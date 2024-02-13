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Новости Война
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Александр Сырский (482)

Мы должны закончить войну выходом на границы Украины, другого варианта у нас нет, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война с РФ должна закончиться для Украины выходом на свои границы.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF, передает Цензор.НЕТ.

"Мы должны войну закончить с выходом на наши границы. Это во-первых. Потому что других вариантов не рассматривается. Потому что другого просто выхода у нас нет. А это значит, что все, все общество должно сплотиться вокруг общего дела – победы", – сказал Сырский.

Он добавил, что в этом деле "надо напрячься всем, нужно наладить производство прямо здесь, у нас в Украине".

"Этот процесс запущен. Надо наращивать объемы производства, потому что мы, в первую очередь, должны рассчитывать на собственные силы. Не только на партнеров, с учетом всего, но и на собственные силы. Ну и, конечно, нужно совершенствовать тактику", - отметил главком ВСУ.

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Топ комментарии
+38
Без показухи ніяк?
Спартанськи умови: поступився дівчині єдиним стільцем, сам сидить на піддонах, а для драматизму, ще й бронетраспортер підігнали.
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13.02.2024 21:40
+36
Ага. Кавою у Ялті. Вже скоро.

Хотілки ЗЄ дуже далекі від реальності, а коштують сотень тисяч життів.
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13.02.2024 21:38
+31
Пропоную не ******* про те, чого не можуть зробити.
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13.02.2024 21:48
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дуже багато Сирського. До дощу?
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13.02.2024 21:59 Ответить
До лапши
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13.02.2024 22:22 Ответить
перше, що казав залужний: бій покаже.
крайнє, що казав залужний: помилився, бо вважав що, кацапи схожі на людей.

сирській почав косплеїти буданова.
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13.02.2024 22:00 Ответить
То ж він говорив, що переходимо до оборони!?
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13.02.2024 22:00 Ответить
Напевне вже Зеленскому написали План Війни по датах. Тільки це секрет, щоб тут казати. А то ще агенти Пуйла взнають.
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13.02.2024 22:02 Ответить
Припустим, диво трапилось. Геніальний план Верховного Головнокомандувача + ідеальне виконання звичайного Головнокомандувача (не ржати!) - і ми на кордонах 91. Ура, пааабеда?
Обстріли не зупиняться, репарацій не буде. Все розтрощено. Не буде ні НАТО, ні інвестицій (бо обстріли).
Це дійсно буде перемога? Ні, тільки кілька років перепочинку до нової війни. З 5 мільйонами населення (переважно, пенсіонерів).
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13.02.2024 22:02 Ответить
А що буде перемога по твоєму?
Віддати півкраїни щоб отримати все ті ж обстріли і війну через півроку? Тільки вже воювать будеш з тими кого кацапи мобілізують там.
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13.02.2024 22:08 Ответить
Відсутність ерефії. Хоча б на карті світу. В ідеалі: фізично, але я не наполягаю, бо це майже нереально.
Але над цим повинні працювати спеціалісти, а не наркомани.
І давайте не тикати одне одному, ок?
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13.02.2024 22:17 Ответить
Щоб паРаші не стало, треба було над цим працювати ще з часів Совка, і після 91 року, протягуючи у владу кацапів своїх агентів впливу, акуратно прибираючи усіляких імперців типу Дугіна, працюючи з малими народами, поширюючи сепаратизм всередині паРаші, прививаючи Заходу думку, що РФ має бути зруйнована і позбавлена ЯЗ. Це - робота на покоління для найрозумніших політиків і стратегів. В нас таких немає, не було, і скоріше всього, не буде.
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13.02.2024 22:21 Ответить
Так. Але якщо ми хоча б зробили, як балтійці: тотальна люстрація, не вибирали б комуняк, паспорт негромадянина - нам вже було би набагато легше. А скоріше, цього б вистачило, щоб запобігнути війні. Якнайменш, в тому вигляді що є зараз.
За 10 років прибрали дегенерата Бузіну (в Києві!) та др*чуна Ківу. Все. А ви кажете - прибирати імперців. Депресивно це все. Oblivion upon us.
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13.02.2024 22:34 Ответить
Проблема в тому, що ми взагалі за 30 з гаком років державу так і не розбудували, а тільки розікрали те, що залишилося від Совка. Провал фактично, всюди - в політиці (обирання тупим охлосом, як не Яника, так клоуна), в оборонці - розпродали, знищили геть усе, тільки Порох там почав відновлювати оборонку, та не встиг, в науці - її немає, в економіці... Не кажу вже про те, що в нас - охлос "какаяразніца", а не громадянське свідоме суспільство, ми обкрадаємо самі себе під час війни, еліти та мажори взагалі втратили береги від своєї зажратості...
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13.02.2024 22:46 Ответить
"цей процес запущений"... так, пане генерале, цей процес безнадійно запущений.
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13.02.2024 22:04 Ответить
Клон Буданги, коротше. Кава в Криму №2.
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13.02.2024 22:04 Ответить
Шанси вийти на кордони будуть тільки в тому випадку якщо весь 95 квартал буде в окопах
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13.02.2024 22:05 Ответить
А, ким і чим це звільнити, Генерал собі питання задати не хоче? Тут за одне умовне Роботине йдуть такі люті бої, наче за Сталінград, боюсь представити які будуть жертви якщо будуть бої за Донецьк чи Маріуполь, до чого тут ці амбіції і відірваність від реальності?
Як казав Сунь цзи:
Стратегія ведення війни така: якщо сил у десять разів більше, ніж у ворога, оточи його; якщо в п'ять разів більше, атакуй його; якщо в два рази більше, поділи свої сили. Якщо сили рівні, можеш з ним битися. Якщо сил менше, перехитри його. Якщо тебе ворог перевершують, уникай його. Тому малочисельне військо яке вперто тримається буде бранцем великого.
Ось п'ять ознак Суць цзи , по яким можна пізнати перемогу:
Той, хто знає, коли можна битися, а коли не можна, отримає перемогу.
Той, хто розуміє, як використовувати великі і малі сили, отримає перемогу.
Той, у кого верхи та низи палають тим самим бажанням, отримає перемогу.
Той, хто будучи цілком готовий, чекає непідготовленого, отримає перемогу.
Той, у кого полководець здатний, а правитель не заважає йому, отримає перемогу.
Таких п'ять шляхів, щоб упізнати перемогу

21 століття, вік технологій і розвитку, спутникового інтернету, штучного інтелекту, тільки Зелені не хочуть розвиватися, живуть і мислять наче неандертальці, Залужний був хоч і не ідеальним але єдиною мислячою людину серед тої шобли, тепер мислячих там немає лише "лояльні"
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13.02.2024 22:08 Ответить
Сирський каже те, що хоче чути Хєрпідун і мудрий наріт. Чим , як, коли втілювати вихід на кордони 91 року - про це ні він, ні його лідор не думає.
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13.02.2024 22:14 Ответить
А цей Сунь Цзи взагалі на полі бою чогось добився? Бо той же Китай - історично повні чмоні на полі бою і завжди програвали
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13.02.2024 22:43 Ответить
Поналазила пліснява зелена відбілювати сраки лідорських холуїв.
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13.02.2024 22:48 Ответить
"На посаді командувача військ Сунь-цзи розгромив сильне царство Чу, захопив його столицю - місто Ін, завдав поразки царствам Ци, і Цзінь. Завдяки його перемогам царство У посилило свою могутність, і увійшло до царств цивілізованого Китаю, очолюваного царями династії Чжоу, а цар Хелюй увійшов до складу «чжухоу» - офіційно визнаних правителів самостійних володінь. У IV столітті до зв. е. Вей Лао Цзи писав: «Була людина, яка мала всього 30000 війська, і в Піднебесній ніхто не міг протистояти йому. Хто це? Відповідаю: Сунь Цзи» . Говоришь нічого не добився? А, чого добились теперішні военачальники? Чи є у них таке мислення як у генерала який написав свій трактат у шостому році до нашої ери, хто не прочитав прочитайте, багато чого актуально і понині
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13.02.2024 23:01 Ответить
А ще кажуть шо Сунь-цзи пуховики строчив...
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14.02.2024 00:29 Ответить
ці всі вСунь-заСунь-Сци - пусті слова і бла-бла-бла.....

реальність війни - на ПОРЯДКИ складніша!
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14.02.2024 00:12 Ответить
З виходом на кордони, ця війна не закінчиться. Тільки з розвалом Рабсійської *********
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13.02.2024 22:08 Ответить
.
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13.02.2024 22:08 Ответить
При демонтажі Росії Кітай забирає все по Урал?
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13.02.2024 22:10 Ответить
Там еще японские земли есть.
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13.02.2024 22:12 Ответить
Ну раз россиян гибнет в 8 раз больше, чем украинцев, как он утверждает, победим однозначно. Россиян на нас не хватит!
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13.02.2024 22:11 Ответить
кацапам вистачить нафтобаксів щоб найняти пару млн найманців з азії та африки.
доречі з бусами ніхто пацаків не ловить, як у нас мобів, там самі йдуть за догим рублем, от така ***** малята.
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13.02.2024 22:19 Ответить
не красти це ще нереальніша річ ніж кордони 91 року
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13.02.2024 22:33 Ответить
А чо на палєтах сидить? Стільця не знайшли? ***** ця показуха, якщо всім відомо що сирський кацап?
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13.02.2024 22:17 Ответить
Ти і твої батьки теж можуть бути кацапами, та й що? Ну і взагалі, він воює, а ти хер в Польщі грієш, навіть якщо українець в 30 коліні.
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13.02.2024 23:00 Ответить
Режисура. Зараз в Україні все театр.
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14.02.2024 01:19 Ответить
Приступив до обовʼязків, покажи результат, а потім роздавай інтервʼю. Скільки спікерів з Офісу Президента України обіцяли цього літа вийти на наші кордони?
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13.02.2024 22:21 Ответить
Будь-яка держава - це перш за все люди, потім території.
Тому, якщо буде зброя; асфальтом війни не виграють.
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13.02.2024 22:25 Ответить
краще готуй оборону за Авдіївкою щоб мали куди відступити при потребі.
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13.02.2024 22:26 Ответить
Навіть якщо ЗСУ вийде на кордони 1991 - чому війна , після цього , мусить закінчитися ?
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13.02.2024 22:32 Ответить
Скоріш вона тільки розпочнеться.
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14.02.2024 00:12 Ответить
Ты диви, я думав у вас з Таня Лайф одні мізки на двох.
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14.02.2024 00:34 Ответить
Сирський мученик на піддонах))))))
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13.02.2024 22:35 Ответить
Приступив до обовʼязків, покажи результат, а потім роздавай інтервʼю. Скільки спікерів з ОПУ обіцяли минулого літа вийти на наші кордони?
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13.02.2024 22:37 Ответить
На кордони 91 року вийти мабуть то можна, але скоріше після цього рашисти зайдуть в пусту країну без армії або того, що від неї залишиться. Ну а якщо плани наполеонівські, то наступ на Південь і звільнення Криму повинен очолити Міша Ялтинський, тільки він здатний на таку операцію.
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13.02.2024 22:37 Ответить
Тобто до останнього українця і все одно вихід не гарантований.
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13.02.2024 22:38 Ответить
або до останнього росіянина. Той, хто це щє не зрозумів - тупенький.
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13.02.2024 22:45 Ответить
О, подоляцькі лопатами розмахались
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14.02.2024 00:38 Ответить
Так, Пане Головнокомандувачу!
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13.02.2024 22:44 Ответить
Це той самий реалістичний план, якого вимагали від Залужного
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13.02.2024 22:52 Ответить
Головне щоб не 90-го
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13.02.2024 22:56 Ответить
Не забудьте ще Москву спалити..
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13.02.2024 22:57 Ответить
якщо зможе - то чого б і ні?
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13.02.2024 22:59 Ответить
Якщо це не зелені підступи і всий генералітет не змінили, аби укласти перемир'я "як зараз є" урахуванням "територіальних реалій" - то це хороша позиція що головкома, що політичного керівництва. Інша справа, що зеленим віри немає, хай доведуть це справами.
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13.02.2024 22:58 Ответить
Мабуть Залужного за те і погнали, що він цю нездійснену мантру всерйоз ніколи не озвучував.
А тепер поставили дурилку картонну, який "чого ізволітє?", повністю на одній лінії з відбитим Зе-нарком.
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13.02.2024 22:58 Ответить
Вихід на кордони 91 року не має нічого спільного з закінченням війни. Щоб закінчити війну військовим шляхом потрібно як мінімум брати Москву. Це можливо звичайно, але тільки у випадку третьої світової війни.
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13.02.2024 23:04 Ответить
ти про що? он не так давно один якийсь лисий єврей мало не дійшов на маца-кви! і без всякої третьої світової....
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14.02.2024 00:20 Ответить
У лысого еврея не было столицы над которой может красиво развеваться мегатонный грибок.

Тут бы что осталось удержать.
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14.02.2024 02:04 Ответить
Побачимо якібудуть успіхи, якщо ніякі, або крок вперед два нащад, потрібно міняти,
його російське коріння напружує, якщо буде зливати плани, ми ніколи не зможемо досягти перемоги, буде постійний стан війни, поки не винищать всіх українських чоловіків, а шапіто завжди буде при владі.
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13.02.2024 23:07 Ответить
Хотелось бы услышать почему выход на границы болжен закончить войну?
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13.02.2024 23:14 Ответить
Сырский-русский. У них мозг по-особому устроен, не так, как у всех.
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14.02.2024 00:14 Ответить
Є варіант - стріляєшь умерому в коліно на ставці. Тебе пакують на відпочинок (санаторій незабудка десь на закарпатті).
Умеров, нічого не робить але і плутатись не буде під ногами.
Єрмак, напоїть Буданова і попросить йому теж кудись стрельнуть. Бо не може сам повернути генерала.
І коли цей процес доходить до реалізації, всі усвідомлюють відсутність набоїв.
Десь хвилин 5 ть - тиша, тільки чутно як молодий сбушник грайливо крутить залишками прослуховуючого пристрою. І каже - треба сплигувати з тих амстердамських пряників.
Всі гуртом кладуть печиво на стіл, де за крихтами має лежати план перемоги.
І немає границі цьому гомофобському гуртку, як і границі на яку вони клали до і після виборів.
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13.02.2024 23:24 Ответить
🤣🤣🤣

Умеров, нічого не робить але і плутатись не буде під ногами.
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13.02.2024 23:55 Ответить
Схоже що парагвайський сценарій, спровокований невдекватним диктатором - це вже неминуча доля України.
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13.02.2024 23:42 Ответить
Лишь бы лопат на всех хватило.
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14.02.2024 00:16 Ответить
всех чиновников с лопатами во главе с кулебой в бой и так до мацквы
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14.02.2024 06:37 Ответить
Не можна було четвертий піддон поставити,а то він сидить перед журналісткою як якийсь гопарь.
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14.02.2024 01:45 Ответить
Потрібно прийняти на рівні закону, чиновники, в умовах воєнного стану, не можуть займати своїх посад, якщо їх діти не служитимуть у Силах Оборони! Або їхні сім'ї та діти з початком повномасштабної виїхали та проживають за кордоном! Або якщо депутат або чиновник, або їх діти проводять більшу частину року за кордоном. Тим більше зараз все буде в електронному вигляді де все простежується. А в нас зелені обслуговують та дозволяють цілому ботальєну Монако (в основному регіАналі) не втрачаючи мондатів проживати 10 місяців на рік на блакитному березі у своїх маєтках, чи ця війна не для чиновників, депутатів, ТЦК, 95 кварталу, а для бідних? Вам потрібно м'ясо і раби, про яку справедливу мобілізацію Зеленськм може йтися. Де була підготовка до повномасштабного вторгнення, скільки людей не підготувалося і повірило клоуну... скільки смертей...
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14.02.2024 03:42 Ответить
Про кордони, тільки якщо діти можновладців будуть в окопах.
А так, з прийняттям закону про мультигромадянство , виявляється після перемоги, що справжні громадяни з єрусалимською пропискою, або лондонською.
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14.02.2024 05:16 Ответить
Трепло, таке ж як й інші з ОП
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14.02.2024 07:09 Ответить
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