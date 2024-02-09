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Новости Война
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Сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины, - Шмыгаль

денис,шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 9 февраля, заявил о создании Промышленно-оборонного комитета Украины, который должен вывести украинский ОПК на новый уровень.

Об этом Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что в вопросе усиления украинского оборонно-промышленного комплекса важно наладить системную работу.

"В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины. Руководитель - премьер-министр Украины. В состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ", - подчеркнул Шмыгаль.

Читайте также: Украина приближается к довоенным объемам общего экспорта. В январе было экспортировано товаров на 3,1 млрд долларов, - Шмыгаль

По его словам, к работе комитета также стремятся приобщить производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.

Задача комитета – вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области, добавил Шмыгаль.

Автор: 

оборона (5204) Шмыгаль Денис (2681)


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Топ комментарии
+34
Для імітації бурхливої діяльності.
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09.02.2024 15:23
+20
Черговий квартальний цирк, замість роботи…
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09.02.2024 15:21
+18
Не пройшло і 2 роки!
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09.02.2024 15:19
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Але Бутусов казав на стрімі, що на обіцяний мільон дронів, в цоьму році ще жодного контракту влада не підписала з виробниками. Ще не копійки у цьому році на дрони не було виділено.
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09.02.2024 15:18 Ответить
на комітет гроші були потрібні. Шмигаль зекономив. Для важливіших засобів.
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09.02.2024 15:19 Ответить
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10.02.2024 01:33 Ответить
Не пройшло і 2 роки!
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09.02.2024 15:19 Ответить
Для імітації бурхливої діяльності.
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09.02.2024 15:23 Ответить
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09.02.2024 18:27 Ответить
посади, фінансування, імітація діяльності, непрацевлаштовані знайомі знайомих з Кварталу - обирайте, що подобається
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09.02.2024 15:23 Ответить
Хтось же повинен управляти денежними потоками.... так процентік там процентік, ось тобі і кабріолетік.
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09.02.2024 15:33 Ответить
Балаболи, комітет буде ракети виробляти?
вони обкурилися там всі
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09.02.2024 16:08 Ответить
Сіроток ЗЕЛЕНСЬКОГО привлаштувати , не всіх ще задовільнив !
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09.02.2024 16:51 Ответить
Адженду вже підвезли?
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09.02.2024 15:19 Ответить
Потім всіх переведуть на іншу роботу і сворять нові комітети
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09.02.2024 15:54 Ответить
На орбіту чи шо
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09.02.2024 15:20 Ответить
Над комітетом треба ще комітет. Готовий очолити. Безкоштовно.
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09.02.2024 15:20 Ответить
Зі створенням комітетів немає ніяких поблем
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09.02.2024 15:56 Ответить
Але немає дзвінків з пропозицією. Якщо кожний другий українець буде на посаді у комітетах, то рвонемо на мацкву, аж земля затрясеться.
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09.02.2024 16:35 Ответить
Миттєва реакція! Лише два роки активної війни і- бац! рішення про створення визріло! Ще рочків 5-6 піде на узгодження,додаткові звірки...тощо.
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09.02.2024 15:21 Ответить
Черговий квартальний цирк, замість роботи…
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09.02.2024 15:21 Ответить
Поспішайте пане Шмигаль, а то через пару тижнів вже два роки пройде як це треба було зробити якщо рахувати з початку ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни!
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09.02.2024 15:22 Ответить
ЖмиГаль- це не тільки цінний мех, а й стільки років акторської гри у віру, що воно щось рішає, окрім потішності балвана, що ставить підписи та буде за це сидіти, дЄрьмаком гарантую.
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09.02.2024 15:49 Ответить
я не встигаю за змінами!
на третій рік війни, воно створює, який там комітет. я сподіваюсь, комітет очолить єрмак?
комітет, під особистим контролем зе!потужного?

бачите, як залужний всьому перешкоджав. і отим вірним 5-6 менеджерам робітка підвалила.
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09.02.2024 15:24 Ответить
не плін комітет очолить Порошенко ))
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09.02.2024 15:58 Ответить
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09.02.2024 15:24 Ответить
Куда ви літите, торопиги кляті! Треба сім разів відміряти, спланувати все ретельно на 500 аркушів, а потім вже різати.
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09.02.2024 15:24 Ответить
Ще до вчорашнього дня створити промислово-оборонний комітет забороняв Залужний, а сьогодні можна. Вот тіпєрь зажівьом. Ну і Єрмака керівником не забудьте призначити.
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09.02.2024 15:25 Ответить
А що створюємо завтра??!
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09.02.2024 15:26 Ответить
Завтра не у всіх буде, з такими творцями
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09.02.2024 15:58 Ответить
"Керівник - прем'єр-міністр України."

Через скільки днів чи годин, Хрінпіду призначить завгоспа прем'єр-міністром України?
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09.02.2024 15:26 Ответить
наші союзники теж нікуди не поспішають..., а в нас війна, але ми теж чогось нікуди не поспішаємо..., може ще 2 роки війни й цей комітет почне працювати, десь у Львові..., будувати навколо нього оборонні споруди...(тьху- 3 рази)
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09.02.2024 15:26 Ответить
Чергове бла-бла, може досить уже тріпатись язиком і займетесь ділом?
Великі справи роблять тихо, а все інше - це театр(с) не пам'ятаю звідки цитата
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09.02.2024 15:28 Ответить
Усе в зеленої погані у світлому майбутньому: створимо, організуємо, налагодимо, домовимося. А в реальному часі спроможні тільки гроші ******* зі швидкістю 4махи.
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09.02.2024 15:28 Ответить
Як кажуть в таких випадках: тебе тільки за смертю посилати.
Це що? Перші ознаки перезавантаження??? Чі як звичайно імітація?
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09.02.2024 15:29 Ответить
А взагалі нахрена той комітет, комітет зброї не виготовляє, кількість дронів не збільшить?? Тільки дерібан бюджету. Геніальні творці.
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09.02.2024 15:29 Ответить
Імітатори, одна профанація за іншою. Голосні назви і заяви і ніякої реальної справи. ЗЕлена сволота ліквідатори України!
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09.02.2024 15:35 Ответить
безумну не забудьте - шикарний фахівець.
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09.02.2024 15:37 Ответить
та науКівця із потойбіччя...
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09.02.2024 15:53 Ответить
Закінчувався другий рік війни.. і вони таки вирішили створити промислово-оборонний комітет. Дуже оперативно
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09.02.2024 15:42 Ответить
От ідіоти! А що весь цей непотреб робив два роки, сидячи на іноземних вливаннях?
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09.02.2024 15:47 Ответить
Посаду для серлєща не забудьте, як і для наєма!
Толку від них ніякого, а оклади…..!
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09.02.2024 15:48 Ответить
Ви-злодії й руйнівники,ви не здатні нічого створювати! Озирніться на 5 років-що ви "створили" й кому це на користь?!
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09.02.2024 15:50 Ответить
Ще одні дармоїди! Замість фронта будуть штани протирать в теплих кабинетах!
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09.02.2024 15:51 Ответить
вірити зеленим мерзотникам себе опускати
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09.02.2024 15:51 Ответить
Грьобані ЗЕлені курви, їм тарапіцца нєкуда, вже 2 роки страшенної війни, а вони лише зараз створюють промислово-оборонний комітет... Схоже ЗЕ-виродки чекали на звільнення Главкома Залужного, щоб вже після його відставки почати ворушити своїм лінивим аху@вшим тухєсом... Таким чином вони дали фору кацапам, які ще на початку 2023 повним ходом переводили промисловість на воєнні рейки. А унас ДОСІ ЖОДНА КОПІЙКА не проплачена державою виробникам дронів З ТИХ 40 МІЛЬЯРДІВ, які були виділені на АРМІЮ ДРОНІВ ще минулого року. Це саботаж та диверсія на рівні вищого керівництва, яке все зараз в ОПі. І знімати треба не Залужного, а єрмака, шмигаля, татарова, шурму та всю ту "регіанальну" сволоту, яка разом з зе-лідОром працює проти перемоги України.
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09.02.2024 15:58 Ответить
ніщо створило ніщо...
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09.02.2024 15:59 Ответить
Промислово-оборонний квартал
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09.02.2024 16:01 Ответить
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09.02.2024 16:03 Ответить
Ага, ще одна зграя дармоїдів які будуть прожирати і без того дірявий бюджет. І вставлятимуть палиці виробникам зброї.
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09.02.2024 16:05 Ответить
сегодня ті должен біл застрелиться, ***** очкастій. А комитет нужно біло создать два года назад или раньше!
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09.02.2024 16:06 Ответить
Більше комітетів богу комітетів! Ці зелені підораси роблять що завгодно, тільки не те, що потрібно для держави.
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09.02.2024 16:15 Ответить
Щтобы потерять любое дело надо сразу создать комитет. Пока соберутся, пока наметят планы, пока утвердят, защитят, согласуют, создадут фонды … и денег нет, так как
финансирование другой деятельности, особенно зеленой, кабмин осуществляет по щелчку пальцев Опы.
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09.02.2024 16:25 Ответить
Какие быстрые.
Успели до окончания войны.
Наверное разработали схемы дерибана бюджета на этой платформе, после того как лавочку в МО прикрыли.
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09.02.2024 16:26 Ответить
Два роки всі Зельоному торочать - роби своє! Бо допомога не вічна, і все не закриє.
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09.02.2024 16:31 Ответить
Ще не всіх засранців своїх попристроювали на бронь?
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09.02.2024 16:33 Ответить
боже, сколько можно и где это берется, что в стране нет государственных мужей? везде одна шваль
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09.02.2024 16:58 Ответить
Як вже заїбали ці совкові лозунги,цих емітаторів бурной дєятєльності,ніхто вам не вірить ,хоть ти всрись індєй
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09.02.2024 16:59 Ответить
3 рік війни коли ворог закріпився на території коли пруть з усіх сторін вони нарешті проковтнули тормозуху і вона пройшла до мізок.Вкотре кажу ця влада під чимось.Рішення яке було потрібно приймати 2,5 роки тому назад.Ідіоти потвори і суки.
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09.02.2024 17:24 Ответить
А ви друзья, как ни садитесь... Мишача возня, імітація бурхливої діяльністі на кінці ДРУГОГО року війни! Блд.
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09.02.2024 17:29 Ответить
як би головою призначили Ю.Тимошенко от то був би номер ....
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09.02.2024 18:23 Ответить
Знову комітет, замість відновлення зруйнованого зеленським і його поплічниками військово-промислового комплексу?
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09.02.2024 18:24 Ответить
Ото першим рішенням цього комітету камсамольців - є відсторонення Дани Ярової від всіх процесів військових закупок?
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09.02.2024 19:14 Ответить
Мовою оригінала: Даешь комитетов много и разных!!!!
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09.02.2024 19:30 Ответить
ви б@лядь 2 роки що робили
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09.02.2024 20:34 Ответить
А для чого в тому комітеті глава метів-татаров і сбу.То вже відразу назвіть його рособоронпром.
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09.02.2024 20:36 Ответить
ПОК...
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09.02.2024 20:48 Ответить
Тварюки зелені 🤡 , а може ще почекаїте 4 роки ?! Всіх вас СН на рудніки , на поля мінні ,за грати !!!
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09.02.2024 21:09 Ответить
ДОВБО*ОБИ ЗЕЛЕНІ - ви за два роки війни стільки створили спільних військових підприємств з західними компаніями і стільки навипускали зброї, що Африку озброїти можна, куди ще далі.
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09.02.2024 21:42 Ответить
В урочисту дату закінчення 2 року війни ми вирішили створити оборонно промисловий комітет! Занавес! Аплодисменти! Ураааа!!!
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09.02.2024 22:40 Ответить
Оце вже закипить робота. Тільки й чекали звільнення Залужного щоби розгорнутись. А то він стояв на перешкоді
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09.02.2024 23:30 Ответить
Знов в борделі меблі переставляють.
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10.02.2024 00:56 Ответить
ще вчора були яйця... по 17...
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10.02.2024 05:44 Ответить
йде 2 рік війни назріло рішення створення оборонного комітету спочатку потрібно створити комісію для обрання комітету ,затвердити потужній план , проголосувати у верховній раді проект,доопрацювати на додаткових читаннях . залучити потужніх науковців з кварталу для обговорення -- знаємо проходили шапіто на своєму місці і шмигаль рекордсмен по перебуванні на посаді нарешті зявився , мабуть горло полікував після співу , бо захрип бідолаха як гімн співав . бо за іншою діяльністю поки ознак життя не подавав , зараз ровине бурхливу діяльність . а то вже рекрд азірова перебив ...
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10.02.2024 10:52 Ответить
А якого чорта його тільки сьогодні створили?! Треба було цим зайнятись ще в 2022 році. Всі не цілові бюджетні видатки, включаючи не актуальні на сьогодні бюджетні статті фінансування: культура, спорт, освіта, виховання, наука сеоротити до мінімуму, а окремі взагалі не фінансувати! Пора вже нарешті зрозуміти, що якщо ми не викинемо ворога з нашої території, то нічого цього вже не буде потрібно, бо у випадку загарбання України, Українців просто відправлять до Сибіру або просто знищать!
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10.02.2024 17:02 Ответить
Грандіозні плани. Оце вже запрацює все для фронту. До цих пір ЗСУ були більш ніж забезпечені всім, обігріті турботливою владою, як рідною мамою. Не спрацював лиш Залужний.
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10.02.2024 22:16 Ответить
 
 