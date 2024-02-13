Минобороны Польши увеличит численность армии к концу 2024 года
Министерство обороны Польши приняло решение об увеличении численности армии до конца 2024 года.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на TVP.
Он отметил, что армия Польши будет постепенно увеличиваться.
"В конце этого года наша армия будет насчитывать около 220 000 солдат. Это число будет увеличиваться ежегодно". – заверил польский министр обороны.
Косиняк-Камыш также сказал, что численность армии очень важна, но не более важна, чем оперативные возможности и потенциал гражданской обороны.
"Именно на это мы будем делать ставку", - добавил он.
Топ комментарии
+10 歪
показать весь комментарий13.02.2024 15:07
+4 govtva
показать весь комментарий13.02.2024 15:00
+3 Olena Teslenko
показать весь комментарий13.02.2024 14:57
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Яка там АРМІЯ, бабло заофшорити треба їм, а потім ще, аброхамія і листа жалістного комусь нашкрябає, підписи у ВРУ організує…
поляцькі тцк розпочинають полювання на комбайнера францішека.