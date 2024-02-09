Сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 9 лютого, заявив про створення Промислово-оборонного комітету України, який має вивести український ОПК на новий рівень.
Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу.
"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - наголосив Шмигаль.
За його словами, до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців.
Завдання комітету - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі, додав Шмигаль.
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вони обкурилися там всі
на третій рік війни, воно створює, який там комітет. я сподіваюсь, комітет очолить єрмак?
комітет, під особистим контролем зе!потужного?
бачите, як залужний всьому перешкоджав. і отим вірним 5-6 менеджерам робітка підвалила.
Через скільки днів чи годин, Хрінпіду призначить завгоспа прем'єр-міністром України?
Великі справи роблять тихо, а все інше - це театр(с) не пам'ятаю звідки цитата
Це що? Перші ознаки перезавантаження??? Чі як звичайно імітація?
Толку від них ніякого, а оклади…..!
финансирование другой деятельности, особенно зеленой, кабмин осуществляет по щелчку пальцев Опы.
Успели до окончания войны.
Наверное разработали схемы дерибана бюджета на этой платформе, после того как лавочку в МО прикрыли.