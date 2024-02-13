Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война с РФ должна закончиться для Украины выходом на свои границы.
Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ.
"Мы должны войну закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы", – сказал Сырский.
Он добавил, что в этом деле "надо напрячься всем, нужно наладить производство прямо здесь, у нас в Украине".
"Этот процесс запущен. Надо наращивать объемы производства, потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы. Не только на партнеров, с учетом всего, но и на собственные силы. Ну и, конечно, нужно совершенствовать тактику", - отметил главком ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
крайнє, що казав залужний: помилився, бо вважав що, кацапи схожі на людей.
сирській почав косплеїти буданова.
Обстріли не зупиняться, репарацій не буде. Все розтрощено. Не буде ні НАТО, ні інвестицій (бо обстріли).
Це дійсно буде перемога? Ні, тільки кілька років перепочинку до нової війни. З 5 мільйонами населення (переважно, пенсіонерів).
Віддати півкраїни щоб отримати все ті ж обстріли і війну через півроку? Тільки вже воювать будеш з тими кого кацапи мобілізують там.
Але над цим повинні працювати спеціалісти, а не наркомани.
І давайте не тикати одне одному, ок?
За 10 років прибрали дегенерата Бузіну (в Києві!) та др*чуна Ківу. Все. А ви кажете - прибирати імперців. Депресивно це все. Oblivion upon us.
Як казав Сунь цзи:
Стратегія ведення війни така: якщо сил у десять разів більше, ніж у ворога, оточи його; якщо в п'ять разів більше, атакуй його; якщо в два рази більше, поділи свої сили. Якщо сили рівні, можеш з ним битися. Якщо сил менше, перехитри його. Якщо тебе ворог перевершують, уникай його. Тому малочисельне військо яке вперто тримається буде бранцем великого.
Ось п'ять ознак Суць цзи , по яким можна пізнати перемогу:
Той, хто знає, коли можна битися, а коли не можна, отримає перемогу.
Той, хто розуміє, як використовувати великі і малі сили, отримає перемогу.
Той, у кого верхи та низи палають тим самим бажанням, отримає перемогу.
Той, хто будучи цілком готовий, чекає непідготовленого, отримає перемогу.
Той, у кого полководець здатний, а правитель не заважає йому, отримає перемогу.
Таких п'ять шляхів, щоб упізнати перемогу
21 століття, вік технологій і розвитку, спутникового інтернету, штучного інтелекту, тільки Зелені не хочуть розвиватися, живуть і мислять наче неандертальці, Залужний був хоч і не ідеальним але єдиною мислячою людину серед тої шобли, тепер мислячих там немає лише "лояльні"
реальність війни - на ПОРЯДКИ складніша!
доречі з бусами ніхто пацаків не ловить, як у нас мобів, там самі йдуть за догим рублем, от така ***** малята.
Тому, якщо буде зброя; асфальтом війни не виграють.
А тепер поставили дурилку картонну, який "чого ізволітє?", повністю на одній лінії з відбитим Зе-нарком.
Тут бы что осталось удержать.
його російське коріння напружує, якщо буде зливати плани, ми ніколи не зможемо досягти перемоги, буде постійний стан війни, поки не винищать всіх українських чоловіків, а шапіто завжди буде при владі.
Умеров, нічого не робить але і плутатись не буде під ногами.
Єрмак, напоїть Буданова і попросить йому теж кудись стрельнуть. Бо не може сам повернути генерала.
І коли цей процес доходить до реалізації, всі усвідомлюють відсутність набоїв.
Десь хвилин 5 ть - тиша, тільки чутно як молодий сбушник грайливо крутить залишками прослуховуючого пристрою. І каже - треба сплигувати з тих амстердамських пряників.
Всі гуртом кладуть печиво на стіл, де за крихтами має лежати план перемоги.
І немає границі цьому гомофобському гуртку, як і границі на яку вони клали до і після виборів.
Умеров, нічого не робить але і плутатись не буде під ногами.
А так, з прийняттям закону про мультигромадянство , виявляється після перемоги, що справжні громадяни з єрусалимською пропискою, або лондонською.