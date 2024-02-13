Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война с РФ должна закончиться для Украины выходом на свои границы.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны войну закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы", – сказал Сырский.

Он добавил, что в этом деле "надо напрячься всем, нужно наладить производство прямо здесь, у нас в Украине".

"Этот процесс запущен. Надо наращивать объемы производства, потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы. Не только на партнеров, с учетом всего, но и на собственные силы. Ну и, конечно, нужно совершенствовать тактику", - отметил главком ВСУ.

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