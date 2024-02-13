Байден призывает Палату представителей поспешить с оказанием помощи Украине
Байден призывает Палату представителей вслед за Сенатом одобрить законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и другим странам.
Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы аплодируем двухпартийной коалиции сенаторов, собравшихся сегодня утром, чтобы принять соглашение о дополнительном финансировании в защиту интересов национальной безопасности Америки. Этот законопроект позволит украинскому народу защищаться от атак России", - отметила она.
Она отметила, что законопроект "обеспечит Израиль всем необходимым для защиты его народа от террористов ХАМАС". Кроме того, инициатива позволит оказать гуманитарную помощь уязвимым людям во всем мире, в том числе гражданским палестинским жителям в Секторе Газа, не имеющим ничего общего с ХАМАС.
В этом контексте Жан-Пьер подчеркнула, что президент США призывает Палату представителей немедленно принять и передать ему на подпись этот документ.
"Цена бездействия растет с каждым днем. Лидерство Америки имеет значение, и мир наблюдает за тем, что делают республиканцы Палаты представителей", - добавила представитель Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
PS: Не перемогти, а оборонятися.
Для перемоги , зброї і грошей треба втричі мабуть - більше .
Хоча б цю дали .
за умови, що Байден все передасть, а не як раніше тільки 70%
а що потім робити, коли закінчиться?
на достатнью кількість потрібно раз в 10 більше грошей
а грошей немає. США самі мають борг 34трлн
лендліз не має обмежень по грошах
замість утилізації могли би передавати Україні
по закону можуть продати, проте грошей немає
тому утилізація
є оригінальний закон про лендліз, котрий діє
проте в ньому є вимоги
- оренда, якщо президент підтвердить що не має можливості продати
- оренда не більше 5 років
- орендар сплачує ремонт та втрачену техніку
Це ті пункти, котрі для України не діяли до 1 жовтня 2023
зараз все впирається в гроші знову
якщо санкції - тоді потрібно до Трампа, за нього вони працювали
та й нафта не давала доходів росії
в якому була наступні умови закінчення:
- (А) Конфликт, описанный в пункте (2)(А), прекратился.
(B) Российская Федерация сократила свою военную силу на восточной границе Украины до уровня, соизмеримого с уровнями, сохранявшимися до 1 марта 2021 года.
(2) ОПИСАНИЕ КОНФЛИКТА.
(A) В ОБЩЕМ. - Конфликт, описанный в этом параграфе, - это конфликт между Российской Федерацией и Украиной, который начался в феврале 2014 года, когда Российская Федерация вторглась в Украину и аннексировала Крымский регион Украины.
тобто до перемоги
демократи (адміністрація), змінили термін на 1 жовтня 2023
тобто вони не очікують перемоги
щоб випадково не перемогли, замовчували лендліз поки не закінчився термін дії
Это можно обойти, но не просто и опять же долго...
Так, что надо Джонсона "уговорить".
Behind the curtain, in the pantomime.
Ми також донесемо до інших, на кшталт лідера Китаю Сі, не випробовувати нас.
https://abcnews.go.com/US/white-house-finishes-review-special-counsels-report-biden/story?id=107047339 Спецпрокурор не висуне звинувачення Байдену в розслідуванні секретних документів, незважаючи на докази того, що він «навмисно зберігав» матеріали
Причина: Він сказав, що потенційне журі може вважати Байдена "старою людиною з поганою пам'яттю".
"як літнього чоловіка з проблемами пам'яті, який не пам'ятає, коли він закінчив свій термін віце-президента або коли його син Бо помер."
якось дивно, що не хочуть
https://www.foxnews.com/politics/bidens-upcoming-physical-exam-will-not-include-cognitive-test-white-house-says За словами Білого дому, майбутній медичний огляд Байдена не включатиме когнітивний тест