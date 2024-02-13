Промышленно-оборонный комитет Украины призван согласовать работу министерств, оборонных предприятий и экспертной среды, - Шмыгаль после первого заседания комитета

Промышленно-оборонный комитет Украины был создан для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что прошло первое заседание комитета. Однако премьер не раскрывал детали.

"Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности", – рассказал он о ходе заседания.

Глава правительства добавил, что современное оружие, поражающее врага, - это ключ к предстоящей победе.

"Прежде всего, речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - добавил он.

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