Застосування новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе до Перемоги й економії ресурсів, - Залужний
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті поділився баченням стратегії перемоги України у війні. Він наголосив на важливості використання здобутків прогресу у сфері розвитку новітніх технологій.
Про це він написав у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив Головнокомандувач, досвід ведення бойових дій Збройними Силами України, особливо в 2022-2023 роках є унікальним, і досі залишається лише нашим надбанням, а тому, невпинно шукаючи шлях до Перемоги, зобов’язує нас постійно проводити ревізію наявних спроможностей, від яких залежить результат ведення бойових дій та шукати шляхи здобуття переваги над противником. При чому, оперуючи поняттям результат бойових дій, ми розуміємо умови, за яких противник відмовиться від подальшої агресії, і саме створення таких умов вбачається ефективним застосуванням можливостей, які є в арсеналі Збройних Сил України.
Валерій Залужний наголошує, що чи не основним варіантом здобуття переваги є опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються.
"Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної Перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами", - пише генерал Залужний.
Необхідність суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем, позитивно впливати на перебіг бойових дій, спонукає як наслідок до пошуку нових форм і способів застосування, які, своєю чергою, безумовно вплинуть і на структуру як Збройних Сил, так й інших складових сил оборони України.
На думку Головнокомандувача ЗСУ, підвищити вплив БПС та інших новітніх систем на ефективність бойових дій можливо завдяки:
- постійному підвищенню ситуаційної обізнаності командирів та можливості її підтримання в умовах реального часу в зоні проведення операції і вдень, і вночі, за будь-яких погодних умов;
- цілодобовому обслуговуванню вогню та ударів в режимі реального часу;
- забезпеченню розвідувальною інформацією в інтересах ураження в режимі реального часу;
- завдаванню точних та високоточних ударів по противнику та його об’єктах як на передньому краї, так і в глибині.
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А от після неї - обов'язково буде новий указ про звільнення, з формулюванням «https://day.kyiv.ua/article/polityka/spokiyna-syla за формування власного політичного іміджу ».
менеджери, укроборонпрома, їздять на мерседесах, живуть в афігенних житлових комплексах, та ні в чому собі не відмовляють.
останній приклад, серлєщ: з/п 7 000 000 грн.
P.S. До речі, якщо при будь-якому грипі, температура піднімається вище значень, необхідних для знищення вірусів, то "збивають" температуру, рятуючи організм.
Жодної згади про удосконалення законодавства коли командири відповідатимуть за свої злочинні діїї і бездіяльність які призвели до смертей, загибелі, приниження, поборів і неуставних дій по підношенню до підлеглих.
Чого найбільше не вистачає в армії це законності і порядка, і неминучості покарань за порушення устава і закнеів України, всіма без виключення, командирами в першу чергу.
Сумно стало від прочитаного. Я була іншої думки про те, що саме є важливішим для Головнокомандувача аби військо було сильним.
І такі розумні люди не дають спокою сірим нездарам, які дорвалися до влади.
БО
- зп менше в рази а не на відсотків 10%
- тотальний тиск і ідіотизм ради ідіотизму
- в разі чого сптшуть все на тебе а чувак який буде мати острів у Франції тупо звалить
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою"(с) - Саймон Шустер
Ми вже чули це "БАЧЕННЯ" . ..