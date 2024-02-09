Сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 9 февраля, заявил о создании Промышленно-оборонного комитета Украины, который должен вывести украинский ОПК на новый уровень.
Об этом Шмыгаль сообщил на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
Премьер отметил, что в вопросе усиления украинского оборонно-промышленного комплекса важно наладить системную работу.
"В этом направлении сегодня создаем Промышленно-оборонный комитет Украины. Руководитель - премьер-министр Украины. В состав войдут также министр стратегических отраслей, министр обороны, вице-премьер-министр по экономике, вице-премьер-министр по инновациям, министр финансов, глава МВД и глава СБУ", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, к работе комитета также стремятся приобщить производителей оружия, независимых экспертов и специалистов.
Задача комитета – вывести украинский ОПК на новый уровень, сформировать уникальную систему поддержки производителей, дать больше стимулов, увеличить уровень взаимодействия с международными компаниями в этой области, добавил Шмыгаль.
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вони обкурилися там всі
на третій рік війни, воно створює, який там комітет. я сподіваюсь, комітет очолить єрмак?
комітет, під особистим контролем зе!потужного?
бачите, як залужний всьому перешкоджав. і отим вірним 5-6 менеджерам робітка підвалила.
Через скільки днів чи годин, Хрінпіду призначить завгоспа прем'єр-міністром України?
Великі справи роблять тихо, а все інше - це театр(с) не пам'ятаю звідки цитата
Це що? Перші ознаки перезавантаження??? Чі як звичайно імітація?
Толку від них ніякого, а оклади…..!
финансирование другой деятельности, особенно зеленой, кабмин осуществляет по щелчку пальцев Опы.
Успели до окончания войны.
Наверное разработали схемы дерибана бюджета на этой платформе, после того как лавочку в МО прикрыли.