Турция верит в возможность "справедливого мира" между Украиной и Россией, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и Россией возможен.
Об этом он заявил в ходе продолжающегося в Дубае Всемирного правительственного форума (WGS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы взяли на себя ответственность обеспечить прекращение огня во время российско-украинской войны, а затем проложить путь к постоянному миру. Стамбульский процесс показал, что стороны могут собираться и встречаться по минимуму моментов. Черноморская инициатива предотвратила дальнейшее углубление продовольственного кризиса", - сказал турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Турцией было сделано много политических, дипломатических и экономических шагов, чтобы "конфликт" был прекращен.
"Они (шаги. - Ред.) были направлены на тушение пожара, а не на его разжигание. Несмотря на кровопролитие, разрушение и боль, мы все еще верим, что справедливый мир возможен. Надеюсь, мы продолжим активизировать наши усилия для этого", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
П.С. це я жартую, якщо вусатий барига так заговорив то скоріше всього це його ***** просило навколішках і зі слізьми, бо розуміє, що знищення його недодержави не те що не за горами, а котиться з гори лавиною
А це дві великі різниці.
Ти толіка чмирія передивився?
Щось не чутно було,про мир ,коли турки хєрачили в Сирії.
У ПВЛ написано, що Аскольд і Дір нібито були дружинниками якогось Рюріка, а у Візантійських джерелах ніхто не знає ні про якого Рюрика чи Діра, а князем Русі названий саме Оскольд.
І так, Візантійські джерела повідомляють про походи Оскольда на Візантію, але нічого не знають про походи Хельгі (Олега).
Пора подорвать Помойку внутри - Объявить о защите коренных народов оккупированных рашистами. Объявить о воскрешении и реабилитации их культуры, языка, традиций, государственности.
1. Відновлення територіальної цілісності України.
2. Звільнення всіх українських полонених.
3. Виплата репарацій і відшкодування збитків росією.
4. Суд і покарання російських військових злочинців, включно з ******.
5. Вступ України до ЄС і НАТО.
6. Реформа ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста з метою створення нових ефективних організацій, які забезпечать глобальний мир.
реальність може бути такою що скоро буде або повна капітуляція або Стамбул 2, що також є капітуляцією.
п.с. репарації платить програвша сторона, у нас стільки мяса немає щоб закадати шапками кацапів.
Гітлер у 1942 теж думав що покарати його не зможуть.
отож бо, пиз"діти язикои не мішки ворочати!
Але нічого. І на такий "болт" колись газовий ключ знайдеться.
У будь-якому разі, чистим бенефіціаром російсько-української війни поки що є Ердоган.
У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає.
З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, постійно підвищуючи ставки.
Такий же старий йолоп як і *****
Тіж самі зепоцреоти разом з расянами знищують ВСІХ з українською позицією!
Політиків,військових,бізнесменів. Службовці з українською позицією були замінені на проросійських і вороваєк ще за 2019-2020 роки!