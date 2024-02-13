Антикоррупционный суд отправил под стражу фигуранта дела "топлива Курченко" с возможностью залога 363 млн грн
Одному из подозреваемых по делу о завладении арестованными нефтепродуктами суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 363 млн грн залога.
Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает Цензор.НЕТ.
"13 февраля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю - одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).
Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога", - говорится в сообщении.
В случае внесения залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;
- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
- сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;
- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
- носить электронное средство контроля.
По данным СМИ, речь идет об бизнесмене Сергее Тищенко.
Напоминаем, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
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13:08 15.10.2019
http://opk.com.ua/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE/
Мабуть, Зеленський з ОПУ та КМУ уже забули …
Вкрав вдало гуляй сміло.