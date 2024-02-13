Антикоррупционный суд отправил под стражу фигуранта дела "топлива Курченко" с возможностью залога 363 млн грн

Одному из подозреваемых по делу о завладении арестованными нефтепродуктами суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 363 млн грн залога.

Об этом сообщили в пресс-службе САП, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения предпринимателю - одному из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК).

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к указанной подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 363,360 млн грн залога", - говорится в сообщении.

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В случае внесения залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:

прибывать к детективу, прокурору или суду по каждому вызову и требованию;

не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями в уголовном производстве и другими лицами по поводу сообщенного ему подозрения, кроме защитников, детективов, прокуроров, следственного судьи, суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

По данным СМИ, речь идет об бизнесмене Сергее Тищенко.

Напоминаем, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.