Минобороны провело первый Хакатон: определены 12 победителей

Министерство обороны провело первый Хакатон для усовершенствования беспилотных платформ на фронте, было определено 12 идей-победителей в разных направлениях.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Минобороны получило более 2 тысяч заявок, отобрав для участия 450 разработчиков, инженеров и инноваторов, которые объединились в команды и представили 122 идеи.

Члены жюри проработали все презентации и определили 12 идей-победителей в разных направлениях. Среди них:

создание алгоритмов для точного распознавания и захвата целей для дальнейшего поражения;

развитие передовых навигационных систем;

создание устойчивых и безопасных коммуникационных систем;

разработка решений для скоростной передачи (в реальном времени) разведывательных данных;

разработка алгоритмов для координации беспилотных систем;

создание сетевых решений для интеграции между разными типами беспилотных систем.

При определении победителей жюри учитывало готовность идеи к внедрению и масштабированию, а также сроки реализации.

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Каждый победитель получит 10 тысяч долларов от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для доработки или масштабирования своих разработок. Среди них есть иностранные команды, которые представили готовые технические решения.

"Хакатаны от Министерства обороны станут регулярными. Минобороны будет главным двигателем индустрии, который собирает потребности в технологиях и доносит их производителям и инженерам. "Наступление машин" связало между собой людей, создающих инструменты победы. Следующее мероприятие уже скоро, и оно точно будет лучше – следите за новостями", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Работа со всеми участниками продолжается в цифровом формате. Уже запланированы онлайн-встречи с военными – как конечными потребителями инноваций на поле боя.

Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по стратегическим отраслям промышленности и defense tech кластер Brave1.

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