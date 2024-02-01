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Новости Война
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Применение новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактическое сражение и приведет к Победе и экономии ресурсов, - Залужный

залужний

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье поделился видением стратегии победы Украины в войне. Он отметил важность использования достижений прогресса в сфере развития новейших технологий.

Об этом он написал в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Главнокомандующий, опыт ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины, особенно в 2022-2023 годах уникален, и до сих пор остается лишь нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий и пути получения преимущества над противником. Причем, оперируя понятием результат боевых действий, мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и само создание таких условий представляется эффективным применением возможностей, которые есть в арсенале Вооруженных сил Украины.

Валерий Залужный отмечает, что едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств.

"Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и к экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами", - пишет генерал Залужный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силам обороны необходимо создать новую государственную систему технологического перевооружения: на это необходимо до пяти месяцев, - Залужный

Необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые в свою очередь безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины.

По мнению Главнокомандующего ВСУ, повысить влияние БПС и других новейших систем на эффективность боевых действий возможно благодаря:

постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержки в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;

  • круглосуточному обслуживанию огня и ударов в режиме реального времени;
  • обеспечению разведывательной информации в интересах поражения в режиме реального времени;
  • нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

Читайте также: Залужный: Беспилотные системы - едва ли не единственный инструмент выхода из позиционной войны, которая невыгодна Украине

Автор: 

технологии (667) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+21
науковці та інженери, магістри найкращих вузів країни, працюючи на оборонних підприємствах україни, отримують зарплатню, 12 000 (дванадцять тисяч) грн. "грязними"!

менеджери, укроборонпрома, їздять на мерседесах, живуть в афігенних житлових комплексах, та ні в чому собі не відмовляють.

останній приклад, серлєщ: з/п 7 000 000 грн.
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01.02.2024 20:51
+17
Технології технологіями, але потрібно здихатися єрмака і тоді зеленський буде робити те, що йому скажуть патріоти! Саме так було у перші дні, коли єрмак десь зник (мабуть обговорював зі своїми кураторами умови капітуляції).
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01.02.2024 20:46
+15
Безумовно пане Генерал !
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01.02.2024 20:44
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Безумовно пане Генерал !
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01.02.2024 20:44 Ответить
От читаю і розумію шо Юрко треба подякувати за таку надану можливість Пану Генералу !
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01.02.2024 20:45 Ответить
Генерал самостійно https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html віддав свою нову статтю в СNN !
А от після неї - обов'язково буде новий указ про звільнення, з формулюванням «https://day.kyiv.ua/article/polityka/spokiyna-syla за формування власного політичного іміджу ».
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01.02.2024 21:16 Ответить
Ой Боже ! Ну чому ви робите такий облом ...як шо 🤡 рипнеться знову ,може знайдеться той хто йому кольйоні повідриває...
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01.02.2024 21:23 Ответить
Технології технологіями, але потрібно здихатися єрмака і тоді зеленський буде робити те, що йому скажуть патріоти! Саме так було у перші дні, коли єрмак десь зник (мабуть обговорював зі своїми кураторами умови капітуляції).
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01.02.2024 20:46 Ответить
Пам"ятаю вас "знесунів". Що бляха, знесли?. Так отож бо, "мудий наріт".
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02.02.2024 06:32 Ответить
думаєте, що може таки трапитись удар в такому віці??
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01.02.2024 20:46 Ответить
так смєнщік все одно з кавеену....
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01.02.2024 20:48 Ответить
Всенародна підтримка Залужного - тільки так!
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01.02.2024 20:47 Ответить
Пан Валерій все правильно каже, армія має бути попереду в технологічному плані. М'ясом нехай воюють кацапи та їхні браття по розуму.
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01.02.2024 20:47 Ответить
науковці та інженери, магістри найкращих вузів країни, працюючи на оборонних підприємствах україни, отримують зарплатню, 12 000 (дванадцять тисяч) грн. "грязними"!

менеджери, укроборонпрома, їздять на мерседесах, живуть в афігенних житлових комплексах, та ні в чому собі не відмовляють.

останній приклад, серлєщ: з/п 7 000 000 грн.
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01.02.2024 20:51 Ответить
А что мешает публично линчевать ублюдочного серлеща ? Лень ?
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01.02.2024 21:11 Ответить
Великий респект вам, пане Залужний!
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01.02.2024 20:58 Ответить
..вопрос:а что делать с утечкой инфы,мокшанским....
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01.02.2024 21:04 Ответить
що робити з опою президента питання риторичне
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01.02.2024 21:09 Ответить
Резюме. Дайте нам хто-небудь бойових роботів і вони виграють війну. А в цей час орки будують заводи.
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01.02.2024 21:20 Ответить
Це навіть страшно, особливо коли це розкривається після двох років війни і горя(
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01.02.2024 21:33 Ответить
Позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк заявила, що родичам мобілізованих не потрібно впадати в "істерію", адже все одно всі ми помремо.Таку "оптимістичну" заяву вона зробила https://www.youtube.com/watch?v=n1nVp8SCJuw в інтерв'ю каналу "Ісландія"
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01.02.2024 23:52 Ответить
Залужний звільнив радницю Мартинюк після її скандальної заяви.Залужний наголосив, що позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної радниці Алли Мартинюк і повідомив, що від 28 грудня у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.
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02.02.2024 00:13 Ответить
це реакція,але горобець вже полетів) вона могла озвучити не тільки свої думки а й те, що також думають на "олімпі", але це неперевіриш ..
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02.02.2024 00:34 Ответить
Ну, а як не перевіриш, то може і не кидати гімно на вентилятор?
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02.02.2024 00:55 Ответить
Оце потрібно було зареєструватися сьогодні, щоб викладати свої філософські висери. Бо іншого шляху не існує? Не існує, бо коли Ви підійшли до вирви, потрібно засипати її, або зробити місток, щоб перейти на інший бік. А Вам так хотілося просто йти, мріяти, теліпаючи листочком, мружачись від сонечка. А тут вирву зробила якась, чиясь ракетка. І потрібно працювати, і є ризик впасти у ту вирву. Подоляк піднявся на сходинку, замість хамів залучає "філософів".
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02.02.2024 00:05 Ответить
для чого так грубо) навіть вікіпедія каже,що Видання позиціонує себе як сайт «емоційних новин»
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02.02.2024 00:38 Ответить
А у чому грубість? Філософія на філософію.
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02.02.2024 00:57 Ответить
Ну, якщо навіть Вікіпедія, то потрібно здаватись. (страшноооо).
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02.02.2024 00:59 Ответить
Питання ніякого не було. Була відповідь. Я при своєму розумі, щоб не ставити питання і не розмовляти з демагогами-українофобами.
P.S. До речі, якщо при будь-якому грипі, температура піднімається вище значень, необхідних для знищення вірусів, то "збивають" температуру, рятуючи організм.
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02.02.2024 10:27 Ответить
Ви, мабуть, молоденька. Не переживайте, молодість швидко минає. Як правило, разом з цим додається розуму. Не хочеться грубити, але кораблик зачекався Вас, противнице захисту України.
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02.02.2024 11:55 Ответить
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02.02.2024 12:17 Ответить
І не єдиної згадки про дотримання законності і порядку в середині війська, коли підлеглі не м'ясо!
Жодної згади про удосконалення законодавства коли командири відповідатимуть за свої злочинні діїї і бездіяльність які призвели до смертей, загибелі, приниження, поборів і неуставних дій по підношенню до підлеглих.
Чого найбільше не вистачає в армії це законності і порядка, і неминучості покарань за порушення устава і закнеів України, всіма без виключення, командирами в першу чергу.
Сумно стало від прочитаного. Я була іншої думки про те, що саме є важливішим для Головнокомандувача аби військо було сильним.
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01.02.2024 21:32 Ответить
Залужний не тільки талановитий військовий, але і вчений.
І такі розумні люди не дають спокою сірим нездарам, які дорвалися до влади.
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01.02.2024 21:33 Ответить
Угу, а основний спонсор тероризму китай і його скажена московська собака яка пачками купує заводи по виготовленню комплектуючих для дронів будуть сидіти і чекати.
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01.02.2024 21:53 Ответить
Так! Мій ГЕНЕРАЛЕ!!!!
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01.02.2024 22:01 Ответить
Я магістр прикладної математики і НІКОЛИ не звяжусь з державою.

БО

- зп менше в рази а не на відсотків 10%

- тотальний тиск і ідіотизм ради ідіотизму

- в разі чого сптшуть все на тебе а чувак який буде мати острів у Франції тупо звалить
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01.02.2024 22:08 Ответить
Людина займається своєю роботою професіонально та впевнено і тим бісить неучів та бездарів, з шаурмою в роті…
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01.02.2024 22:50 Ответить
https://t.me/tZEinform/28486 tZEinform :
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою"(с) - Саймон Шустер
Ми вже чули це "БАЧЕННЯ" . ..
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02.02.2024 00:45 Ответить
Почитав про технологію ,а тепер треба зробити, прошити, зареєструвати,заповнити чорною ручкою пару журналів.Дякую пане безстрашний лідер.
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02.02.2024 00:51 Ответить
 
 