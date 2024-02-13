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Метрополитен (1006) Харьков (7287)

Из-за российских обстрелов в Харьковском метрополитене начал протекать потолок

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В Харьковском метрополитене из-за постоянных российских обстрелов начал протекать потолок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

"Из-за постоянных ракетных обстрелов Харькова в городе происходят оползни, а в связи с тем, что в непосредственной близости к станции метро "Спортивная" были неоднократные многочисленные ракетные попадания, произошло незначительное протекание с потолка станции", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на прошлой неделе сотрудники метрополитена начали работы по устранению протекания и на сегодняшний день работы продолжаются.

"Указанные работы требуют значительного количества времени и их можно выполнять исключительно в ночной период суток, когда не происходит перевозка пассажиров", - подчеркнули в ведомстве.

Указанное протекание не несет угрозы подтопления станции и безопасности перевозок пассажиров.

Также в пресс-службе Харьковского метрополитена напоминают, что центральный межстанционный пешеходный переход со станции "Спортивная" к станции "Метростроителей" закрыт для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ. Переход между станциями осуществляется через боковой пешеходный переход.

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https://www.youtube.com/watch?v=Iu6m5yqRp8M

«Добречесність», ну просто зашкалює, від суді до судді…
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13.02.2024 23:35 Ответить
В Харкові вже давно так.
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14.02.2024 01:48 Ответить
Я так понимаю,что это зеленая плесень,которая сейчас у власти везде, хотет бабла по легкому срубить на харьковском метрополитене. Ведь харьковское метро строилось еще по совковой документации, в которой было учтено обязательную защиту от ядерного взрыва. А не от каких то сраных шахедов и крылатых ракет.
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14.02.2024 07:53 Ответить
Це не дуже добре... У нас в Че коли постійно бомбили, грунт на ділянці просів на 5 см... А яки будуть проблеми в метро, хз... Тримайся Харьків
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14.02.2024 10:09 Ответить
 
 