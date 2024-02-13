Минобороны Польши увеличит численность армии к концу 2024 года

Министерство обороны Польши приняло решение об увеличении численности армии до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.

Он отметил, что армия Польши будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться ежегодно". – заверил польский министр обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды, Германия и Польша договорились ускорить движение войск НАТО на восточном фланге Альянса

Косиняк-Камыш также сказал, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - добавил он.