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Новини Війна
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Застосування новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе до Перемоги й економії ресурсів, - Залужний

залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у статті поділився баченням стратегії перемоги України у війні. Він наголосив на важливості використання здобутків прогресу у сфері розвитку новітніх технологій.

Про це він написав у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначив Головнокомандувач, досвід ведення бойових дій Збройними Силами України, особливо в 2022-2023 роках є унікальним, і досі залишається лише нашим надбанням, а тому, невпинно шукаючи шлях до Перемоги, зобов’язує нас постійно проводити ревізію наявних спроможностей, від яких залежить результат ведення бойових дій та шукати шляхи здобуття переваги над противником. При чому, оперуючи поняттям результат бойових дій, ми розуміємо умови, за яких противник відмовиться від подальшої агресії, і саме створення таких умов вбачається ефективним застосуванням можливостей, які є в арсеналі Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний: Безпілотні системи - чи не єдиний інструмент виходу з позиційної війни, яка невигідна Україні

Валерій Залужний наголошує, що чи не основним варіантом здобуття переваги є опанування всім арсеналом порівняно дешевих, новітніх та вкрай ефективних засобів, які швидко розвиваються.

"Саме спроба скористатися здобутками прогресу у сфері розвитку новітніх технологій дозволить виграти науково-, технічно-, технологічно-тактичний бій та призведе не лише до безумовної Перемоги, а й до економії і збереження ресурсів як Україною, так і нашими партнерами", - пише генерал Залужний.

Необхідність суттєво збільшити спроможності безпілотних систем та інших новітніх технологічних систем, позитивно впливати на перебіг бойових дій, спонукає як наслідок до пошуку нових форм і способів застосування, які, своєю чергою, безумовно вплинуть і на структуру як Збройних Сил, так й інших складових сил оборони України.

Читайте: Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік буде відрізнятися, ми все для цього робимо

На думку Головнокомандувача ЗСУ, підвищити вплив БПС та інших новітніх систем на ефективність бойових дій можливо завдяки:

  • постійному підвищенню ситуаційної обізнаності командирів та можливості її підтримання в умовах реального часу в зоні проведення операції і вдень, і вночі, за будь-яких погодних умов;
  • цілодобовому обслуговуванню вогню та ударів в режимі реального часу;
  • забезпеченню розвідувальною інформацією в інтересах ураження в режимі реального часу;
  • завдаванню точних та високоточних ударів по противнику та його об’єктах як на передньому краї, так і в глибині.

Читайте: Силам оборони необхідно створити нову державну систему технологічного переозброєння: на це необхідно до п’яти місяців, - Залужний

Автор: 

технології (806) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+21
науковці та інженери, магістри найкращих вузів країни, працюючи на оборонних підприємствах україни, отримують зарплатню, 12 000 (дванадцять тисяч) грн. "грязними"!

менеджери, укроборонпрома, їздять на мерседесах, живуть в афігенних житлових комплексах, та ні в чому собі не відмовляють.

останній приклад, серлєщ: з/п 7 000 000 грн.
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01.02.2024 20:51
+17
Технології технологіями, але потрібно здихатися єрмака і тоді зеленський буде робити те, що йому скажуть патріоти! Саме так було у перші дні, коли єрмак десь зник (мабуть обговорював зі своїми кураторами умови капітуляції).
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01.02.2024 20:46
+15
Безумовно пане Генерал !
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01.02.2024 20:44
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Безумовно пане Генерал !
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01.02.2024 20:44 Відповісти
От читаю і розумію шо Юрко треба подякувати за таку надану можливість Пану Генералу !
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01.02.2024 20:45 Відповісти
Генерал самостійно https://edition.cnn.com/2024/02/01/opinions/ukraine-army-chief-war-strategy-russia-valerii-zaluzhnyi/index.html віддав свою нову статтю в СNN !
А от після неї - обов'язково буде новий указ про звільнення, з формулюванням «https://day.kyiv.ua/article/polityka/spokiyna-syla за формування власного політичного іміджу ».
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01.02.2024 21:16 Відповісти
Ой Боже ! Ну чому ви робите такий облом ...як шо 🤡 рипнеться знову ,може знайдеться той хто йому кольйоні повідриває...
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01.02.2024 21:23 Відповісти
Технології технологіями, але потрібно здихатися єрмака і тоді зеленський буде робити те, що йому скажуть патріоти! Саме так було у перші дні, коли єрмак десь зник (мабуть обговорював зі своїми кураторами умови капітуляції).
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01.02.2024 20:46 Відповісти
Пам"ятаю вас "знесунів". Що бляха, знесли?. Так отож бо, "мудий наріт".
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02.02.2024 06:32 Відповісти
думаєте, що може таки трапитись удар в такому віці??
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01.02.2024 20:46 Відповісти
так смєнщік все одно з кавеену....
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01.02.2024 20:48 Відповісти
Всенародна підтримка Залужного - тільки так!
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01.02.2024 20:47 Відповісти
Пан Валерій все правильно каже, армія має бути попереду в технологічному плані. М'ясом нехай воюють кацапи та їхні браття по розуму.
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01.02.2024 20:47 Відповісти
науковці та інженери, магістри найкращих вузів країни, працюючи на оборонних підприємствах україни, отримують зарплатню, 12 000 (дванадцять тисяч) грн. "грязними"!

менеджери, укроборонпрома, їздять на мерседесах, живуть в афігенних житлових комплексах, та ні в чому собі не відмовляють.

останній приклад, серлєщ: з/п 7 000 000 грн.
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01.02.2024 20:51 Відповісти
А что мешает публично линчевать ублюдочного серлеща ? Лень ?
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01.02.2024 21:11 Відповісти
Великий респект вам, пане Залужний!
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01.02.2024 20:58 Відповісти
..вопрос:а что делать с утечкой инфы,мокшанским....
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01.02.2024 21:04 Відповісти
що робити з опою президента питання риторичне
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01.02.2024 21:09 Відповісти
Резюме. Дайте нам хто-небудь бойових роботів і вони виграють війну. А в цей час орки будують заводи.
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01.02.2024 21:20 Відповісти
Це навіть страшно, особливо коли це розкривається після двох років війни і горя(
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01.02.2024 21:33 Відповісти
Позаштатна радниця Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Алла Мартинюк заявила, що родичам мобілізованих не потрібно впадати в "істерію", адже все одно всі ми помремо.Таку "оптимістичну" заяву вона зробила https://www.youtube.com/watch?v=n1nVp8SCJuw в інтерв'ю каналу "Ісландія"
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01.02.2024 23:52 Відповісти
Залужний звільнив радницю Мартинюк після її скандальної заяви.Залужний наголосив, що позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені Головнокомандувача. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на скандальну заяву позаштатної радниці Алли Мартинюк і повідомив, що від 28 грудня у нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.
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02.02.2024 00:13 Відповісти
це реакція,але горобець вже полетів) вона могла озвучити не тільки свої думки а й те, що також думають на "олімпі", але це неперевіриш ..
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02.02.2024 00:34 Відповісти
Ну, а як не перевіриш, то може і не кидати гімно на вентилятор?
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02.02.2024 00:55 Відповісти
Оце потрібно було зареєструватися сьогодні, щоб викладати свої філософські висери. Бо іншого шляху не існує? Не існує, бо коли Ви підійшли до вирви, потрібно засипати її, або зробити місток, щоб перейти на інший бік. А Вам так хотілося просто йти, мріяти, теліпаючи листочком, мружачись від сонечка. А тут вирву зробила якась, чиясь ракетка. І потрібно працювати, і є ризик впасти у ту вирву. Подоляк піднявся на сходинку, замість хамів залучає "філософів".
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02.02.2024 00:05 Відповісти
для чого так грубо) навіть вікіпедія каже,що Видання позиціонує себе як сайт «емоційних новин»
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02.02.2024 00:38 Відповісти
А у чому грубість? Філософія на філософію.
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02.02.2024 00:57 Відповісти
Ну, якщо навіть Вікіпедія, то потрібно здаватись. (страшноооо).
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02.02.2024 00:59 Відповісти
Питання ніякого не було. Була відповідь. Я при своєму розумі, щоб не ставити питання і не розмовляти з демагогами-українофобами.
P.S. До речі, якщо при будь-якому грипі, температура піднімається вище значень, необхідних для знищення вірусів, то "збивають" температуру, рятуючи організм.
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02.02.2024 10:27 Відповісти
Ви, мабуть, молоденька. Не переживайте, молодість швидко минає. Як правило, разом з цим додається розуму. Не хочеться грубити, але кораблик зачекався Вас, противнице захисту України.
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02.02.2024 11:55 Відповісти
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02.02.2024 12:17 Відповісти
І не єдиної згадки про дотримання законності і порядку в середині війська, коли підлеглі не м'ясо!
Жодної згади про удосконалення законодавства коли командири відповідатимуть за свої злочинні діїї і бездіяльність які призвели до смертей, загибелі, приниження, поборів і неуставних дій по підношенню до підлеглих.
Чого найбільше не вистачає в армії це законності і порядка, і неминучості покарань за порушення устава і закнеів України, всіма без виключення, командирами в першу чергу.
Сумно стало від прочитаного. Я була іншої думки про те, що саме є важливішим для Головнокомандувача аби військо було сильним.
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01.02.2024 21:32 Відповісти
Залужний не тільки талановитий військовий, але і вчений.
І такі розумні люди не дають спокою сірим нездарам, які дорвалися до влади.
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01.02.2024 21:33 Відповісти
Угу, а основний спонсор тероризму китай і його скажена московська собака яка пачками купує заводи по виготовленню комплектуючих для дронів будуть сидіти і чекати.
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01.02.2024 21:53 Відповісти
Так! Мій ГЕНЕРАЛЕ!!!!
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01.02.2024 22:01 Відповісти
Я магістр прикладної математики і НІКОЛИ не звяжусь з державою.

БО

- зп менше в рази а не на відсотків 10%

- тотальний тиск і ідіотизм ради ідіотизму

- в разі чого сптшуть все на тебе а чувак який буде мати острів у Франції тупо звалить
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01.02.2024 22:08 Відповісти
Людина займається своєю роботою професіонально та впевнено і тим бісить неучів та бездарів, з шаурмою в роті…
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01.02.2024 22:50 Відповісти
https://t.me/tZEinform/28486 tZEinform :
"У Зеленського своє бачення того, що повинно відбуватись на полі бою"(с) - Саймон Шустер
Ми вже чули це "БАЧЕННЯ" . ..
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02.02.2024 00:45 Відповісти
Почитав про технологію ,а тепер треба зробити, прошити, зареєструвати,заповнити чорною ручкою пару журналів.Дякую пане безстрашний лідер.
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02.02.2024 00:51 Відповісти
 
 