улыбкой на лице очень радовался возможности дарить народу аквапарк.
Уважаемый Генеральный секретарь сказал руководящим работникам, что здесь будет открыто море народа и школьников - посетителей аквапарка, также тепло отметил, что если представить себе те дни, то в душе становится радостно.
В самое жаркое время лета все находят тень, направляются на морские пляжи и бассейны, а уважаемый Генеральный секретарь, несмотря на самый зной, приложил все усилия для счастья народа.
.http://kcna.kp/ru/article/q/11702ea856ca23e448011e69a736498b.kcmsf