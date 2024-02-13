Турция верит в возможность "справедливого мира" между Украиной и Россией, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и Россией возможен.

Об этом он заявил в ходе продолжающегося в Дубае Всемирного правительственного форума (WGS), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы взяли на себя ответственность обеспечить прекращение огня во время российско-украинской войны, а затем проложить путь к постоянному миру. Стамбульский процесс показал, что стороны могут собираться и встречаться по минимуму моментов. Черноморская инициатива предотвратила дальнейшее углубление продовольственного кризиса", - сказал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Турцией было сделано много политических, дипломатических и экономических шагов, чтобы "конфликт" был прекращен.

"Они (шаги. - Ред.) были направлены на тушение пожара, а не на его разжигание. Несмотря на кровопролитие, разрушение и боль, мы все еще верим, что справедливый мир возможен. Надеюсь, мы продолжим активизировать наши усилия для этого", – добавил он.

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