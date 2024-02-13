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В Херсоне раздаются взрывы

херсон

Оккупанты обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега.

Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам!" - написал он.

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13.02.2024 17:23 Ответить
Идёт монотонный обстрел. Эта ********* уже достала.
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13.02.2024 17:25 Ответить
Почему , РАШИСТОВ нельзя ЗАКОШМАРІТЬ НА ТОМ БЕРЕГУ ? Или по договорняку дерьмака Херсон они таки сдадут
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13.02.2024 18:51 Ответить
 
 