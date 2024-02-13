Байден призывает Палату представителей поспешить с оказанием помощи Украине

Байден призывает Палату представителей вслед за Сенатом одобрить законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и другим странам.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы аплодируем двухпартийной коалиции сенаторов, собравшихся сегодня утром, чтобы принять соглашение о дополнительном финансировании в защиту интересов национальной безопасности Америки. Этот законопроект позволит украинскому народу защищаться от атак России", - отметила она.

Она отметила, что законопроект "обеспечит Израиль всем необходимым для защиты его народа от террористов ХАМАС". Кроме того, инициатива позволит оказать гуманитарную помощь уязвимым людям во всем мире, в том числе гражданским палестинским жителям в Секторе Газа, не имеющим ничего общего с ХАМАС.

В этом контексте Жан-Пьер подчеркнула, что президент США призывает Палату представителей немедленно принять и передать ему на подпись этот документ.

"Цена бездействия растет с каждым днем. Лидерство Америки имеет значение, и мир наблюдает за тем, что делают республиканцы Палаты представителей", - добавила представитель Белого дома.

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