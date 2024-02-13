Европа больше не может рассчитывать на "зонтик безопасности" США, - Financial Times
Опасения Европы по поводу изоляции Америки при возможном втором президентстве Дональда Трампа становятся реальностью. Трамп еще не утвердил свою кандидатуру от республиканцев для участия в нынешней гонке за Белый дом, а до президентских выборов еще много месяцев, но он уже работает над тем, чтобы подорвать НАТО и безопасность ближайших союзников Вашингтона.
Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Издание напоминает, что ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Североатлантического союза не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.
Своим нападением на Украину Россия начала наиболее разрушительную войну на европейской земле с 1945 года. Она представляет наибольшую угрозу безопасности Североатлантического союза за последние десятилетия.
Если Трамп не вступает в сговор с президентом России Владимиром Путиным, он, несомненно, служит его интересам, пишет FT.
Обещание НАТО о взаимной обороне основывается на уверенности в том, что она будет соблюдена больше, чем любое юридическое обязательство. Трамп разрушил эту уверенность. Даже удвоение европейских военных расходов завтра не возобновит ее. К сожалению, все больше законодателей-республиканцев согласны с Трампом относительно ограниченной ценности Альянсов. Это должно вызывать беспокойство у всех союзников Америки по всему миру.
Единственное, что вызывает восхищение в послании Трампа – это его ясность. Это четкий сигнал европейцам, что они должны начать готовиться к защите безопасности своего континента без участия США, отмечает издание.
"На самом деле тревога уже давно звучит. После полномасштабного вторжения России в Украину европейские правительства взяли на себя кое-где значительные обязательства увеличить расходы на оборону и пополнить истощенные запасы вооружений", - пишут журналисты.
Хотя это и обнадеживает, в большинстве стран существуют сомнения в том, как эти увеличения будут поддерживаться в долгосрочной перспективе. Во многих столицах все еще отрицают масштабы инвестиций, необходимых для развития технологий, наращивание оборонных промышленных мощностей и расширение своих вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.
"ЕС также должен играть более активную роль в продвижении совместных разработок и закупок систем вооружений наряду с другими совместными проектами, возможно, под эгидой европейского комиссара по вопросам обороны. Европейцы должны начать думать о немыслимом: как планировать войну без Америки", - отмечает Financial Times.
Великобритания и другие страны-члены НАТО, не являющиеся членами ЕС, должны быть тесно вовлечены в этот процесс. Это работа на десятилетие. Но европейцы должны продемонстрировать целеустремленность и решительность уже сейчас, чтобы послать сигнал в Кремль.
Как отмечает FT, начать нужно с вооружения Украины. Пока результаты работы Европы разочаровывают, вопреки всем усилиям Германии и, в частности, Европейской комиссии. Правительства слишком медленно подписывают контракты и слишком робко субсидируют расширение производственных мощностей, особенно для артиллерийских боеприпасов.
Они должны сделать то же самое по поводу противовоздушной обороны и беспилотников, а также поделиться технологиями радиоэлектронной борьбы с украинскими войсками.
"Возможно, такие амбиции склонят Трампа на сторону НАТО, если он снова станет президентом. Но европейцы не могут на это рассчитывать. Они должны готовиться к новому миру, где они сами будут заботиться о собственной безопасности", - добавляет FT.
Пожалуйста, подождите...
я від нього чув формулу що він хоче її закінчити за 24 години
я думаю, якби із сторони України був не єрмак а хтось з патріотів, то і формула звучатиме інакше
Трамп об'єктивно бачить що українці обрали коміка під час війни - які він з цього має зробити висновки ?
я гадаю, що в суді вас так само запитають?
1. З чого ви взяли, що в тому реченні натяк на американського громадянина?
2. З чого ви взяли, що в тому реченні натяк саме на Трампа?
але Руді Джуліані, який знищив мафію в Ню-Йорку, не пішов би до "коміка" в правники - репутація не дозволила б
може єрмак якусь мафію знищив, га ?
Тільки за це ***** може навіть піти на тимчасовий договорняк по Україні.
Знаючи, що згодом візьме собі у багато разів більше.
Спецоперації йому вдаються на ура.
Стаття на РІА за 26.02.2022 тому підтвердження.
Уявляєте, в якій вони зараз люті.
Коли замість РІА-дійсності - потоплена мосва, збиті "Кинджали", А-50 та ІЛ-22, попалені С-400, дрони по нафтобазам, статті про зечьі арміі у провідних виданнях світу та випизжування з Херсону та від Києва.
От я тепер відіграюсь на знайомих з Європи. Так приємно буде говорити "я ж вам казав, довбні". А вони очі опускають "ну хто ж знав...". А я такий "я казав, а ви не слухали, оболтуси!". Ооооо, такий кайф.....
Вони ж не тупі.
Спочатку показово розправляться з Україною.
Потім зберуть залишки ждунів з нових суб'єктов і... кинуть на країни Балтії.
Вони ж не дурні, кістками своїх єдинокровних прокладати дорогу, коли для цього є безкоштовні та шкідливі для росії хохли. До того ж це так приємно - бачити, як вбивають один одного колишні друзі.
Це буде називатись "наказаніє за грєх прєдатєльства братского народа".
Впевнений, там тисячі (чи й десятки тисяч) "граждан ЄС" сплять і бачать, як йухло перетнуло кордон танками і "і наканєц разрєшіл нам нєізучать етот нєнавісний язик!!!11"
P.S. Коментатор не бажав нікому смерті. Він лише сказав, що зараз конче потрібне відкриття другого фронту.
Иначе окно возможностей скорее всего закроется.
Пока на словах "Украину хочет сдать", а если не станет президентом?
Что тогда?
А кто провоцировал?
прекратил полеты бомбардировщиков над територрией Украины
вывел флот из Черного моря
разрешил достроить СП2
заявил "если вторжение будет небольшое, то мы ничего делать не будем"
закрыл посольство и вывел его в Польшу
"зная про вторжение", имея от республиканцев лендлиз в Сенате в январе 2022 - не приняли, и не помогли до начала вторжения
Это сдача, или еще нет?
сподіваймося, шо американці не повторять свій попередній експеримент з Трумпом і відчайдушню дурість вкраїнчиків, наш Вирок-2019
Поки Х-ло не рипалось... парасолька була...
А коли почалося то і невпевненність виникла..
Коротше світ - дерьмо, важлива тільки сила... Сподіватись реально можно тільки на себе
Do not look up!
3 світова розгоряється, бо аппетіти у Путлера і рузьких тільки зростатимуть...
Це все що треба знати про велику колись - країну .
Ми також донесемо до інших, на кшталт лідера Китаю Сі, не випробовувати нас.
Лідер більшості в Сенаті США