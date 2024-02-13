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Европа (1618) НАТО (8642) США (24862) Евросоюз (16688) Трамп (4009)

Европа больше не может рассчитывать на "зонтик безопасности" США, - Financial Times

єс,євросоюз

Опасения Европы по поводу изоляции Америки при возможном втором президентстве Дональда Трампа становятся реальностью. Трамп еще не утвердил свою кандидатуру от республиканцев для участия в нынешней гонке за Белый дом, а до президентских выборов еще много месяцев, но он уже работает над тем, чтобы подорвать НАТО и безопасность ближайших союзников Вашингтона.

Об этом пишет издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание напоминает, что ранее Трамп заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что ей вздумается", если члены Североатлантического союза не смогут достичь целевого показателя расходов на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта.

Своим нападением на Украину Россия начала наиболее разрушительную войну на европейской земле с 1945 года. Она представляет наибольшую угрозу безопасности Североатлантического союза за последние десятилетия.

Если Трамп не вступает в сговор с президентом России Владимиром Путиным, он, несомненно, служит его интересам, пишет FT.

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Обещание НАТО о взаимной обороне основывается на уверенности в том, что она будет соблюдена больше, чем любое юридическое обязательство. Трамп разрушил эту уверенность. Даже удвоение европейских военных расходов завтра не возобновит ее. К сожалению, все больше законодателей-республиканцев согласны с Трампом относительно ограниченной ценности Альянсов. Это должно вызывать беспокойство у всех союзников Америки по всему миру.

Единственное, что вызывает восхищение в послании Трампа – это его ясность. Это четкий сигнал европейцам, что они должны начать готовиться к защите безопасности своего континента без участия США, отмечает издание.

"На самом деле тревога уже давно звучит. После полномасштабного вторжения России в Украину европейские правительства взяли на себя кое-где значительные обязательства увеличить расходы на оборону и пополнить истощенные запасы вооружений", - пишут журналисты.

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Хотя это и обнадеживает, в большинстве стран существуют сомнения в том, как эти увеличения будут поддерживаться в долгосрочной перспективе. Во многих столицах все еще отрицают масштабы инвестиций, необходимых для развития технологий, наращивание оборонных промышленных мощностей и расширение своих вооруженных сил для сдерживания российской агрессии.

"ЕС также должен играть более активную роль в продвижении совместных разработок и закупок систем вооружений наряду с другими совместными проектами, возможно, под эгидой европейского комиссара по вопросам обороны. Европейцы должны начать думать о немыслимом: как планировать войну без Америки", - отмечает Financial Times.

Великобритания и другие страны-члены НАТО, не являющиеся членами ЕС, должны быть тесно вовлечены в этот процесс. Это работа на десятилетие. Но европейцы должны продемонстрировать целеустремленность и решительность уже сейчас, чтобы послать сигнал в Кремль.

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Как отмечает FT, начать нужно с вооружения Украины. Пока результаты работы Европы разочаровывают, вопреки всем усилиям Германии и, в частности, Европейской комиссии. Правительства слишком медленно подписывают контракты и слишком робко субсидируют расширение производственных мощностей, особенно для артиллерийских боеприпасов.

Они должны сделать то же самое по поводу противовоздушной обороны и беспилотников, а также поделиться технологиями радиоэлектронной борьбы с украинскими войсками.

"Возможно, такие амбиции склонят Трампа на сторону НАТО, если он снова станет президентом. Но европейцы не могут на это рассчитывать. Они должны готовиться к новому миру, где они сами будут заботиться о собственной безопасности", - добавляет FT.

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Топ комментарии
+14
***** дебіл. Був би розумний - взагалі б не поперся в Україну, а відразу атакував би НАТО. І поки жирні пінгвіни в шоці б бігали по різним ООН і радилися про 5 поравку, захавав би собі Балтію. Заходу пощастило, що Україна йому поперек горла встала, і що українці, ледве не єдиний народ, хто має яйця, щоб протистояти оскаженілій бєнзоколонці. А от нам - не пощастило.
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13.02.2024 15:05
+8
Вони також схавали літак президента Качинського разом з владною верхівкою, !
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13.02.2024 15:11
+6
Весь світ кинувся читати 5ту статтю статута НАТО до кінця. Yay!

От я тепер відіграюсь на знайомих з Європи. Так приємно буде говорити "я ж вам казав, довбні". А вони очі опускають "ну хто ж знав...". А я такий "я казав, а ви не слухали, оболтуси!". Ооооо, такий кайф.....
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13.02.2024 14:46
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Правила форума Совет форумчан
цікаво, цей процесс викидання теж буде проходити нескінченну процедуру затвердження в нескінченній кількості владних інститутів і, врешті-решт, залежитеме від настроїв якоїсь окремої людини, яку проспонсорували москалі?
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13.02.2024 15:03 Ответить
А Українських громадян значить можна вбивати???? Ти там часом не о*уїв!!!
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13.02.2024 15:10 Ответить
хіба Трамп закликає до продовження війни ?
я від нього чув формулу що він хоче її закінчити за 24 години
я думаю, якби із сторони України був не єрмак а хтось з патріотів, то і формула звучатиме інакше
Трамп об'єктивно бачить що українці обрали коміка під час війни - які він з цього має зробити висновки ?
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13.02.2024 15:45 Ответить
а як ви зробили висновок, що "руда макушка", то Трамп?
я гадаю, що в суді вас так само запитають?
1. З чого ви взяли, що в тому реченні натяк на американського громадянина?
2. З чого ви взяли, що в тому реченні натяк саме на Трампа?
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13.02.2024 15:50 Ответить
начать с того, что трамп такой же комик и фрик. Кто бы говорил
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14.02.2024 01:00 Ответить
ну ризик є, бо Трамп відкосив тричі від в'єтнамської мобілізації коли вчився, тому зпрогнозувати як він поставиться до цієї війни важко

але Руді Джуліані, який знищив мафію в Ню-Йорку, не пішов би до "коміка" в правники - репутація не дозволила б

може єрмак якусь мафію знищив, га ?
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14.02.2024 04:53 Ответить
Трамп пі#ор чи нє, як ви гадаєте?
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13.02.2024 15:11 Ответить
ну повинні ж бути якісь процедури... спочатку слідчий має завести діло, зібрати матеріали, потім має зібратися суд, який прийме рішення провести лінгвістичний аналіз, мають зібратися експерти і вирішити чи є в тому реченні дійсні заклики, чи то метафорична форма... потім мають заслухати особу, яку звинувачують, що саме вона сказала і чим обумовлені його заяви...
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13.02.2024 15:14 Ответить
А ти що тут робиш мексиканець, а ну піздуй отсюда !
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13.02.2024 15:15 Ответить
чи як все відбувається в свєточє світової дємократії, для якої Закон на першому місці, а ГОЛОВНЕ - дотримання всіх процедурних рішень?
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13.02.2024 15:16 Ответить
путєну повези
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13.02.2024 15:22 Ответить
Обіцянка про взаємну оборону ґрунтується на впевненості в тому, що вона буде дотримана більше, ніж будь-яке юридичне зобов'язання. Трамп зруйнував цю впевненість.
Тільки за це ***** може навіть піти на тимчасовий договорняк по Україні.
Знаючи, що згодом візьме собі у багато разів більше.
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13.02.2024 14:45 Ответить
***** дебіл. Був би розумний - взагалі б не поперся в Україну, а відразу атакував би НАТО. І поки жирні пінгвіни в шоці б бігали по різним ООН і радилися про 5 поравку, захавав би собі Балтію. Заходу пощастило, що Україна йому поперек горла встала, і що українці, ледве не єдиний народ, хто має яйця, щоб протистояти оскаженілій бєнзоколонці. А от нам - не пощастило.
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13.02.2024 15:05 Ответить
Він в неадекваті, але не дебіл.
Спецоперації йому вдаються на ура.
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13.02.2024 15:08 Ответить
Та да, це ми побачили по виборах 19 року, та по геополітичній обстановці. Справжній спрут, який півсвіту скупив, а в нагрузку ще й Маска захапав. В принципі, якщо він на Заході приведе до влади своїх ставлеників, то й воювати йому буде не потрібно.
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13.02.2024 15:12 Ответить
На те і розрахунок. Нащо лізти війною, коли можна підпорядкувати адміністративно, а потім вже і "об'єдініть под давлєнієм нєпєрєборних обстоятєльств", як БРСР.
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13.02.2024 15:14 Ответить
Дивно, що ***** з війною до нас поліз. Бо Зєльц 100% його креатура, а Дєрьмак - агент. Хіба що сподівався на бліцкріг, який би підняв його рейтинг у бидла до небес, але тут його обламали. Тепер грає в довгу.
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13.02.2024 15:17 Ответить
Так, сподівався. Показати всьому світу Новую Русскую Імпєрію.
Стаття на РІА за 26.02.2022 тому підтвердження.
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13.02.2024 15:20 Ответить
О, пам'ятаю ту феєричну крінжатіну про "трі брацкіх народа" і "Малоросію". Шкода, не заскрінила.
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13.02.2024 15:24 Ответить
На вебархіві копія збереглась.
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13.02.2024 15:26 Ответить
https://web.archive.org/web/20220226224717/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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13.02.2024 15:27 Ответить
Дякую. О, "наступлєніє нового міра". ))
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13.02.2024 15:47 Ответить
На менше русня не згодна. Вялічіє у всі поля.
Уявляєте, в якій вони зараз люті.
Коли замість РІА-дійсності - потоплена мосва, збиті "Кинджали", А-50 та ІЛ-22, попалені С-400, дрони по нафтобазам, статті про зечьі арміі у провідних виданнях світу та випизжування з Херсону та від Києва.
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13.02.2024 15:50 Ответить
Скаженіють, що якісь там "хахли" обламали вялічіє під самий корінь.
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13.02.2024 15:55 Ответить
Балтія йому небезпеки не становить. Йому небезпечна успішна демократична Україна. Вторгнення в Україну одночасно показує і головний недолiк, і головну перевагу автократії. Недолік: ризик прийняття катастрофічних рішень на підставі неправильної інформації, оскільки диктатору говорять лише те, що він хоче чути. Перевага: можливість швидкої мобілізації для вирішення конкретного завдання без розпорошення сил на суперечки з опозицією та переконання населення (використовується тільки найпростіша пропаганда та репресії незгодних)
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13.02.2024 15:34 Ответить
Весь світ кинувся читати 5ту статтю статута НАТО до кінця. Yay!

От я тепер відіграюсь на знайомих з Європи. Так приємно буде говорити "я ж вам казав, довбні". А вони очі опускають "ну хто ж знав...". А я такий "я казав, а ви не слухали, оболтуси!". Ооооо, такий кайф.....
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13.02.2024 14:46 Ответить
Скорей бы ***** пошло на прибалтику и открыло второй фринт Посмотрим чо там 5 статья стоит и как они каждый дюйм земли будут защищать
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13.02.2024 14:47 Ответить
Навіщо бажаєте смерті нашим найкращим друзям?
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13.02.2024 14:54 Ответить
Я не желаю. Но если НАТО не впишется, нас скорее всего вырежут и оккупируют полностью территорию. Между друзьями и своей шкурой я выбираю свою. Прибалтика это единственное направление куда кацапы могут сунуться на данный момент. Второй фронт нам нужен кровь из носа
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13.02.2024 14:57 Ответить
Може, вам і потрібен, але русні - зараз ні.
Вони ж не тупі.
Спочатку показово розправляться з Україною.
Потім зберуть залишки ждунів з нових суб'єктов і... кинуть на країни Балтії.
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13.02.2024 14:58 Ответить
Скорее в Сибирь товарняками вывезут мудрый нарид, а сюда, по старинке, завезут свой быдло скот в виде бурятов и прочей мрази.
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13.02.2024 15:01 Ответить
Когось в Сибір, а когось - під польські та литовські "Хаймарси".
Вони ж не дурні, кістками своїх єдинокровних прокладати дорогу, коли для цього є безкоштовні та шкідливі для росії хохли. До того ж це так приємно - бачити, як вбивають один одного колишні друзі.
Це буде називатись "наказаніє за грєх прєдатєльства братского народа".
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13.02.2024 15:04 Ответить
Вот по этому нужно мочить кацапов всем миром прямо сейчас. Захреначить томагавками всю инфраструктуры и заводы ВПК. А не ждать еще больших потерь в будущем. А страх перед ядерной войной, так все равно мы умрем когда-то. так что пусть не очкуют
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13.02.2024 15:08 Ответить
Нащо томагавки? Достатньо дати нам багато зброї, в тому числі далекобійної, щоб порти і термінали винести, і припинити купляти у русні сировину.
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13.02.2024 15:10 Ответить
Томагавки, что бы наши солдаты не гибли. Оружие какое оно бы ни было это все будут потери личного состава. А так разбомбить там все к черту и дело с концом.
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13.02.2024 15:12 Ответить
Хоч би і Томагавки. Аби по їх ГТС і ВПК прилітало.
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13.02.2024 15:22 Ответить
вы отказываетесь от томагавков?? вы странный
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14.02.2024 01:04 Ответить
Я - за будь-яку зброю. Але хто такий я?
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14.02.2024 08:36 Ответить
Нащо томагавки? - хто написав?
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14.02.2024 23:16 Ответить
Не факт. До того часу НАТО може й переозброїтися, якщо Зєльц швиденько не капітулює. В цьому питанні час грає таки проти *****. А от якщо стрибне на Балтію зараз, можливо, шанси ще є.
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13.02.2024 15:10 Ответить
Зараз розвідки не фіксують підготовки до вторгнення.
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13.02.2024 15:11 Ответить
Зав'яз в Україні поки що. Але ж збирається подвоювати війська на кордонах Балтії, побачимо, чи не перетворяться вони на ударні угрупування.
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13.02.2024 15:14 Ответить
час грає таки проти нас, перш за все
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14.02.2024 01:05 Ответить
Зачем им это? Что бы что? Последняя портовая инфрастуктура была уже готова лет 10 назад, они полностью заменили балтийские грузовые порты на свои. Что там еще может быть ценного? Только если сухопутный коридор до Кенинсберга. То я сомневаюсь, что кремль совершит ошибку Гитлера и развяжет вторую войну до окончания украинской.
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13.02.2024 16:28 Ответить
Есть еще Казахстан
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13.02.2024 17:10 Ответить
А тепер давайте подумаємо, які найкращі друзі України живуть, наприклад, у Даугавпілсі. Чи у Нарві.

Впевнений, там тисячі (чи й десятки тисяч) "граждан ЄС" сплять і бачать, як йухло перетнуло кордон танками і "і наканєц разрєшіл нам нєізучать етот нєнавісний язик!!!11"

P.S. Коментатор не бажав нікому смерті. Він лише сказав, що зараз конче потрібне відкриття другого фронту.
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13.02.2024 15:03 Ответить
"гражданін ЄС" - ще не означає європеєць.
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13.02.2024 15:06 Ответить
Польша граничит с мордором только в границах Кенинсберга. Так что на поляков они не нападут никак. Там группировка слишком малая. На Финляндию тоже - слишком большая и историю они помнят, как дилдам дали просраться. Так что второй фронт, если он будет, это страны Балтии. И там они скорее всего пройдут маршем
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13.02.2024 15:06 Ответить
а что мешает россии напасть на Польшу через белорусь или даже вместе с белорусами
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13.02.2024 15:18 Ответить
Усатый Бульбафюрер может колидор сделать, но сам не полезет.
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13.02.2024 15:21 Ответить
надо будет заставят или фюрера поменяют на другого ну и можно ведь в крайнем случае саму Беларусь отменить
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13.02.2024 15:28 Ответить
5 статья нато и прямой конфликт с США, тк в Польше базируется около 30 000 солдат США и крайне сложно бить по ней так, что бы ни один из них не получил ранение. В общем должна быть крайне веская причина, даже если украинская кампания прямо сейчас завершится.
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13.02.2024 16:30 Ответить
ну так речь шла что нет границы , а впишется НАТО еще тот вопрос
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13.02.2024 17:40 Ответить
Краще на польщу, приемно побачити кішки фермера на гусені кацапського танка !
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13.02.2024 14:58 Ответить
А что Польше. Ну прилетело им тогда, убило там 2 колхозника каких-то ракетой, они схавали. А что их считать то, колхозников этих? А за зерно с этих пшеков нужно спросить
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13.02.2024 15:03 Ответить
Вони також схавали літак президента Качинського разом з владною верхівкою, !
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13.02.2024 15:11 Ответить
Привет из Латвии. Теоретически мы не против найти причину для скорейшего ************* орков с нашей стороны. Но есть один НО - размер стран Балтии не так уж большой. И получится что при нападении орков половина наших стран сразу станет условным лугандоном. Орков оттуда конечно выгонит, но последствия не радует. Лучше найти способ разобратся с орками сразу за иним поребриком.
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13.02.2024 19:24 Ответить
,,Безпекова парасолька сша" це велика голлівудська БУТАФОРІЯ, як і білий дім,сенат,конгрес , пентагон,...одним словом фуфель на фоні смугастозірковому прапору !!!
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13.02.2024 14:52 Ответить
Рижа шляпа робе америку великою( гарантії якої нехера не коштують)
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13.02.2024 14:53 Ответить
Вже ж промайнуло, що на роль "сил швидкого розгортання", тобто на заклання призначено Військо Польське...
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13.02.2024 14:55 Ответить
Тобто пуйло через океан тримає Трампа за яйця, а в Амеріці схопити рудого за дупу не можуть🤔
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13.02.2024 14:55 Ответить
В НАТО все було причудово, доки не було загроз. Але коли з'явилась реальна загроза в Європі - США почали зливатись. При тому, що США були ініціатором роззброєнь та скорочень всих видів зброї в Європі та Україні. А що заспіває трамп, коли розпочнется конфронтація Китаю проти США ???
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13.02.2024 15:14 Ответить
А что рыжее Падло будет воевать с Китаем? Оно так же сдаст Тайвань и остальных союзников китайцам как и Украину хочет сдать. Ему хватит за его президенский срок сдавать каждый год по какому то союзнику и рассказывать своим тупым избирателям что он везде добивается мирного урегулирования. А дальше хоть трава не расти. Весь мир будет 100 лет разгребать последствия и зализывать раны после царствования трампа
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13.02.2024 15:23 Ответить
тут я погоджуюсь з вами. трамп це кінець США. його виборці чимось нагадують пенсіонерів Луганська та Донецька в 2014р. - "хватіт карміть нахлєбніков із Європи"
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13.02.2024 15:31 Ответить
ніколи не був прихильником теорії змов, але іншого пояснення я не бачу: трамп - ставленик глобалістських еліт, що прагнуть роздмухати світовий конфлікт з метою зменшення чисельності населення. можна скільки завгодно розповідати, що трамп на гачку у х-ла, але хтось же несе йому гроші (і не малі) на передвиборчу кампанію. навть після усіх цих зашкварів.
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13.02.2024 15:46 Ответить
прошлу його кампанію фінансувала росія, трампу було переведено з росії до США 14 млрд баксів в криптовалюті, в основному біткоїнами.
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13.02.2024 15:51 Ответить
ЦЕ все пусте .що ви написали.Від них нічого незалежило. ЦЕ все для вати було.
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13.02.2024 15:50 Ответить
У Китая осенью будет шанс осенью решиться или нет.
Иначе окно возможностей скорее всего закроется.

Пока на словах "Украину хочет сдать", а если не станет президентом?
Что тогда?

А кто провоцировал?
прекратил полеты бомбардировщиков над територрией Украины
вывел флот из Черного моря
разрешил достроить СП2
заявил "если вторжение будет небольшое, то мы ничего делать не будем"
закрыл посольство и вывел его в Польшу
"зная про вторжение", имея от республиканцев лендлиз в Сенате в январе 2022 - не приняли, и не помогли до начала вторжения

Это сдача, или еще нет?
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13.02.2024 17:06 Ответить
А як браво Україну обезброїли від ЯО. А тепер всіх через *** кидають!
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13.02.2024 15:14 Ответить
Да ладно вам. Вон польские фермеры остановят любую армию.
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13.02.2024 15:19 Ответить
Американські компанії поки що є основними постачальниками ********* озброєння для країн НАТО і мають величезні пільги в усіх країнах НАТО. Де факто, те що європейські країни "не доплачували за безпеку" перекривалось в десятки разів пільгами та преференціями для всіх американських компаній як союзників по НАТО. Схоже що "аукціон добрих послуг" ретельно перерахують. Європейці будуть вражені "відкриттям" того що насправді вони "лохи" і американці після Другої Світової "юзнули" їх як переселенці в Америку місцевих аборигенів, а "гарантована безпека" виявилась "скляними бусами". Європейці мають позбавитись ілюзій мультикультуралізму і здихатись всіх паразитів які присмокталися до соціальних систем ЄС. Тобто, всіх муслімів та негрів які сидять на соціальних виплатах, тупо розмножуються «на випередження» як кролики (дітородний джихад), але не працюють "бо вони того варті". ... Дивно коли Пакистан (170) і КНДР мають ядерну зброю, а Німеччина ні. В Європі лише Франція (290) і Британія (225) мають ядерну зброю і її кількість навіть порівнювати не варто з тим що має ********* - 5 889 боєголовок (з них готові до використання 4489)…
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13.02.2024 15:23 Ответить
дитинка поважного віку Трамп і досі не уявляє, що стається з кінцівкою (навіть самою потужною), якщо її ізолювати від тіла, навіть простим джгутом?
сподіваймося, шо американці не повторять свій попередній експеримент з Трумпом і відчайдушню дурість вкраїнчиків, наш Вирок-2019
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13.02.2024 15:29 Ответить
Повільно у голови європейських толерастів доходить, що тільки Україна реально може забезпечити безпеку Європи. Всього навсього треба спрямувати гроші, про які говоров трамп на зброю та утримання українського війська. Тобто Україна при фінансовому забезпеченні Європи - це ідеальна схема колективної оборони, оскільки європейські потішні армії не будуть в змозі воювати з реальним ворогом як кацапи
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13.02.2024 15:41 Ответить
А чи був "мальчик"?
Поки Х-ло не рипалось... парасолька була...
А коли почалося то і невпевненність виникла..
Коротше світ - дерьмо, важлива тільки сила... Сподіватись реально можно тільки на себе

Do not look up!
3 світова розгоряється, бо аппетіти у Путлера і рузьких тільки зростатимуть...
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13.02.2024 16:06 Ответить
викинути його нах.. на свалку історії як довбойоба чи посадити за згвалтування
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13.02.2024 16:06 Ответить
Іронія в тому що - єдиний випадок коли була задіяна п'ята стаття статуту альянсу , це війна в Афганістані , після терактів 11 вересня ,, тоді країни НАТО без вагань стали на бік США , і надіслали свої війська . Тепер трампидло крутить НАТО дулю . І реднеки його в цьому підтримують .
Це все що треба знати про велику колись - країну .
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13.02.2024 16:13 Ответить
Сьогодні ми змусимо путіна пошкодувати про той день, коли він наважився оскаржити лідерство Америки, - Чак Шумер - про те, що Сенат схвалив відправку грошей Україні

Ми також донесемо до інших, на кшталт лідера Китаю Сі, не випробовувати нас.
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13.02.2024 16:13 Ответить
Чак Шумер

Лідер більшості в Сенаті США
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13.02.2024 16:17 Ответить
то що , ЗСУ отримають все необхідне ******* озброення щоб знищити кацапню в Українських кордонах....
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13.02.2024 18:30 Ответить
Дивіться на Україну, та робіть висновки - ніяких шляхів, обронні пидприємства повинні правцювати 24на7 на тиждень, ніяких шашликів, ніякого миру в очах ху..ла немає - не вірте зеленскому та йього посіпакам(хоча зараз вони інше кажуть) - накопичуйте для себе зброю, б/к, гроші - шоб потім не їздити по світу з протянутою рукою - та скажіть вже тому клоуну з України - роби вже свою зброю та недавайте йьому нічого - просре. Короче готуйтесь добре.
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13.02.2024 16:14 Ответить
Бывший президент США и лидер от республиканцев на номинацию на выборах Дональд Трамп раскритиковал страны НАТО и их вклад в помощь Украине, требуя платить больше.
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13.02.2024 16:20 Ответить
не треба вибирати трампа.... руду хвойду
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13.02.2024 17:18 Ответить
 
 