В Херсоне раздаются взрывы
Оккупанты обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега.
Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!" - написал он.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.02.2024 17:23 Ответить Мне нравится 5
igor f
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Vika Lysenko
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