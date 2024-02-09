Сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 9 лютого, заявив про створення Промислово-оборонного комітету України, який має вивести український ОПК на новий рівень.

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу.

"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - наголосив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборонну промисловість України буде інтегровано в оборонну промисловість ЄС, - фон дер Ляєн

За його словами, до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців.

Завдання комітету - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі, додав Шмигаль.

Читайте також: Кабмін виділив 2,5 млрд грн для будівництва інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, - Шмигаль