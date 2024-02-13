Промышленно-оборонный комитет Украины призван согласовать работу министерств, оборонных предприятий и экспертной среды, - Шмыгаль после первого заседания комитета
Промышленно-оборонный комитет Украины был создан для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Шмыгаль отметил, что прошло первое заседание комитета. Однако премьер не раскрывал детали.
"Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности", – рассказал он о ходе заседания.
Глава правительства добавил, что современное оружие, поражающее врага, - это ключ к предстоящей победе.
"Прежде всего, речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А його, наче, ніхто й не кликав!
після першого засідання комітету, з'ясували, комітет покликаний узгодити роботу.
на другому засіданні з'ясують, як саме узгодити.
на третьому, яку саме, роботу.
часу навалом. тим більше, що гроші вже виділили.
@vinnicanin
·
https://twitter.com/vinnicanin/status/1757439937215975903 1 ч
Якщо ви думаєте,що Пашинського переслідують тільки за передачу російського пального на потреби ЗСУ,то ви глибоко помиляєтесь. Основним сенсом є його незгода з розкраданням Єрмаками оборонного бюджету шляхом 300% націнок на все що купується. Цього злодії ЗЕленського, не пробачать
@tZEinform
·
https://twitter.com/tZEinform/status/1757466707696762944 25 мин
Уряд Шмигаля в стилі влади "а ля шоу" провів засідання "на сході України". Пропонуємо не зупинятись на досягнутому і провести разом з МО засідання в Авдіївці. Там, хто ви під вибухи російських обстрілів на які нічим відповісти, вам пояснять хто ви.