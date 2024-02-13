В РФ объявили в розыск отстраненного мэра Ривного Третяка

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего городского голову Ривного Александра Третяка в рамках "уголовного дела".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Следственным комитетом страны-террористки, РФ, я объявлен в розыск в рамках "уголовного дела". Да еще и компания приличная. Рядом с премьер-министром Эстонии, Каей Каллас, министром культуры Литвы, мэрами некоторых городов и еще с десятком других европейских политиков, есть теперь подозрения. Какая досада", - написал Третяк.

По его словам, вероятно, дела открыты из-за процесса декоммунизации.

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"При следственном комитете РФ, функционирует так называемый отдел по "денацификации", занимающийся расследованиями по "искажениям истории". Вероятно дела открыты из-за процесса декоммунизации, в котором Ривно едва ли не самый активный среди других украинских городов, а именно, демонтаж памятников советских времен, и отправка в небытие советских фамилий в названиях улиц, мемориальных досках и погребениях. Как правнук своих прадедов, которые были активными участниками сопротивления советской системе и достойно выстояли в преследованиях, могу считать это честью", - подчеркнул экс-мэр.