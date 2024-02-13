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Байден (2764) помощь (7436) США (24862) Сенат США (474)

Байден призывает Палату представителей поспешить с оказанием помощи Украине

Байден призывает Палату представителей поспешить с оказанием помощи Украине

Байден призывает Палату представителей вслед за Сенатом одобрить законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и другим странам.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы аплодируем двухпартийной коалиции сенаторов, собравшихся сегодня утром, чтобы принять соглашение о дополнительном финансировании в защиту интересов национальной безопасности Америки. Этот законопроект позволит украинскому народу защищаться от атак России", - отметила она.

Она отметила, что законопроект "обеспечит Израиль всем необходимым для защиты его народа от террористов ХАМАС". Кроме того, инициатива позволит оказать гуманитарную помощь уязвимым людям во всем мире, в том числе гражданским палестинским жителям в Секторе Газа, не имеющим ничего общего с ХАМАС.

В этом контексте Жан-Пьер подчеркнула, что президент США призывает Палату представителей немедленно принять и передать ему на подпись этот документ.

"Цена бездействия растет с каждым днем. Лидерство Америки имеет значение, и мир наблюдает за тем, что делают республиканцы Палаты представителей", - добавила представитель Белого дома.

Читайте также: Трамп призвал НАТО поддерживать Украину на уровне с США: "Мы помогаем более чем на $100 млрд больше, это неправильно"
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Топ комментарии
+9
Зауважте що каже речниця Білого дому Карін Жан-П'єр: "Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії".

PS: Не перемогти, а оборонятися.
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13.02.2024 18:28
+7
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13.02.2024 18:26
+7
Шось в цьому світі пішло не так раз потрібно закликати до адекватності
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13.02.2024 18:28
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13.02.2024 18:26 Ответить
Шось в цьому світі пішло не так раз потрібно закликати до адекватності
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13.02.2024 18:28 Ответить
У цьому світі, з самого Початку! Все пішло Не так,), Пожинаємо плоди!
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13.02.2024 19:05 Ответить
Ще з едемського саду...
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13.02.2024 19:52 Ответить
Зауважте що каже речниця Білого дому Карін Жан-П'єр: "Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії".

PS: Не перемогти, а оборонятися.
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13.02.2024 18:28 Ответить
Теж саме каже і Байден, йому перемога України як рак простати в додачу до його альцгеймера !
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13.02.2024 18:35 Ответить
Щоб перемогти рашку - цієї допомоги і дійсно малувато . Але для стійкої оборони достатньо .
Для перемоги , зброї і грошей треба втричі мабуть - більше .
Хоча б цю дали .
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13.02.2024 19:11 Ответить
це на скільки вистачить?
за умови, що Байден все передасть, а не як раніше тільки 70%

а що потім робити, коли закінчиться?
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14.02.2024 01:07 Ответить
Такий об"єм і не призначений для перемоги. Про перемогу - це сотні млрд, ф-35, апачі, абрамси в товарних об"ємах і так далі...
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13.02.2024 19:14 Ответить
тобто потрібен лендліз?
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14.02.2024 01:03 Ответить
Ні, потрібне адекватне розуміння, як можна перемогти росію - це жорсткі санкції, які з кожен місяць обмежуватимуть надходження від продажів вуглеводнів, це передача новітніх івйськових технологій Україні -ф-35, абрамси, апачі, томагавки і т.д. А не старе барахло ф-16 і пара десятків абрамсів.
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14.02.2024 01:24 Ответить
старе тому, що це обмежено виділеними грошима
на достатнью кількість потрібно раз в 10 більше грошей
а грошей немає. США самі мають борг 34трлн

лендліз не має обмежень по грошах
замість утилізації могли би передавати Україні

по закону можуть продати, проте грошей немає
тому утилізація

є оригінальний закон про лендліз, котрий діє
проте в ньому є вимоги
- оренда, якщо президент підтвердить що не має можливості продати
- оренда не більше 5 років
- орендар сплачує ремонт та втрачену техніку

Це ті пункти, котрі для України не діяли до 1 жовтня 2023
зараз все впирається в гроші знову

якщо санкції - тоді потрібно до Трампа, за нього вони працювали
та й нафта не давала доходів росії
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14.02.2024 02:04 Ответить
Спочатку подумай про те, що пересічному rednecks (який складає основу обох партій США під час голосування) глибоко ***** на Україну; тому і Байден, і Трамп, та будь-який сенатор чи конгресмен (за виключенням Вікторії Спартц) скоріше погодяться на послаблення касапів за рахунок України з-за відповідної допомоги США, ніж на відповдне фінансування перемоги ЗСУкраїни.
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13.02.2024 20:25 Ответить
для перемоги республіканці запропонували 19 січня 2022 https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/is?s=1&r=74 лендліз
в якому була наступні умови закінчення:
- (А) Конфликт, описанный в пункте (2)(А), прекратился.
(B) Российская Федерация сократила свою военную силу на восточной границе Украины до уровня, соизмеримого с уровнями, сохранявшимися до 1 марта 2021 года.
(2) ОПИСАНИЕ КОНФЛИКТА.
(A) В ОБЩЕМ. - Конфликт, описанный в этом параграфе, - это конфликт между Российской Федерацией и Украиной, который начался в феврале 2014 года, когда Российская Федерация вторглась в Украину и аннексировала Крымский регион Украины.

тобто до перемоги

демократи (адміністрація), змінили термін на 1 жовтня 2023
тобто вони не очікують перемоги

щоб випадково не перемогли, замовчували лендліз поки не закінчився термін дії
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14.02.2024 01:01 Ответить
В таком контексте иожно и проглотить и фразу "цивільним палестинським жителям у Газі, які не мають нічого спільного з ХАМАС".А Израиль сам разберется,кто кому Рабинович
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13.02.2024 18:31 Ответить
Поки Джонсону та іншим респам дупу лоскочут руди волосся, закликай нє закликайка все одно від Трампа - балалайка
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13.02.2024 18:35 Ответить
Зараз обнуляться..
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13.02.2024 18:36 Ответить
Примут и достаточно уверенно проголосуют, но есть нюанс, и его фамилия Джонсок, а должность спикер. У него есть право НЕ ставить на голосование этот пакет помощи и тянуть время.
Это можно обойти, но не просто и опять же долго...
Так, что надо Джонсона "уговорить".
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13.02.2024 18:46 Ответить
Насправді путін вже на грані фолу, як в середині рашки, так і в зовнішній політиці. І на полі бою окупанти ще тримаються, бо Україні не надають зброю. І на цьому блефі у путіна трамп чи не єдиний шанс! Захід! розкрийте очі, король голий, і його легко можна здолати. Бо як цього не зробити і він протягне трампа - Заходу та США настане кінець.
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13.02.2024 18:51 Ответить
в США все решают Конгресс и Сенат , они его поправят
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13.02.2024 19:04 Ответить
трамп вже заявив про чистки в Вашингтоні. думаєте хтось захоче вякать проти нього?
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13.02.2024 19:10 Ответить
у него нету полномочий изменить Конгресс и Сенат
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13.02.2024 19:13 Ответить
а хто по вашому в конгресі і синаті? самі багаті люди америки. їх дуже легко можна взяти за яйця. ви ще не зрозуміли, що інструкції йому пишуть в кремлі, а там легко пресують неугодних.
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13.02.2024 19:27 Ответить
Another hero - another mindless crime.
Behind the curtain, in the pantomime.
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13.02.2024 19:50 Ответить
до речі, потрібно доносити всі події і американській публіці (виборцям). Якщо їм чхати на події в світі, то ось демократія та добробут їх дуже хвилюють, а Трамп це все хоче в них вкрасти.
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13.02.2024 19:54 Ответить
Сьогодні ми змусимо путіна пошкодувати про той день, коли він наважився оскаржити лідерство Америки, - Чак Шумер - про те, що Сенат схвалив відправку грошей Україні

Ми також донесемо до інших, на кшталт лідера Китаю Сі, не випробовувати нас.
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13.02.2024 19:54 Ответить
дай Бог.
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13.02.2024 19:57 Ответить
сами республиканцы раскритиковали Трампа за его высказывания про НАТО
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13.02.2024 19:05 Ответить
Тобто він знову дозволить польоти стратегічних бомбардувальників США над територіею України?
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14.02.2024 01:13 Ответить
ну и шо они призвались ?
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13.02.2024 19:03 Ответить
Усе в Божих руках. Треба покаятись в гріхах та просити милості в Господа Бога, а не в прикормлених чекістами грішників
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13.02.2024 19:58 Ответить
Щойно Байден виступив перед журиками при White House з приводу голосування в Палаті
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13.02.2024 21:52 Ответить
Гарно сказав Джо..
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13.02.2024 23:01 Ответить
Цікаво, чи він сам приймає рішення?

https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали
Причина: Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
"як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."

якось дивно, що не хочуть
https://www.foxnews.com/politics/bidens-upcoming-physical-exam-will-not-include-cognitive-test-white-house-says За словами Білого дому, майбутній медичний огляд Байдена не включатиме когнітивний тест
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14.02.2024 00:13 Ответить
 
 