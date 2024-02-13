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Новости Борьба с коррупцией
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Пашинский (756) Курченко (484) САП (2037) Антикоррупционный суд (1178)

Антикоррупционный суд отправил под стражу фигуранта дела "топлива Курченко" с возможностью залога 363 млн грн

антикоррупционный,вакс

Одному из подозреваемых по делу о завладении арестованными нефтепродуктами суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 363 млн грн залога.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю - одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Дело "топлива Курченко": объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов, - НАБУ и СБУ. ФОТОрепортаж

В случае внесения залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:

  • прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;
  • не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;
  • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

По данным СМИ, речь идет об бизнесмене Сергее Тищенко.

Напоминаем, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
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Топ комментарии
+23
зелєбобіки скоро судитимуть тих, хто грохнув крєйсєр мацква. блд.
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13.02.2024 21:05
+17
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13.02.2024 21:22
+9
Коли хочуть закрити патріота, то шукають любе звинувачення в любому проміжку часу. А ця справа має одну ціль. Викинути з ринку Асоціацію Оборонних підприємств. Бо продають зброю та ********** за цінами вдвічі, а деякі втричі дешеве в порівнянні з "ділками від ОПи". Подавав запити у відповідні органи Пашинський, не слухав попередження Зельоних. Було йому начхати на погрози. Казав, що якби зе-ділки не крали, то дістала б Українська Армія підчас війни в два-три рази більше озброєння та ***********. Тепер сяде як Червінський.
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13.02.2024 22:15
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А Пашинского?
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13.02.2024 20:57 Ответить
татаров сказав "на потом".
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13.02.2024 21:03 Ответить
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13.02.2024 21:22 Ответить
Й***ний татаров !
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13.02.2024 21:36 Ответить
ПЛАН ОБОРОНИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ЦЬОГО НОВОГО ДОКУМЕНТУ

13:08 15.10.2019
http://opk.com.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE/

Мабуть, Зеленський з ОПУ та КМУ уже забули …
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13.02.2024 21:02 Ответить
зелєбобіки скоро судитимуть тих, хто грохнув крєйсєр мацква. блд.
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13.02.2024 21:05 Ответить
Сцикотно, бо грохнуть їх 100%.
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14.02.2024 05:15 Ответить
Порошенко ще не запроторили zeриги?
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13.02.2024 21:36 Ответить
За передачу нафтопродуктів Курченка державі кримінальна справа.зеМерзота !
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13.02.2024 21:40 Ответить
Чи ще довго чекати на Єрмака та Ко
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13.02.2024 21:46 Ответить
На чиїй стороні грають Зе-ОПешники вже навіть не прикривається.
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13.02.2024 22:04 Ответить
Коли хочуть закрити патріота, то шукають любе звинувачення в любому проміжку часу. А ця справа має одну ціль. Викинути з ринку Асоціацію Оборонних підприємств. Бо продають зброю та ********** за цінами вдвічі, а деякі втричі дешеве в порівнянні з "ділками від ОПи". Подавав запити у відповідні органи Пашинський, не слухав попередження Зельоних. Було йому начхати на погрози. Казав, що якби зе-ділки не крали, то дістала б Українська Армія підчас війни в два-три рази більше озброєння та ***********. Тепер сяде як Червінський.
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13.02.2024 22:15 Ответить
Не пишіть їрунди крали при Порошенку крадуть при зеленому всіх садити.
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14.02.2024 00:33 Ответить
Вкрали і завдали збитків на 1 мільярд, застава лише 360 млн.
Вкрав вдало гуляй сміло.
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14.02.2024 01:12 Ответить
 
 