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Минобороны (9042) технологии (629)

Минобороны провело первый Хакатон: определены 12 победителей

міноборони,хакатон

Министерство обороны провело первый Хакатон для усовершенствования беспилотных платформ на фронте, было определено 12 идей-победителей в разных направлениях.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Минобороны получило более 2 тысяч заявок, отобрав для участия 450 разработчиков, инженеров и инноваторов, которые объединились в команды и представили 122 идеи.

Члены жюри проработали все презентации и определили 12 идей-победителей в разных направлениях. Среди них:

  • создание алгоритмов для точного распознавания и захвата целей для дальнейшего поражения;
  • развитие передовых навигационных систем;
  • создание устойчивых и безопасных коммуникационных систем;
  • разработка решений для скоростной передачи (в реальном времени) разведывательных данных;
  • разработка алгоритмов для координации беспилотных систем;
  • создание сетевых решений для интеграции между разными типами беспилотных систем.

При определении победителей жюри учитывало готовность идеи к внедрению и масштабированию, а также сроки реализации.

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Каждый победитель получит 10 тысяч долларов от D3 Venture Capital Firm и Kyiv School of Economics для доработки или масштабирования своих разработок. Среди них есть иностранные команды, которые представили готовые технические решения.

"Хакатаны от Министерства обороны станут регулярными. Минобороны будет главным двигателем индустрии, который собирает потребности в технологиях и доносит их производителям и инженерам. "Наступление машин" связало между собой людей, создающих инструменты победы. Следующее мероприятие уже скоро, и оно точно будет лучше – следите за новостями", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Работа со всеми участниками продолжается в цифровом формате. Уже запланированы онлайн-встречи с военными – как конечными потребителями инноваций на поле боя.

Хакатон "Наступление машин" реализован по инициативе Министерства обороны Украины. Соорганизаторами мероприятия являются Генеральный штаб ВСУ, Министерство по стратегическим отраслям промышленности и defense tech кластер Brave1.

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Топ комментарии
+9
Хакатон.
Мгм...
А чи будуть проводитись коргорани, умлунги та свангуппи?
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13.02.2024 15:48
+8
Навіщо називати Хакатоном конкурс інновацій?! Це що, марення якимось словами аби вони були ні на що не схожі. То це вибачте звичайний ЖАРГОН, нічим не кращій звичайного блатного жаргону, або професійного чи молодіжного. А як по мені то прості ПОНТИ - аби не так як раніше, ніби назва змінює суть!
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13.02.2024 15:48
+7
тьоркі і стрелкі на хазах шоб обкашлять стрьомность волин
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13.02.2024 15:53
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"Провело...." Закінчена дія! Хоть щось не в майбутньому...!
І геолокацію місця проведення і надалі в ОПу не надавайте!
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13.02.2024 15:47 Ответить
Навіщо називати Хакатоном конкурс інновацій?! Це що, марення якимось словами аби вони були ні на що не схожі. То це вибачте звичайний ЖАРГОН, нічим не кращій звичайного блатного жаргону, або професійного чи молодіжного. А як по мені то прості ПОНТИ - аби не так як раніше, ніби назва змінює суть!
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13.02.2024 15:48 Ответить
для заступниці МО "хакатон" звучить краще....
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13.02.2024 16:00 Ответить
бо іноваційних конкурсів було допуя весь час, а Хакатон це вперше
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13.02.2024 16:24 Ответить
Традиция такая. Ну и как отметили выше звучит современней.
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13.02.2024 16:26 Ответить
"

Термин появился в 1999 году. Его независимо друг от друга начали употреблять разработчики https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenBSD OpenBSD и https://ru.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems Sun Microsystems .

Разработчики OpenBSD впервые использовали этот термин для обозначения встречи, посвящённой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F криптографии , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 Калгари (Канада) 4 июня 1999 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-2 [2] . На неё приехали 10 разработчиков для написания программ, которые бы не подпадали под жёсткие экспортные ограничения, установленные США на криптографическое ПО.

Sun использовала название «the Hackathon» во время конференции https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JavaOne&action=edit&redlink=1 JavaOne , проходившей с 15 по 19 июня 1999 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-3 [3] ; Джон Кейдж предложил написать программу на языке программирования https://ru.wikipedia.org/wiki/Java Java для нового Palm V, которая бы использовала ИК-порт для связи с другими пользователями Palm.

Начиная с середины 2000-х годов хакатоны стали более распространёнными и рассматривались компаниями и инвесторами как способ быстрой разработки новых программных технологий или областей инвестированияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-the_hackathon_is_on-4 [4] . Некоторые известные компании были созданы на хакатонах, например GroupMe, появившаяся на хакатоне конференции TechCrunch Disrupt 2010; в 2011 она была куплена компанией Skype за 85 млн долларовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD#cite_note-the_hackathon_is_on-4 [4] .
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13.02.2024 17:03 Ответить
як вам слово - "не зашло" чи "зашло"???
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13.02.2024 17:32 Ответить
Хакатон.
Мгм...
А чи будуть проводитись коргорани, умлунги та свангуппи?
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13.02.2024 15:48 Ответить
тьоркі і стрелкі на хазах шоб обкашлять стрьомность волин
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13.02.2024 15:53 Ответить
Спочатку травкокурнги а потім свінгоскокінги всією компашкою
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13.02.2024 16:13 Ответить
вы бы еще расшифровали, что все это значит...
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13.02.2024 16:28 Ответить
нормальна назва, тихенько.
Конкурс іновацій це прям віє державним, офіційним, піджачки і галстуки, замість премії -- почесна грамота
Хакатон - неформальні перегони, запалені інженери, чи самоучки, чи готові команди, майже ніякого регламенту .. це драйв
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13.02.2024 15:54 Ответить
Сподіваємося на краще, за 2 роки!
Вiд Матвiя 7:15-23 UBIO

Стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі овечій, а всередині хижі вовки. По їхніх плодах ви пізнаєте їх. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, або фіґи із будяків? Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево зле плоди родить лихі. Не може родить добре дерево плоду лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Усяке ж дерево, що доброго плоду не родить, зрубується та в огонь укидається. Ото ж бо, по їхніх плодах ви пізнаєте їх! Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить беззаконня!
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13.02.2024 15:54 Ответить
український "хакатон" має біля себе рашистську агентуру .так що вона ним за мзду поділиться з рашистом...
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13.02.2024 15:58 Ответить
- Выстребаны обстряхнутся, - говорил он, - и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей. Марко было бы тукнуть по пестрякам. Да хохари облыго ружуют. На том и покалим сростень. Это наш примар…
Дон Рэба пощупал бритый подбородок.
- Студно туково, - задумчиво сказал он.
Вага пожал плечами.
- Таков наш примар. С нами габузиться для вашего оглода не сростно. По габарям?
- По габарям, - решительно сказал министр охраны короны.
- И пей круг, - произнес Вага, поднимаясь.

(А. и Б. Стругацкие, "Трудно быть богом")
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13.02.2024 16:08 Ответить
О, тут все зрозуміло!
А то хакатон, хакатон...
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13.02.2024 16:53 Ответить
Хм нещодавно писали про двісті виробників дронів (і при цьому дронів на фронті бракує). Тепер пишуть про 450 . Щось бульку нагадує, аби гроші розпиляти. Сорок мільярдів типу на дрони вже встромили наче в *раку! Тепер знову теж саме нагадує.
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13.02.2024 16:10 Ответить
тобто?
українські слова закінчилися?
чи, зе!нєтряпка любить піжонські слова?
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13.02.2024 16:14 Ответить
Немає на них Ірини Фаріон, вона б їм по пикам та мокрою ганчіркою...
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13.02.2024 16:54 Ответить
ху е тон
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13.02.2024 16:14 Ответить
Переможцям - бейсболка, футболка із зображенням Зеленського і річний абонемент на квартал95
В кінці програми - фейєрверк і фуршет.

Бо 10 000 долярів - це як мертвому припарка для серйозної розробки.
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13.02.2024 16:16 Ответить
МО провело перший хакатон, УРА, *****!!!!!!
а що це??????
тендер, аукціон, представлення якихось проєктів, надання послуг....
чи ми вже в ЄС???
то скажіть на якій мові калякати..
а я поки піду борщон-наїбнон проведу
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13.02.2024 16:21 Ответить
А коли ми проведемо зелебон-нафігон?
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13.02.2024 16:25 Ответить
коксотон
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13.02.2024 18:22 Ответить
борщон-наїбнон, то святе.
там, ніякий харітон, не впирався!
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13.02.2024 17:10 Ответить
алеж як я не глумився над словами поїм борщу,
ти зрозумів
а накуя вони пишуть так щоб тлумачення шукати в гуглі???
я не розумію
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13.02.2024 17:17 Ответить
Без Гугла, шановні, Безгугла. Мар*яна?
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13.02.2024 19:33 Ответить
двобокий комент. як на мене.
не то мені щось порадили
не то запитали чи я не такий як безугла...
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13.02.2024 20:18 Ответить
Вже набридла ця зелена тріпотня про "буде". Третій рік війни! Коли, нарешті, щось буде зроблено для фронту? Не вкрадено, а зроблено!
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13.02.2024 16:28 Ответить
тож десь в березні,
підсракон з посади
так каже конституція.
хіба введе стан війни...
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13.02.2024 16:35 Ответить
Та ХаХатон ще до ковіду провели.
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13.02.2024 17:20 Ответить
То це іще з Трускавця той Хакандон
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13.02.2024 17:46 Ответить
Тільки одна важлива річ в списку. Хоч зовсім не інноваційна. "Хакатон" - не в тему для таких тривіальних переможців. Скоріше, як вступ до розкрадання.

1) "створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем." - щось таке можна назвати "ідеєю", ще й одна з переможниць?? думав, що переважно робиться "на коліні"...

2) "створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження; " - розкрадання коштів... просто тема така, в котру можна вбухати дуже багато коштів, а результати не надто відрізнятимуться від тих, котрі можна вкрасти і адаптувати

3) "розвиток передових навігаційних систем;" - так і сформульовано?? тоді теж розкрадання

4) "створення стійких та безпечних комунікаційних систем;" - єдине дуже важливе, єдине, що дивно, що до цього дійшли після 2 років (!) війни

5) "розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних" - хтось хоче монетизувати рішення вже існуючої "Кропиви"? а це точно її автори?

6) "розробка алгоритмів для координації безпілотних систем" - незрозуміло, про що йдеться, про координацію їх між собою? з кимось ще? чи є суттєві відмінності від "швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних"??
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13.02.2024 18:11 Ответить
Визначено 12 переможців, які підуть штурмувати посадку?
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13.02.2024 18:51 Ответить
МО США хакатони не проводить. Вони проводять конкурси розробок роками. Тому що швидко зліпити гівно на колінці та продати підходить тільки для цивільного ринку, військовим таке не треба. Сподіваюсь, хоч джаваскріпт-"девелоперів" не допустили?
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13.02.2024 18:56 Ответить
 
 