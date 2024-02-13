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Турция верит в возможность "справедливого мира" между Украиной и Россией, - Эрдоган

ердоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и Россией возможен.

Об этом он заявил в ходе продолжающегося в Дубае Всемирного правительственного форума (WGS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы взяли на себя ответственность обеспечить прекращение огня во время российско-украинской войны, а затем проложить путь к постоянному миру. Стамбульский процесс показал, что стороны могут собираться и встречаться по минимуму моментов. Черноморская инициатива предотвратила дальнейшее углубление продовольственного кризиса", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турцией было сделано много политических, дипломатических и экономических шагов, чтобы "конфликт" был прекращен.

"Они (шаги. - Ред.) были направлены на тушение пожара, а не на его разжигание. Несмотря на кровопролитие, разрушение и боль, мы все еще верим, что справедливый мир возможен. Надеюсь, мы продолжим активизировать наши усилия для этого", – добавил он.

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Топ комментарии
+37
Ми знаємо твою помидорну справедливість… Якщо ти війну називаєш «конфліктом»- ти посібник пуйла.
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13.02.2024 17:33
+37
Справедливого для кого? Для Туреччини, для Кацапії, чи для України. Нема справедливості для всіх. Для кожного вона своя. По своєму розумінні. Решта тупий словесний пронос.
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13.02.2024 17:33
+32
Турки -- поставте нам 1млн снарядів - і вірте далі - чи ви не в НАТО
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13.02.2024 17:32
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Турки -- поставте нам 1млн снарядів - і вірте далі - чи ви не в НАТО
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13.02.2024 17:32 Ответить
Краще 3 млн, високоточних і новеньких, і тоді не потрібно буде ні в що вірити а просто дивитись ваєр шов з елементами евтаназії москалського біосміття!
П.С. це я жартую, якщо вусатий барига так заговорив то скоріше всього це його ***** просило навколішках і зі слізьми, бо розуміє, що знищення його недодержави не те що не за горами, а котиться з гори лавиною
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13.02.2024 17:40 Ответить
тебе мало 83000 дронов в месяц от зеленсконевича и шмыгалевича"
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13.02.2024 18:10 Ответить
Не дронів,а ОБІЦЯНИХ дронів!
А це дві великі різниці.
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13.02.2024 20:21 Ответить
Ми знаємо твою помидорну справедливість… Якщо ти війну називаєш «конфліктом»- ти посібник пуйла.
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13.02.2024 17:33 Ответить
Ага. В его понимании "справедливый мир", это оставить оккупированные территории за паРашей и прекратить огонь.
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13.02.2024 17:34 Ответить
Ні, Крим віддати туркам.
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13.02.2024 17:40 Ответить
Справедливий мир? Віддавайте кацапні область Карс, Трапезунд, Ерзерум та ще там по списку. А що, воювали, потім Ленін тимчасово подарував. Чим не справедливість?
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13.02.2024 18:03 Ответить
Ти пропустив своє життя до сьогоднішнього дня.
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13.02.2024 18:53 Ответить
Lexx Habermann ідіот, війна не переставав бути війною якщо навіть агресор не оголосив її. Тому хто захищається нічого взагалі оголошувати не треба. Вже 1001 раз це пояснювали блогери.
Ти толіка чмирія передивився?
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13.02.2024 19:28 Ответить
Справедливого для кого? Для Туреччини, для Кацапії, чи для України. Нема справедливості для всіх. Для кожного вона своя. По своєму розумінні. Решта тупий словесний пронос.
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13.02.2024 17:33 Ответить
мир ? на якій основі ? і чим поступитись,для цього миру ?
Щось не чутно було,про мир ,коли турки хєрачили в Сирії.
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13.02.2024 17:33 Ответить
Пердоган ! Це як!? я завалю твою жінку і будем говорити про мир ?
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13.02.2024 17:34 Ответить
Лише коли те людожерське утворення зменшиться разів в 40, та перестане називатися росією...
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13.02.2024 17:34 Ответить
А хто такій Ердоагн, це мабуть як Ермазєк
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13.02.2024 17:36 Ответить
Если справедливый мир на примере восстановления Азербайджаном своего суверенитета над Карабахом, то ок! Рады будем помощи
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13.02.2024 17:37 Ответить
А ми віримо що Ердоган домовиться і знайде мир з курдами та вірменами!
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13.02.2024 17:38 Ответить
Віддати Константинополь Русі-Україні ,за словами історика ***** ,- це буде справедливий мир. Адже ж руський князь Олег з ніком Віщий прибив щит на ворота цього міста.
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13.02.2024 17:42 Ответить
Тільки візантійські хроніки нічого не знають ні про який щит і взагалі не знають про Олега. Зате знають про князя Оскольда.
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13.02.2024 17:51 Ответить
В Повісті временних літ прекрасно про це написано.Та це не важливо.Що це взагалі міняє в контексті мого допису?
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13.02.2024 18:22 Ответить
ПВЛ - літопис 12 сторічча, Хельгі жив у 9 сторіччі, тобто за 250-300 років до написання ПВЛ. Тобто ПВЛ не є надійним джерелом інформації про діяння Хельгі чи будь-кого, хто жив у 9-10 сторіччі.

У ПВЛ написано, що Аскольд і Дір нібито були дружинниками якогось Рюріка, а у Візантійських джерелах ніхто не знає ні про якого Рюрика чи Діра, а князем Русі названий саме Оскольд.
І так, Візантійські джерела повідомляють про походи Оскольда на Візантію, але нічого не знають про походи Хельгі (Олега).
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13.02.2024 18:28 Ответить
******* події дуже яскраво показують, хто і як пише історію.
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13.02.2024 19:35 Ответить
То може відродити імперію монголів,коли слово"раша" ще не винайшли європейці?
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13.02.2024 20:26 Ответить
да Турция может верить во все что угодно вот только понятие "справедливый мир " у нас с мордором разные
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13.02.2024 17:42 Ответить
Мирних стосунків з кацапами не може бути ні в кого… - можуть бути лише контрольовані, за допомогою міцної армії…
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13.02.2024 17:42 Ответить
Чомусь за " Справедливий мир" завжди говорять ті, хто спостерігає за цією війною зі сторони, для кого ця війна "чужа"
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13.02.2024 17:45 Ответить
Для Едіка не чужа. Вона як мана небесна. Приносить дивіденти від кожної з, як він каже, ,,конфліктуючої сторони,,. Це турецьке падло молиться, щоб наша війна була нескінченною.
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13.02.2024 17:49 Ответить
Так я за те і говорю, на "свою", на территорії Туреччини, не молився б.
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13.02.2024 17:59 Ответить
а херпіду постійно про справедливий мир торочить.
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13.02.2024 18:47 Ответить
Зроби спочатку деокупацію північного Кіпру, "справедливий" ти наш. Перетворили рай на смітник. Туристопотік в південий Кіпр - 20 до 1 в порівнянні з окупованим північним.
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13.02.2024 17:47 Ответить
Народна турецька казка "******** султан".
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13.02.2024 17:49 Ответить
Уже все заметили как выворачивается Рашка и панически ищет пути заморозки войны? Ни грамма жалости к этой нечисти - Украина должна добить эту нечисть. Другого шанса может и не быть. Напомню - рашисты выжигают все до тла не оставляя ничего живого на оккупированных территориях. С ними нужно поступать так же.

Пора подорвать Помойку внутри - Объявить о защите коренных народов оккупированных рашистами. Объявить о воскрешении и реабилитации их культуры, языка, традиций, государственности.
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13.02.2024 17:52 Ответить
Справедливый мир по мнению Едика ето когда Украина окупирована а все вопросы за Украину решает *****. А Едик получает скидку на газ и 20% с каждого корабля с украинским зерном
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13.02.2024 17:52 Ответить
Добре, що в коментарях такий войовничий дух. Певно недобору бажаючих відбивати Донбас ф Крим не буде.
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13.02.2024 17:54 Ответить
Ердоган, ти мабуть такого ж розуму як плешивий гітлер- *****, що для нього, що для тебе, ви з *****м боги, а ваші та іншіх країн люди то є сміття!!! Чому? Ось ти щось гундосиш про справедливий мир України та фашистської *********…. А сотні тисяч загиблих та стільки ж поранених та покалічених куди подіти??? То б то ви з *****м упирі та вурдалак??? Казочник, мля, слів не вистачає….
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13.02.2024 17:57 Ответить
Щось вони зі Трампом якісь чудни. То так,то ні.
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13.02.2024 17:57 Ответить
Мабуть пороблено….
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13.02.2024 18:25 Ответить
Туреччина сприятиме наближенню справедливого миру допомогою в знищені імперії зла - московії
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13.02.2024 17:57 Ответить
Спаведливий мир настане, коли Турки будуть їсти Сало !!!
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13.02.2024 18:02 Ответить
Справедливий мир:
1. Відновлення територіальної цілісності України.
2. Звільнення всіх українських полонених.
3. Виплата репарацій і відшкодування збитків росією.
4. Суд і покарання російських військових злочинців, включно з ******.
5. Вступ України до ЄС і НАТО.
6. Реформа ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста з метою створення нових ефективних організацій, які забезпечать глобальний мир.
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13.02.2024 18:03 Ответить
мрійник.
реальність може бути такою що скоро буде або повна капітуляція або Стамбул 2, що також є капітуляцією.
п.с. репарації платить програвша сторона, у нас стільки мяса немає щоб закадати шапками кацапів.
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13.02.2024 18:44 Ответить
А де я казав про реальність чи досяжність? Я про справедливість. А стосовно реальності - то штука динамічна.
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13.02.2024 18:51 Ответить
Та то або Кацап на з/п , або фанат толіка чмирія й іньших "всьоПрапала, мипраіграєм". Спамте, не звертайте увагу.
Гітлер у 1942 теж думав що покарати його не зможуть.
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13.02.2024 19:34 Ответить
Хтось говорив про справедливий мир з Гітлером?
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13.02.2024 18:05 Ответить
Ердоган ми теж віремо в твій справедливий мир з Курдами та Вірменами. Чи слабо?!

отож бо, пиз"діти язикои не мішки ворочати!
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13.02.2024 18:06 Ответить
Скоро настане той час коли один скаже Слава Україні і у всьому світі пролунає - Героям Слава!
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13.02.2024 18:08 Ответить
У вас реально только лозунги в башке?
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13.02.2024 20:00 Ответить
пєрдоган може йти на ***, турція наповну допомгає рашистам обходити санкції, русня себе ******* чухає завдяки туреччинні, по факту турки на війні бабки роблять, все шо треба знати про азіатів
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13.02.2024 18:09 Ответить
Курдистан - курдам. І ми тобі повіримо.
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13.02.2024 18:09 Ответить
Дуже хитров******на османська істота.

Але нічого. І на такий "болт" колись газовий ключ знайдеться.
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13.02.2024 18:10 Ответить
Хай сфоткає й покаже як називаються ці пігулки, що він приймає...
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13.02.2024 18:11 Ответить
Якщо якась імперія і буде відновлена в результаті агресії Путіна, то не російська, а турецька.

У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.

У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.

З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
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13.02.2024 18:13 Ответить
Цей посередник тільки гроші заробляв.
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13.02.2024 20:34 Ответить
Турок ти, Ердоган, а не козак.
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13.02.2024 18:21 Ответить
Справедливий це з Кримом в складі Туреччини?
Такий же старий йолоп як і *****
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13.02.2024 18:30 Ответить
Справедливый, это когда Крым Турции отойдет
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13.02.2024 18:31 Ответить
А я вірю у справедливий мир між залишками Туреччини і новою державою Курдистаном! Далі що?
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13.02.2024 18:33 Ответить
Навчені, був вже колись "справедливий" Будапештський меморандум.
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13.02.2024 18:44 Ответить
А зараз зезидент підписує(без ратіфікації!) папірці з "гарантіями безпеки(без будь - яких гарантій!)", які важать менше " Будапешського меморандуму".
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13.02.2024 20:34 Ответить
патриотическая общественность козакив Цензора против любых переговоров с кацапами, только капитуляция и пожар московии! Одна беда - за редким исключением не годны к строевой, плоскостопие массовое... А так бы уххх!!!
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13.02.2024 18:44 Ответить
а ще мрійників у рожевих окулярах, в той час коли на фронті повна срака і кацапи сунуть як саранча прогризаючись у нашу оборону то тут то там, диванні потреоти пишуть про кардон девяносто один та репарації..
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13.02.2024 18:51 Ответить
В той час,як зебіли підтримують і вихваляють пісюніста,який виносить остане з України.
Тіж самі зепоцреоти разом з расянами знищують ВСІХ з українською позицією!
Політиків,військових,бізнесменів. Службовці з українською позицією були замінені на проросійських і вороваєк ще за 2019-2020 роки!
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13.02.2024 20:42 Ответить
Не чипайте героiв - вони ще с помаранчевой революцii перемагають ! Перемога переслiдуе iх а вони перемогу! Героям Слава !
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13.02.2024 18:53 Ответить
Нiякого миру - скоро вам дадуть багато оружия та ви будете перемагать ! Перемога буде за вами ! Слава Украiнi ! Героям Слава !
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13.02.2024 18:48 Ответить
Навіть якщо і не дадуть,є прилад УПА,яка майже 10 років воювала з рашистами.
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13.02.2024 20:45 Ответить
ТАк ! То е героi ! Кiлькох з Винницi знаю - 2 рiк тримают оборону на Виинницi ! Впевнений в них ворог не пройде .....
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13.02.2024 20:52 Ответить
О! Так ти знайомий багатьох колаборантів - друзів Зеленського!
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13.02.2024 21:11 Ответить
Да ну ! Таке якось ты слабо тролиш ! Давай ще комент . Накшталт такого - От скажи Степан Бандера був за народну республiку УНР чи нi ?
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13.02.2024 21:40 Ответить
було зроблено багато політичних, дипломатичних та економічних кроків, аби куйла(((за згоди з пердоганом),розпочав у 2014році окупацію українського Криму і частини Луганської і Донецької областей .Цей самий турецький холуй рашиста і співучасник вбивства українців не виключено дав згоду куйлу на війну проти України ,завіривши куйла,що ніяким чином не допомагатиме Україні ,а навпаки співпрацюватиме з куйлом .Справедливий мир-Деокупація всієї української території, включно з Кримом, а справедливий мир за куйлом і пердоганом - окуповані куйлом українські території залишаються ним(рашистом) окуповані,але ведеться десятиріччями словесна куйня про справедливий мир на умовах 3,14дерації ,в іншому випадку чергова порція окупації України.Ідіть наку,,,й .нелюди...
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13.02.2024 18:49 Ответить
Чий Кіпр, Реджі?
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13.02.2024 19:02 Ответить
Віримо в справедливий мир Туреччини з Курдістаном, Кіпром, Сирією, Ізраілем османці недобиті
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13.02.2024 20:10 Ответить
Шо там у нас на сьогодні по Кіпру ? Та ото ж...
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13.02.2024 20:27 Ответить
Ердоган східний торгаш - гроші понад усе.
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13.02.2024 20:31 Ответить
Блажений, хто вірує...
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13.02.2024 20:36 Ответить
давно не слышно было этого коридорного затейника
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13.02.2024 21:32 Ответить
А чому б і ні, особливо якщо в порт Одеси зайде який-небудь авіаносець США та ще й з ЯБ, то як, Ердоган? АРХ М
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14.02.2024 04:24 Ответить
 
 