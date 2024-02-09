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Новини Війна
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Сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України, - Шмигаль

денис,шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у п’ятницю, 9 лютого, заявив про створення Промислово-оборонного комітету України, який має вивести український ОПК на новий рівень.

Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що у питанні посилення українського оборонно-промислового комплексу важливо налагодити системну роботу.

"У цьому напрямі сьогодні створюємо Промислово-оборонний комітет України. Керівник - прем’єр-міністр України. До складу увійдуть також міністр стратегічних галузей, міністр оборони, віцепрем’єр-міністр з економіки, віцепрем’єр-міністр з інновацій, міністр фінансів, голова МВС та голова СБУ", - наголосив Шмигаль.

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За його словами, до роботи комітету також прагнуть долучити виробників зброї, незалежних експертів і фахівців.

Завдання комітету - вивести український ОПК на новий рівень, сформувати унікальну систему підтримки виробників, дати більше стимулів, збільшити рівень взаємодії з міжнародними компаніями в цій галузі, додав Шмигаль.

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Автор: 

оборона (4780) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+34
Для імітації бурхливої діяльності.
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09.02.2024 15:23
+20
Черговий квартальний цирк, замість роботи…
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09.02.2024 15:21
+18
Не пройшло і 2 роки!
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09.02.2024 15:19
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Але Бутусов казав на стрімі, що на обіцяний мільон дронів, в цоьму році ще жодного контракту влада не підписала з виробниками. Ще не копійки у цьому році на дрони не було виділено.
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09.02.2024 15:18 Відповісти
на комітет гроші були потрібні. Шмигаль зекономив. Для важливіших засобів.
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09.02.2024 15:19 Відповісти
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10.02.2024 01:33 Відповісти
Не пройшло і 2 роки!
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09.02.2024 15:19 Відповісти
Для імітації бурхливої діяльності.
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09.02.2024 15:23 Відповісти
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09.02.2024 18:27 Відповісти
посади, фінансування, імітація діяльності, непрацевлаштовані знайомі знайомих з Кварталу - обирайте, що подобається
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09.02.2024 15:23 Відповісти
Хтось же повинен управляти денежними потоками.... так процентік там процентік, ось тобі і кабріолетік.
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09.02.2024 15:33 Відповісти
Балаболи, комітет буде ракети виробляти?
вони обкурилися там всі
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09.02.2024 16:08 Відповісти
Сіроток ЗЕЛЕНСЬКОГО привлаштувати , не всіх ще задовільнив !
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09.02.2024 16:51 Відповісти
Адженду вже підвезли?
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09.02.2024 15:19 Відповісти
Потім всіх переведуть на іншу роботу і сворять нові комітети
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09.02.2024 15:54 Відповісти
На орбіту чи шо
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09.02.2024 15:20 Відповісти
Над комітетом треба ще комітет. Готовий очолити. Безкоштовно.
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09.02.2024 15:20 Відповісти
Зі створенням комітетів немає ніяких поблем
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09.02.2024 15:56 Відповісти
Але немає дзвінків з пропозицією. Якщо кожний другий українець буде на посаді у комітетах, то рвонемо на мацкву, аж земля затрясеться.
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09.02.2024 16:35 Відповісти
Миттєва реакція! Лише два роки активної війни і- бац! рішення про створення визріло! Ще рочків 5-6 піде на узгодження,додаткові звірки...тощо.
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09.02.2024 15:21 Відповісти
Черговий квартальний цирк, замість роботи…
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09.02.2024 15:21 Відповісти
Поспішайте пане Шмигаль, а то через пару тижнів вже два роки пройде як це треба було зробити якщо рахувати з початку ПОВНОМАСШТАБНОЇ війни!
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09.02.2024 15:22 Відповісти
ЖмиГаль- це не тільки цінний мех, а й стільки років акторської гри у віру, що воно щось рішає, окрім потішності балвана, що ставить підписи та буде за це сидіти, дЄрьмаком гарантую.
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09.02.2024 15:49 Відповісти
я не встигаю за змінами!
на третій рік війни, воно створює, який там комітет. я сподіваюсь, комітет очолить єрмак?
комітет, під особистим контролем зе!потужного?

бачите, як залужний всьому перешкоджав. і отим вірним 5-6 менеджерам робітка підвалила.
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09.02.2024 15:24 Відповісти
не плін комітет очолить Порошенко ))
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09.02.2024 15:58 Відповісти
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09.02.2024 15:24 Відповісти
Куда ви літите, торопиги кляті! Треба сім разів відміряти, спланувати все ретельно на 500 аркушів, а потім вже різати.
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09.02.2024 15:24 Відповісти
Ще до вчорашнього дня створити промислово-оборонний комітет забороняв Залужний, а сьогодні можна. Вот тіпєрь зажівьом. Ну і Єрмака керівником не забудьте призначити.
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09.02.2024 15:25 Відповісти
А що створюємо завтра??!
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09.02.2024 15:26 Відповісти
Завтра не у всіх буде, з такими творцями
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09.02.2024 15:58 Відповісти
"Керівник - прем'єр-міністр України."

Через скільки днів чи годин, Хрінпіду призначить завгоспа прем'єр-міністром України?
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09.02.2024 15:26 Відповісти
наші союзники теж нікуди не поспішають..., а в нас війна, але ми теж чогось нікуди не поспішаємо..., може ще 2 роки війни й цей комітет почне працювати, десь у Львові..., будувати навколо нього оборонні споруди...(тьху- 3 рази)
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09.02.2024 15:26 Відповісти
Чергове бла-бла, може досить уже тріпатись язиком і займетесь ділом?
Великі справи роблять тихо, а все інше - це театр(с) не пам'ятаю звідки цитата
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09.02.2024 15:28 Відповісти
Усе в зеленої погані у світлому майбутньому: створимо, організуємо, налагодимо, домовимося. А в реальному часі спроможні тільки гроші ******* зі швидкістю 4махи.
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09.02.2024 15:28 Відповісти
Як кажуть в таких випадках: тебе тільки за смертю посилати.
Це що? Перші ознаки перезавантаження??? Чі як звичайно імітація?
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09.02.2024 15:29 Відповісти
А взагалі нахрена той комітет, комітет зброї не виготовляє, кількість дронів не збільшить?? Тільки дерібан бюджету. Геніальні творці.
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09.02.2024 15:29 Відповісти
Імітатори, одна профанація за іншою. Голосні назви і заяви і ніякої реальної справи. ЗЕлена сволота ліквідатори України!
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09.02.2024 15:35 Відповісти
безумну не забудьте - шикарний фахівець.
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09.02.2024 15:37 Відповісти
та науКівця із потойбіччя...
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09.02.2024 15:53 Відповісти
Закінчувався другий рік війни.. і вони таки вирішили створити промислово-оборонний комітет. Дуже оперативно
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09.02.2024 15:42 Відповісти
От ідіоти! А що весь цей непотреб робив два роки, сидячи на іноземних вливаннях?
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09.02.2024 15:47 Відповісти
Посаду для серлєща не забудьте, як і для наєма!
Толку від них ніякого, а оклади…..!
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09.02.2024 15:48 Відповісти
Ви-злодії й руйнівники,ви не здатні нічого створювати! Озирніться на 5 років-що ви "створили" й кому це на користь?!
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09.02.2024 15:50 Відповісти
Ще одні дармоїди! Замість фронта будуть штани протирать в теплих кабинетах!
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09.02.2024 15:51 Відповісти
вірити зеленим мерзотникам себе опускати
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09.02.2024 15:51 Відповісти
Грьобані ЗЕлені курви, їм тарапіцца нєкуда, вже 2 роки страшенної війни, а вони лише зараз створюють промислово-оборонний комітет... Схоже ЗЕ-виродки чекали на звільнення Главкома Залужного, щоб вже після його відставки почати ворушити своїм лінивим аху@вшим тухєсом... Таким чином вони дали фору кацапам, які ще на початку 2023 повним ходом переводили промисловість на воєнні рейки. А унас ДОСІ ЖОДНА КОПІЙКА не проплачена державою виробникам дронів З ТИХ 40 МІЛЬЯРДІВ, які були виділені на АРМІЮ ДРОНІВ ще минулого року. Це саботаж та диверсія на рівні вищого керівництва, яке все зараз в ОПі. І знімати треба не Залужного, а єрмака, шмигаля, татарова, шурму та всю ту "регіанальну" сволоту, яка разом з зе-лідОром працює проти перемоги України.
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09.02.2024 15:58 Відповісти
ніщо створило ніщо...
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09.02.2024 15:59 Відповісти
Промислово-оборонний квартал
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09.02.2024 16:01 Відповісти
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09.02.2024 16:03 Відповісти
Ага, ще одна зграя дармоїдів які будуть прожирати і без того дірявий бюджет. І вставлятимуть палиці виробникам зброї.
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09.02.2024 16:05 Відповісти
сегодня ті должен біл застрелиться, ***** очкастій. А комитет нужно біло создать два года назад или раньше!
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09.02.2024 16:06 Відповісти
Більше комітетів богу комітетів! Ці зелені підораси роблять що завгодно, тільки не те, що потрібно для держави.
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09.02.2024 16:15 Відповісти
Щтобы потерять любое дело надо сразу создать комитет. Пока соберутся, пока наметят планы, пока утвердят, защитят, согласуют, создадут фонды … и денег нет, так как
финансирование другой деятельности, особенно зеленой, кабмин осуществляет по щелчку пальцев Опы.
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09.02.2024 16:25 Відповісти
Какие быстрые.
Успели до окончания войны.
Наверное разработали схемы дерибана бюджета на этой платформе, после того как лавочку в МО прикрыли.
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09.02.2024 16:26 Відповісти
Два роки всі Зельоному торочать - роби своє! Бо допомога не вічна, і все не закриє.
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09.02.2024 16:31 Відповісти
Ще не всіх засранців своїх попристроювали на бронь?
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09.02.2024 16:33 Відповісти
боже, сколько можно и где это берется, что в стране нет государственных мужей? везде одна шваль
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09.02.2024 16:58 Відповісти
Як вже заїбали ці совкові лозунги,цих емітаторів бурной дєятєльності,ніхто вам не вірить ,хоть ти всрись індєй
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09.02.2024 16:59 Відповісти
3 рік війни коли ворог закріпився на території коли пруть з усіх сторін вони нарешті проковтнули тормозуху і вона пройшла до мізок.Вкотре кажу ця влада під чимось.Рішення яке було потрібно приймати 2,5 роки тому назад.Ідіоти потвори і суки.
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09.02.2024 17:24 Відповісти
А ви друзья, как ни садитесь... Мишача возня, імітація бурхливої діяльністі на кінці ДРУГОГО року війни! Блд.
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09.02.2024 17:29 Відповісти
як би головою призначили Ю.Тимошенко от то був би номер ....
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09.02.2024 18:23 Відповісти
Знову комітет, замість відновлення зруйнованого зеленським і його поплічниками військово-промислового комплексу?
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09.02.2024 18:24 Відповісти
Ото першим рішенням цього комітету камсамольців - є відсторонення Дани Ярової від всіх процесів військових закупок?
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09.02.2024 19:14 Відповісти
Мовою оригінала: Даешь комитетов много и разных!!!!
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09.02.2024 19:30 Відповісти
ви б@лядь 2 роки що робили
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09.02.2024 20:34 Відповісти
А для чого в тому комітеті глава метів-татаров і сбу.То вже відразу назвіть його рособоронпром.
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09.02.2024 20:36 Відповісти
ПОК...
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09.02.2024 20:48 Відповісти
Тварюки зелені 🤡 , а може ще почекаїте 4 роки ?! Всіх вас СН на рудніки , на поля мінні ,за грати !!!
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09.02.2024 21:09 Відповісти
ДОВБО*ОБИ ЗЕЛЕНІ - ви за два роки війни стільки створили спільних військових підприємств з західними компаніями і стільки навипускали зброї, що Африку озброїти можна, куди ще далі.
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09.02.2024 21:42 Відповісти
В урочисту дату закінчення 2 року війни ми вирішили створити оборонно промисловий комітет! Занавес! Аплодисменти! Ураааа!!!
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09.02.2024 22:40 Відповісти
Оце вже закипить робота. Тільки й чекали звільнення Залужного щоби розгорнутись. А то він стояв на перешкоді
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09.02.2024 23:30 Відповісти
Знов в борделі меблі переставляють.
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10.02.2024 00:56 Відповісти
ще вчора були яйця... по 17...
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10.02.2024 05:44 Відповісти
йде 2 рік війни назріло рішення створення оборонного комітету спочатку потрібно створити комісію для обрання комітету ,затвердити потужній план , проголосувати у верховній раді проект,доопрацювати на додаткових читаннях . залучити потужніх науковців з кварталу для обговорення -- знаємо проходили шапіто на своєму місці і шмигаль рекордсмен по перебуванні на посаді нарешті зявився , мабуть горло полікував після співу , бо захрип бідолаха як гімн співав . бо за іншою діяльністю поки ознак життя не подавав , зараз ровине бурхливу діяльність . а то вже рекрд азірова перебив ...
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10.02.2024 10:52 Відповісти
А якого чорта його тільки сьогодні створили?! Треба було цим зайнятись ще в 2022 році. Всі не цілові бюджетні видатки, включаючи не актуальні на сьогодні бюджетні статті фінансування: культура, спорт, освіта, виховання, наука сеоротити до мінімуму, а окремі взагалі не фінансувати! Пора вже нарешті зрозуміти, що якщо ми не викинемо ворога з нашої території, то нічого цього вже не буде потрібно, бо у випадку загарбання України, Українців просто відправлять до Сибіру або просто знищать!
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10.02.2024 17:02 Відповісти
Грандіозні плани. Оце вже запрацює все для фронту. До цих пір ЗСУ були більш ніж забезпечені всім, обігріті турботливою владою, як рідною мамою. Не спрацював лиш Залужний.
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10.02.2024 22:16 Відповісти
 
 