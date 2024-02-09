Сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 9 февраля, заявил о создании Промышленно-оборонного комитета Украины, который должен вывести украинский ОПК на новый уровень.

Об этом Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что в вопросе усиления украинского оборонно-промышленного комплекса важно наладить системную работу.

"В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины. Руководитель - премьер-министр Украины. В состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ", - подчеркнул Шмыгаль.

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По его словам, к работе комитета также стремятся приобщить производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

Задача комитета – вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области, добавил Шмыгаль.