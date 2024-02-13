Минобороны провело первый Хакатон: определены 12 победителей
Министерство обороны провело первый Хакатон для усовершенствования беспилотных платформ на фронте, было определено 12 идей-победителей в разных направлениях.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Минобороны получило более 2 тысяч заявок, отобрав для участия 450 разработчиков, инженеров и инноваторов, которые объединились в команды и представили 122 идеи.
Члены жюри проработали все презентации и определили 12 идей-победителей в разных направлениях. Среди них:
- создание алгоритмов для точного распознавания и захвата целей для дальнейшего поражения;
- развитие передовых навигационных систем;
- создание устойчивых и безопасных коммуникационных систем;
- разработка решений для скоростной передачи (в реальном времени) разведывательных данных;
- разработка алгоритмов для координации беспилотных систем;
- создание сетевых решений для интеграции между разными типами беспилотных систем.
При определении победителей жюри учитывало готовность идеи к внедрению и масштабированию, а также сроки реализации.
Каждый победитель получит 10 тысяч долларов от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для доработки или масштабирования своих разработок. Среди них есть иностранные команды, которые представили готовые технические решения.
"Хакатаны от Министерства обороны станут регулярными. Минобороны будет главным двигателем индустрии, который собирает потребности в технологиях и доносит их производителям и инженерам. "Наступление машин" связало между собой людей, создающих инструменты победы. Следующее мероприятие уже скоро, и оно точно будет лучше – следите за новостями", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.
Работа со всеми участниками продолжается в цифровом формате. Уже запланированы онлайн-встречи с военными – как конечными потребителями инноваций на поле боя.
Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по стратегическим отраслям промышленности и defense tech кластер Brave1.
Пожалуйста, подождите...
І геолокацію місця проведення і надалі в ОПу не надавайте!
Термин появился в 1999 году. Его независимо друг от друга начали употреблять разработчики https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD OpenBSD и https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems Sun Microsystems .
Разработчики OpenBSD впервые использовали этот термин для обозначения встречи, посвящённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F криптографии , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 Калгари (Канада) 4 июня 1999 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-2 [2] . На неё приехали 10 разработчиков для написания программ, которые бы не подпадали под жёсткие экспортные ограничения, установленные США на криптографическое ПО.
Sun использовала название «the Hackathon» во время конференции https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaOne&action=edit&redlink=1 JavaOne , проходившей с 15 по 19 июня 1999 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-3 [3] ; Джон Кейдж предложил написать программу на языке программирования https://ru.wikipedia.org/wiki/Java Java для нового Palm V, которая бы использовала ИК-порт для связи с другими пользователями Palm.
Начиная с середины 2000-х годов хакатоны стали более распространёнными и рассматривались компаниями и инвесторами как способ быстрой разработки новых программных технологий или областей инвестированияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-the_hackathon_is_on-4 [4] . Некоторые известные компании были созданы на хакатонах, например GroupMe, появившаяся на хакатоне конференции TechCrunch Disrupt 2010; в 2011 она была куплена компанией Skype за 85 млн долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-the_hackathon_is_on-4 [4] .
Мгм...
А чи будуть проводитись коргорани, умлунги та свангуппи?
Конкурс іновацій це прям віє державним, офіційним, піджачки і галстуки, замість премії -- почесна грамота
Хакатон - неформальні перегони, запалені інженери, чи самоучки, чи готові команди, майже ніякого регламенту .. це драйв
Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO
Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь.
(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
А то хакатон, хакатон...
українські слова закінчилися?
чи, зе!нєтряпка любить піжонські слова?
В кінці програми - фейєрверк і фуршет.
Бо 10 000 долярів - це як мертвому припарка для серйозної розробки.
а що це??????
тендер, аукціон, представлення якихось проєктів, надання послуг....
чи ми вже в ЄС???
то скажіть на якій мові калякати..
а я поки піду борщон-наїбнон проведу
там, ніякий харітон, не впирався!
ти зрозумів
а накуя вони пишуть так щоб тлумачення шукати в гуглі???
я не розумію
не то мені щось порадили
не то запитали чи я не такий як безугла...
підсракон з посади
так каже конституція.
хіба введе стан війни...
1) "створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем." - щось таке можна назвати "ідеєю", ще й одна з переможниць?? думав, що переважно робиться "на коліні"...
2) "створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження; " - розкрадання коштів... просто тема така, в котру можна вбухати дуже багато коштів, а результати не надто відрізнятимуться від тих, котрі можна вкрасти і адаптувати
3) "розвиток передових навігаційних систем;" - так і сформульовано?? тоді теж розкрадання
4) "створення стійких та безпечних комунікаційних систем;" - єдине дуже важливе, єдине, що дивно, що до цього дійшли після 2 років (!) війни
5) "розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних" - хтось хоче монетизувати рішення вже існуючої "Кропиви"? а це точно її автори?
6) "розробка алгоритмів для координації безпілотних систем" - незрозуміло, про що йдеться, про координацію їх між собою? з кимось ще? чи є суттєві відмінності від "швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних"??