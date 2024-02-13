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армия (8254) Польша (8149)

Минобороны Польши увеличит численность армии к концу 2024 года

армія,польська,польщі

Министерство обороны Польши приняло решение об увеличении численности армии до конца 2024 года.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.

Он отметил, что армия Польши будет постепенно увеличиваться.

"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться ежегодно". – заверил польский министр обороны.

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Косиняк-Камыш также сказал, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.

"Именно на это мы будем делать ставку", - добавил он.
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Топ комментарии
+10
Наберіть блокувальників. Вони будуть блокувати кацапськи танки. Профіт.
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13.02.2024 15:07
+4
Поляки вообще воевать не собираются,по опросам только 15% возьмут руки оружие,мой товарищ часто ездит в Польшу так они ему открытую говорят что если что то все драпанут дальше.
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13.02.2024 15:00
+3
Щоб зерно наше блокувати??!!
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13.02.2024 14:57
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Щоб зерно наше блокувати??!!
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13.02.2024 14:57 Ответить
Вже 2 роки обіцяють збільшити, але не можуть назбирати ніяк на декілька нових бригад.
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13.02.2024 14:58 Ответить
це тіпа понаїхало українців то тепер можно і армію збільшувати? бо буде кому працювати? блокіратори срані
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13.02.2024 15:00 Ответить
Все логічно і правильно з точки зору економіки і безпеки. Ніхто не має паритись за сусіда.
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13.02.2024 15:32 Ответить
скоро більшість українців звалить з польщі. умови гірші і відношення гіршає. краще все ж в скандинавські, західно- чи південно-західні країни. там, можливо, і відношення поки що не так зіпсуте, а якщо буде псуватися, то хоч умови життя і роботи точно кращі, чим в польщі.
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13.02.2024 16:02 Ответить
Поляки вообще воевать не собираются,по опросам только 15% возьмут руки оружие,мой товарищ часто ездит в Польшу так они ему открытую говорят что если что то все драпанут дальше.
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13.02.2024 15:00 Ответить
В таком вопросе одного желания может оказаться недостаточно!
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13.02.2024 15:05 Ответить
А у нас по-іншому? 15% вистачить, якщо буде чим воювати. А у поляків буде.
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13.02.2024 15:09 Ответить
Ну і це нормальна цифра.Це все одно мільйони людей.А в нас просто брешуть на опитуваннях.Або самі опитування маніпулятивні..Для людини нормально не хотіти воювати.
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13.02.2024 15:18 Ответить
15 процентов - это 5 миллионов человек, даже если половина из них реально будет готова воевать, это более чем достаточно, проблема будет чем их вооружить
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13.02.2024 15:56 Ответить
Так поляки тут не причем, это просто современные тенденции молодежи в северных странах. Можно их называть соевыми, поколением вок, любителями аниме, но суть в том, что современные молодые люди топтали всю идею границ, национальностей и прочее. Главное это жизнь. Просто таковы тендении. Как будто блин среди студентов из Китая или например Японии или например Швейцарии не такие настроения, ну да, ну да. Чем богаче жизнь, тем жирней жопа.
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13.02.2024 16:39 Ответить
Наберіть блокувальників. Вони будуть блокувати кацапськи танки. Профіт.
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13.02.2024 15:07 Ответить
Дивує їх нерозуміння ВАЖЛИВІШОГО для Польщі, - асфальту та бітуму, від самозванця з болота!!
Яка там АРМІЯ, бабло заофшорити треба їм, а потім ще, аброхамія і листа жалістного комусь нашкрябає, підписи у ВРУ організує…
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13.02.2024 15:25 Ответить
А хвермери пшецькі в свою армію на трахторах поїдуть, та будуть в кацапських фірах теж зерно-хліб на землю висипати ?
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13.02.2024 15:48 Ответить
от бачите.
поляцькі тцк розпочинають полювання на комбайнера францішека.
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13.02.2024 16:23 Ответить
З пшеків вояки, як з гімна куля. Воно багато бряцає, а добре підсрачник даси, той одразу здувається. Тепер і позаду і спереду сусіди під'раси.
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13.02.2024 16:46 Ответить
 
 