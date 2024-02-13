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В РФ объявили в розыск отстраненного мэра Ривного Третяка

третяк

Следственный комитет России объявил в розыск бывшего городского голову Ривного Александра Третяка в рамках "уголовного дела".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.

"Следственным комитетом страны-террористки, РФ, я объявлен в розыск в рамках "уголовного дела". Да еще и компания приличная. Рядом с премьер-министром Эстонии, Каей Каллас, министром культуры Литвы, мэрами некоторых городов и еще с десятком других европейских политиков, есть теперь подозрения. Какая досада", - написал Третяк.

По его словам, вероятно, дела открыты из-за процесса декоммунизации.

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"При следственном комитете РФ, функционирует так называемый отдел по "денацификации", занимающийся расследованиями по "искажениям истории". Вероятно дела открыты из-за процесса декоммунизации, в котором Ривно едва ли не самый активный среди других украинских городов, а именно, демонтаж памятников советских времен, и отправка в небытие советских фамилий в названиях улиц, мемориальных досках и погребениях. Как правнук своих прадедов, которые были активными участниками сопротивления советской системе и достойно выстояли в преследованиях, могу считать это честью", - подчеркнул экс-мэр.
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Топ комментарии
+9
За это его и отстранили, параше он не подходит.
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13.02.2024 18:50
+8
психологічний тиск. треба так само оголошувати навіть в ІНТЕРПОЛ Володіна, Валю-стакан, мєдвєда і т.д. за злочини проти людяності, геноцид, та екоцид. А путіна оголосити в розшук за виправдовування фашизму та гітлера (басні карлсону)
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13.02.2024 18:58
+8
"Ліва рука" звільняє мера Рівного, а "права рука" відкриває кримінальну справу.
Для довідки: Звільнений мер м. Рівне член партії "Європейська Солідарність".
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13.02.2024 19:06
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А скільки касапів треба обісцяти щоб справу завели??
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13.02.2024 18:44 Ответить
в чому сенс обсцикання гівна?
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13.02.2024 18:48 Ответить
За это его и отстранили, параше он не подходит.
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13.02.2024 18:50 Ответить
ну не за це, там якісь мутки з декларуванням майна чи з пов'язаними особами, я вже забув трохи, його на рік відсторонили, десь влітку повернеться, якщо захоче.
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13.02.2024 20:04 Ответить
Ви вигадуєте. Суд відсторонив ,формально, за нарахування самому собі премії тридцять тисяч гривень. Виборного голову. Щоб не пхав носа в справи житлово комунальної, не злякаюсь цього слова, мафії з двадцятирічним стажем.
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13.02.2024 20:44 Ответить
що значить формально, він відсторонив його реально, він не виконує свої посадові обов'язки, зараз всім керує серетар. А чому, житлово-комунална мафія там нідочого, ну бабло мити звідти то одна з причин, а насправді він помилився, коли створив коаліцію з місцевою партією, вони його і злили.
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14.02.2024 09:41 Ответить
"Формально" - це про причину, яку я вказав.
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14.02.2024 21:19 Ответить
У справі... Щоб кожен касап лягав і прокльони ніс, щоб мені спалося дуже солодко і дуже добре..
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13.02.2024 18:51 Ответить
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13.02.2024 18:52 Ответить
Скрепанутой паре надо было переселится не в Россию а в южные штаты США которые входит в "библейском поясе". В Тенесси, Алабаму, Вирджинию итп. В России их кинет и раком согнёт.
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13.02.2024 19:30 Ответить
Так що кацапи висилайте автозак з мєнтами бажано щоб через Авдіївку їхали.
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13.02.2024 18:52 Ответить
в Україні "слуги куйла2 при владі можуть його і відвести самі в презент куйлу.так як це вони зробили не тільки з Цемахом а і з захисниками "Азова"
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13.02.2024 19:24 Ответить
психологічний тиск. треба так само оголошувати навіть в ІНТЕРПОЛ Володіна, Валю-стакан, мєдвєда і т.д. за злочини проти людяності, геноцид, та екоцид. А путіна оголосити в розшук за виправдовування фашизму та гітлера (басні карлсону)
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13.02.2024 18:58 Ответить
Зелених не влаштовував і паРашкінців теж не влаштовує.....підозрілий збіг...
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13.02.2024 19:00 Ответить
зелених не влаштовує, бо не взяли в більшість, об'єднались з місцевою партією, а вони його з'їли.
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13.02.2024 20:07 Ответить
"Ліва рука" звільняє мера Рівного, а "права рука" відкриває кримінальну справу.
Для довідки: Звільнений мер м. Рівне член партії "Європейська Солідарність".
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13.02.2024 19:06 Ответить
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13.02.2024 19:12 Ответить
блаЗЄнські випередили мАскву: незаконно усунули з посади міського голову Рівного ще раніше...
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13.02.2024 19:29 Ответить
Ага, ''іскажатєлі'' історії інших звинувачують в ''іскажєніях'' історії.
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13.02.2024 19:37 Ответить
Там ще мер Тернопіля теж напросився на арешт, щоб два рази не вставати.
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13.02.2024 20:20 Ответить
хуьло - член КПРС, йому декомунізація неприємна, він це сказав, коли оголошував війну
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13.02.2024 20:30 Ответить
Людиною пан Третяк є порядною, мовчки вирішив не спостерігати за давнім спрутом , народженим ще Чайкою і Хомком ,але ж і спрут виявився як древнім , так і могутнім - он аж головою ФДМУ впихнув міньйона. Отже ,варто молитись за нашого доброго брата в Христі Олександра Третяка.
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13.02.2024 20:53 Ответить
 
 