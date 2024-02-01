Применение новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактическое сражение и приведет к Победе и экономии ресурсов, - Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье поделился видением стратегии победы Украины в войне. Он отметил важность использования достижений прогресса в сфере развития новейших технологий.

Об этом он написал в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил Главнокомандующий, опыт ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины, особенно в 2022-2023 годах уникален, и до сих пор остается лишь нашим достоянием, а потому, неустанно ища путь к Победе, обязывает нас постоянно проводить ревизию имеющихся возможностей, от которых зависит результат ведения боевых действий и пути получения преимущества над противником. Причем, оперируя понятием результат боевых действий, мы понимаем условия, при которых противник откажется от дальнейшей агрессии, и само создание таких условий представляется эффективным применением возможностей, которые есть в арсенале Вооруженных сил Украины.

Валерий Залужный отмечает, что едва ли не основным вариантом получения преимущества является овладение всем арсеналом сравнительно дешевых, новейших и крайне эффективных быстро развивающихся средств.

"Именно попытка воспользоваться достижениями прогресса в сфере развития новейших технологий позволит выиграть научно-, технически-, технологически-тактический бой и приведет не только к безусловной Победе, но и к экономии и сохранению ресурсов как Украиной, так и нашими партнерами", - пишет генерал Залужный.

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Необходимость существенно увеличить способности беспилотных систем и других новейших технологических систем, положительно влиять на ход боевых действий, побуждает как следствие к поиску новых форм и способов применения, которые в свою очередь безусловно повлияют и на структуру как Вооруженных Сил, так и других составляющих сил обороны Украины.

По мнению Главнокомандующего ВСУ, повысить влияние БПС и других новейших систем на эффективность боевых действий возможно благодаря:

постоянному повышению ситуационной осведомленности командиров и возможности ее поддержки в условиях реального времени в зоне проведения операции и днем, и ночью, при любых погодных условиях;

круглосуточному обслуживанию огня и ударов в режиме реального времени;

обеспечению разведывательной информации в интересах поражения в режиме реального времени;

нанесению точных и высокоточных ударов по противнику и его объектам как на переднем крае, так и в глубине.

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