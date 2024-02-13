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оборона (5146) Шмыгаль Денис (2591)

Промышленно-оборонный комитет Украины призван согласовать работу министерств, оборонных предприятий и экспертной среды, - Шмыгаль после первого заседания комитета

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Промышленно-оборонный комитет Украины был создан для согласования работы министерств и ведомств, оборонных предприятий и экспертной среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что прошло первое заседание комитета. Однако премьер не раскрывал детали.

"Мы приняли ряд важных решений для синхронизации нашей деятельности и для ее лучшей результативности", – рассказал он о ходе заседания.

Глава правительства добавил, что современное оружие, поражающее врага, - это ключ к предстоящей победе.

"Прежде всего, речь идет о разработках кластера Defence Tech, о масштабировании производства дронов разных категорий, РЭБ и других нужных фронту средств. Есть большие сдвиги, а новейшие разработки уже меняют ход войны", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+4
Асоціація вже була. Комітет не памʼятаю чи був, та тепер буде. Гарна контора, щоб збирати інфу про ОПК і кудись передавати.
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13.02.2024 17:47
+3
Промислово-оборонний комітет України покликаний...

А його, наче, ніхто й не кликав!
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13.02.2024 17:51
+3
ви ж зрозуміли?

після першого засідання комітету, з'ясували, комітет покликаний узгодити роботу.
на другому засіданні з'ясують, як саме узгодити.
на третьому, яку саме, роботу.

часу навалом. тим більше, що гроші вже виділили.
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13.02.2024 18:10
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"Козирю" місце підготував?
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13.02.2024 17:43 Ответить
Асоціація вже була. Комітет не памʼятаю чи був, та тепер буде. Гарна контора, щоб збирати інфу про ОПК і кудись передавати.
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13.02.2024 17:47 Ответить
Промислово-оборонний комітет України покликаний...

А його, наче, ніхто й не кликав!
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13.02.2024 17:51 Ответить
О, ще цих треба годувати!
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13.02.2024 18:00 Ответить
ви ж зрозуміли?

після першого засідання комітету, з'ясували, комітет покликаний узгодити роботу.
на другому засіданні з'ясують, як саме узгодити.
на третьому, яку саме, роботу.

часу навалом. тим більше, що гроші вже виділили.
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13.02.2024 18:10 Ответить
Тепер залишилося провести обшуки, заблокувати роботу оборонних підприємств і завести справи Зазвичай так і виглядає діяльність зеермаправителя До чого не візьмуться все перетворюється на лайно
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13.02.2024 19:57 Ответить
Kurt Wootz

@vinnicanin

·

https://twitter.com/vinnicanin/status/1757439937215975903 1 ч

Якщо ви думаєте,що Пашинського переслідують тільки за передачу російського пального на потреби ЗСУ,то ви глибоко помиляєтесь. Основним сенсом є його незгода з розкраданням Єрмаками оборонного бюджету шляхом 300% націнок на все що купується. Цього злодії ЗЕленського, не пробачать
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13.02.2024 20:24 Ответить
tZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1757466707696762944 25 мин

Уряд Шмигаля в стилі влади "а ля шоу" провів засідання "на сході України". Пропонуємо не зупинятись на досягнутому і провести разом з МО засідання в Авдіївці. Там, хто ви під вибухи російських обстрілів на які нічим відповісти, вам пояснять хто ви.
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13.02.2024 20:34 Ответить
Правильно, щоб дані на рашку передавати вже систематизовані
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13.02.2024 20:55 Ответить
Биляди, скажите где дроны на 44 млрд. гривен, где можно потерять млн. дронов?
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13.02.2024 21:24 Ответить
Или спрошу по другому - Где 1,1 млрд. баксов на дроны, сук-ки?
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13.02.2024 21:28 Ответить
 
 